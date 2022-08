Observation d’OVNI Westminster de l’ère géorgienne trouvée dans le journal de la Royal Society de 1746

C’est très certainement un cas pour Maître Mulder et Maîtresse Scully.

Le premier X-File de Grande-Bretagne a été trouvé – et il date de 1742, lorsque George II était roi.

Le médecin Cromwell Mortimer a rapporté avoir vu un OVNI au-dessus du centre de Londres Crédit : Alamy

Le médecin Cromwell Mortimer a rapporté avoir vu un OVNI au-dessus du centre de Londres et a même dessiné un schéma de l’engin mystérieux.

Mortimer, secrétaire de la Royal Society, l’a vu au-dessus de St James’s Park alors qu’il rentrait chez lui à Westminster le 16 décembre à 20h40.

Il a écrit : « J’ai vu une lumière surgir de derrière les arbres et les maisons au sud par la pointe ouest. Quand il s’est élevé à une hauteur d’environ 20 degrés, il a pris un mouvement presque parallèle à l’horizon et est passé au-dessus des maisons.

Il croyait qu’il passait au-dessus de Bloomsbury avant de “l’avoir perdu de vue au-dessus du Haymarket”.

Il ajouta : « Son mouvement était si lent que je l’avais en vue depuis plus d’une demi-minute ; et eu assez de temps pour contempler pleinement son apparence.

Son diagramme montrait une tête enflammée « enfermée pour ainsi dire dans un boîtier ouvert » avec « des bandes de fer ». Il avait une longue queue de lumière, de plus en plus faible.

Mortimer a publié son rapport en 1746 dans la revue Philosophical Transactions, vol XLIII, qui a récemment été révélé.

L’expert britannique en OVNI Steve Mera a déclaré: “C’est le premier du genre.”

Il a poursuivi: «Les gens se sont tenus debout sur un balcon en ont été témoins. Ils étaient bien à faire, ce qui a encouragé une recherche appropriée à ce sujet.