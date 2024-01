Observation des étoiles : des célébrités arrivent au Festival du film de Sundance, à la Fashion Week de Paris et plus encore

PARK CITY, UTAH – 19 JANVIER : Colman Domingo porte un toast avec Ketel One Vodka à MIDNIGHT MACRO lors du Sundance Film Festival le 19 janvier 2024 à Park City, Utah. (Photo de Mat Hayward/Getty Images pour Ketel One)

Au cours de l’une des semaines les plus actives de l’année, des stars d’ici et d’ailleurs ont assisté à des événements du monde entier. Du Festival du film de Sundance à la Fashion Week de Paris, bon nombre des plus grandes célébrités de l’industrie du divertissement ont pu être vues dans des ensembles étonnants et de la haute couture.

Avec des gens du monde entier volant à Park City, UT pour le Festival du film de Sundance 2024, des lieux tels que le MACRO Lodge ont organisé des tables rondes, des fêtes, etc., et ont présenté des stars comme Lena Waithe, Jay Ellis, Colman Domingo et le rappeur. Symba, entre autres. Il y a également eu plusieurs projections dans la ville, où les photographes ont repéré des acteurs primés comme Andra Day et le légendaire Lionel Richie.

De l’autre côté de l’Atlantique, la Fashion Week de Paris a démarré en force, en présence de personnalités marquantes de la musique, du cinéma et de la télévision. Des marques emblématiques comme Kenzo, Amiri et Dior ont organisé des défilés, avec des personnalités comme Chris Brown, Pharrell Williams, Tkay Maidza et bien d’autres.

Jetez un œil aux étoiles en déplacement cette semaine.

PARIS, FRANCE – 19 JANVIER : (USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT – Pour un usage non éditorial, veuillez demander l’approbation de la Maison de Mode) TKAY participe au défilé Kenzo Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 19 janvier 2024 à Paris, France. (Photo de Pascal Le Segretain/Getty Images)

Pharrell Williams et Quay PARIS, FRANCE – 19 JANVIER : (USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT – Pour un usage non éditorial, veuillez demander l’approbation de la Maison de Mode) Pharrell Williams et Quavo assistent au défilé Kenzo Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 19 janvier 2024. à Paris, France. (Photo de Pascal Le Segretain/Getty Images)

PARIS, FRANCE – 18 JANVIER : (USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT – Pour un usage non éditorial, veuillez demander l’approbation de la Maison de Mode) Le rappeur américain Pusha T assiste au défilé Dries Van Noten Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la Fashion Week de Paris en janvier. 18, 2024 à Paris, France. (Photo de Marc Piasecki/WireImage)

PARIS, FRANCE – 18 JANVIER : (USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT – Pour un usage non éditorial, veuillez demander l’approbation de la Maison de Mode) Winston Duke assiste au défilé Amiri Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 18 janvier 2024 à Paris. , France. (Photo de Jacopo Raule/Getty Images)

PARIS, FRANCE – 18 JANVIER : (USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT – Pour un usage non éditorial, veuillez demander l’approbation de la Maison de Mode) Chris Brown assiste au défilé Amiri Menswear automne/hiver 2024-2025 dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 18 janvier 2024 à Paris. , France. (Photo de Jacopo Raule/Getty Images)

Pharrell Williams au défilé Dior Homme automne 2024 Pharrell Williams à Dior Men’s Fall 2024 dans le cadre de la semaine de la mode masculine de Paris qui s’est tenue à l’École Militaire le 19 janvier 2024 à Paris, France. (Photo de Swan Gallet/WWD via Getty Images)

Pusha T au défilé Dior Homme automne 2024 Pusha T à l’automne 2024 de Dior Men dans le cadre de la semaine de la mode masculine de Paris qui s’est tenue à l’École Militaire le 19 janvier 2024 à Paris, France. (Photo de Swan Gallet/WWD via Getty Images)

PARK CITY, UTAH – 18 JANVIER : Malia Ann Obama assiste à la première de « The Heart » au programme de courts métrages 1 lors du Sundance Film Festival 2024 au Prospector Square Theatre le 18 janvier 2024 à Park City, Utah. (Photo de Dia Dipasupil/Getty Images)

PARK CITY, UTAH – 19 JANVIER : Colman Domingo porte un toast avec Ketel One Vodka à MIDNIGHT MACRO lors du Sundance Film Festival le 19 janvier 2024 à Park City, Utah. (Photo de Mat Hayward/Getty Images pour Ketel One)

Lena Waithe à Variety x Adobe Conversations Lena Waithe aux Variety x Adobe Conversations qui se sont tenues le 19 janvier 2024 à Park City, Utah. (Photo de Casey Flanigan/Variété via Getty Images)

Kenya Barris au Variety Sundance Studio, présenté par Audible le 19 janvier 2024 à Park City, Utah. (Photo de John Salangsang/Variété via Getty Images)

Lionel Richie au Variety Sundance Studio, présenté par Audible le 19 janvier 2024 à Park City, Utah. (Photo de John Salangsang/Variété via Getty Images)

Normani à la Variety and Golden Globes Party au Sundance Film Festival, présenté par Adobe, le 19 janvier 2024 à Park City, Utah. (Photo de John Salangsang/Variété via Getty Images)

Andra Day participe à « The Greatest Night In Pop » PARK CITY, UTAH – 19 JANVIER : Andra Day assiste à la projection spéciale « The Greatest Night In Pop » lors du Sundance Film Festival 2024 au Eccles Center Theatre le 19 janvier 2024 à Park City, Utah. (Photo de Dia Dipasupil/Getty Images)

Donald Glover alias Childish Gambino LONDRES, ANGLETERRE – 17 JANVIER : Donald Glover alias Childish Gambino assiste à une projection spéciale de la nouvelle série « Mr & Mrs Smith » au Curzon Mayfair le 17 janvier 2024 à Londres, en Angleterre. (Photo de Jed Cullen/Dave Benett/WireImage)