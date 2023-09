Observateurs permanents, plus de Conseil de sécurité et que se passe-t-il d’autre à l’ONU

NATIONS UNIES (AP) — C’est le troisième jour de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies qui rassemble les dirigeants du monde au siège de l’ONU à New York. Voici les faits saillants de ce qui s’est passé mercredi à l’ONU et ce qu’il faudra surveiller jeudi. Suivre nos mises à jour en direct pour suivre l’évolution de la situation toute la semaine.

QUE EST-IL ARRIVÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU MERCREDI

— Tous les regards étaient tournés vers Réunion du Conseil de sécurité sur l’Ukraine pour un éventuel feu d’artifice lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se croiseront. Mais alors ils ne l’ont pas fait.

– À le Sommet Ambition Climat, L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, n’a pas été autorisé à s’exprimer. Mais au moins un Américain l’était : le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

— En marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le président américain Joe Biden a tenu des réunions bilatérales très attendues avec Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva.

— Avec deux jours d’interventions au compteur du débat général, y a-t-il un scénario spécifique émerge-t-il ?

— Nombre de discours : 40

À QUOI S’ATTENDRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU LE 3ème JOUR

— Discours clés : Rashad al-Alimi, chef de Le gouvernement du Yémen internationalement reconnu ; le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe ; le président kenyan William Ruto ; le vice-président chinois Han Zheng ; Abdel-Fattah Burhan, Chef militaire du Soudan et président de son Conseil souverain au pouvoir.

— Le discours de Burhan fait suite à la démission la semaine dernière de l’envoyé de l’ONU au Soudan, Volker Perthes. Au moins 5 000 personnes ont été tuées et plus de 12 000 autres blessées depuis que les tensions latentes entre les forces militaires de Burhan et les puissantes forces paramilitaires de soutien rapide ont éclaté en guerre ouverte, selon Perthes, qui a déclaré que le bilan réel des victimes est probablement beaucoup plus élevé.

— Nous entendrons deux des trois observateurs permanents invités à prendre la parole à l’Assemblée générale : l’Union européenne, représentée par Charles Michel, et le président palestinien Mahmoud Abbas. L’année dernière, Abbas a prononcé le discours le plus long de la semaine.

— Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait également se réunir sur deux sujets. A l’ordre du jour : une suite de la réunion sur l’Ukraine, ainsi qu’une réunion séparée sur le Haut-Karabagh cela a été demandé l’année dernière par l’Arménie.

— À quelques centaines de kilomètres de là, le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy se rencontreront à la Maison Blanche. Zelensky est également attendu sur la colline du Capitole.

— Le débat général atteindra la moitié du débat d’ici la fin de jeudi, ce qui augmente la probabilité que nous commencions à assister à des exercices de le droit de réponse.

CITABLE

« C’est une relation d’égal à égal. »

— Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, décrivant la dynamique de son pays avec les États-Unis lors d’une rencontre avec le président américain Joe Biden sur les droits des travailleurs.

NUMÉRO DU JOUR

22 milliards : tonnes métriques de émissions de dioxyde de carbone le monde devra réduire ses dépenses au cours des sept prochaines années pour atteindre l’objectif de lutte contre le climat, selon le sultan Al Jaber, qui dirigera les prochaines négociations sur le climat à Dubaï.

Pour plus de détails sur l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année, visitez https://apnews.com/hub/united-nations-general-assembly