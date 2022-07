Observation des étoiles : Banff classée meilleur endroit au Canada

Un site Web de recherche de voyages en ligne a classé le parc national de Banff, en Alberta, comme l’endroit le plus “Instagrammable” pour observer les étoiles au Canada cette année.

Next Vacay, un site Web qui analyse des bases de données pour trouver des vols abordables pour les voyageurs, a compilé une liste des 10 meilleurs endroits pour observer les étoiles au Canada, dont la plupart sont situés en Alberta et en Colombie-Britannique.

La liste, partagée avec CTVNews.ca, est basée sur une analyse de 38 parcs nationaux au Canada.

Les cinq principales destinations d’observation des étoiles de Next Vacay sont également incluses dans le parc national des Glaciers, en Colombie-Britannique ; Parc national de Jasper, Alb.; Parc national Yoho, C.-B.; et le parc national des Lacs-Waterton, en Alberta.

“Les gens ont été émerveillés par les étoiles depuis le début de l’humanité, il n’est donc pas surprenant que nous ayons vu la demande d’observation des étoiles monter en flèche au cours de l’année écoulée”, a déclaré le fondateur de Next Vacay, Naveen Dittakavi, dans un communiqué.

“Un tout nouveau monde s’ouvre la nuit, et il y a quelque chose de magique chez ces êtres célestes qui apportent un sentiment de calme et vous aident à mettre la vie en perspective.”

Next Vacay a examiné le nombre de hashtags que chaque parc a reçus sur Instagram et les a classés en fonction de cela, ainsi que d’autres facteurs, notamment la pollution de l’air et la visibilité des étoiles.

Le site Web a également analysé des termes de recherche tels que “observation des étoiles près de moi”, “parcs nationaux après la tombée de la nuit” et “événements d’observation des étoiles près de moi” à l’aide des outils de recherche Ahrefs et Keyword Tool.

Les données sur la demande de recherche sont aussi récentes que le 19 mai 2022 et ont été analysées sur une période de 12 mois.

Les autres parcs qui figurent sur la liste sont le parc national Fundy, au Nouveau-Brunswick; Parc national du Mont-Riding, Man.; Parc national Elk Island, Alb.; Parc national de la Péninsule Bruce, Ont.; et le parc national Pacific Rim, C.-B.