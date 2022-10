Observateur : Peu importe qui gravit les échelons de Pékin, Xi règne

BEIJING (AP) – Pendant des décennies, Ho Pin a fait des prédictions précises sur la prochaine formation de dirigeants chinois – ce qui n’est pas une mince affaire, étant donné la nature de la boîte noire de la politique de Pékin.

Mais maintenant, quelques jours avant l’ouverture dimanche de la réunion politique la plus importante de la Chine depuis une décennie, le journaliste basé à New York a déclaré que cela n’avait pas de sens, étant donné le pouvoir accumulé par le dirigeant Xi Jinping.

“Il ne s’agit plus de savoir qui fera partie du Comité permanent”, a-t-il déclaré, faisant référence à la poignée de personnes qui seront nommées pour diriger le Parti communiste au pouvoir pendant les cinq prochaines années. “Peu importe qui ils sont, ils ont tous une chose en commun : ils doivent tous écouter Xi.”

C’est un contraste saisissant avec une époque antérieure, lorsque des factions qui se bousculaient divulguaient des détails salaces à la presse étrangère, et le reflet d’une consolidation du pouvoir qui a balayé les concurrents et étouffé la dissidence interne.

Il y a dix ans, scandale après scandale, l’establishment politique de Pékin secouait l’establishment politique à l’approche d’un précédent congrès du Parti communiste, celui qui avait porté Xi au pouvoir.

Le plus dommageable a été le meurtre d’un homme d’affaires britannique par l’épouse de Bo Xilai, une star politique impétueuse et montante. Bo a été expulsé du parti et condamné à la prison à vie pour pots-de-vin et corruption – éliminant ainsi un principal rival de Xi.

La préparation de ce congrès du parti, en comparaison, est étouffée. Finis, a déclaré Ho, les factions, le pluralisme et les différences politiques ouvertes qui existaient autrefois au sein du système chinois à parti unique.

« La politique chinoise entre dans une toute nouvelle étape », a-t-il déclaré.

Même à l’époque du président Mao Zedong, qui a fondé la Chine communiste en 1949, il y avait des factions concurrentes. Pendant son règne, de nombreux politiciens ont été purgés, puis réhabilités, puis purgés à nouveau, alors que Mao encourageait la lutte des factions pour renforcer son propre pouvoir.

Après sa mort, le dirigeant Deng Xiaoping a considérablement assoupli les contrôles, déclenchant un boom économique et une certaine libéralisation. Il a également institué des limites de durée et d’âge pour les chefs de parti, destinées à empêcher la montée d’un autre homme fort comme Mao.

Mais Xi a balayé ces règles. Le parti a assoupli les restrictions d’âge, cessé de nommer des successeurs évidents au Comité permanent et supprimé les limites de mandats pour la présidence chinoise, ouvrant la voie à Xi pour conserver le pouvoir pour un troisième mandat de cinq ans, et peut-être indéfiniment.

Cela a rendu plus difficile de deviner les nouveaux rendez-vous, a déclaré Ho. Les règles de succession précédemment formulées ont aidé Ho à prévoir la composition des dirigeants chinois à quatre reprises depuis 2002 en analysant les responsables en fonction de leur âge, de leur éducation, de leur expérience professionnelle et de leurs relations avec d’autres dirigeants.

Maintenant, a-t-il dit, les nouveaux dirigeants chinois sont beaucoup plus susceptibles d’être triés sur le volet par Xi en fonction de leur compétence et de leur loyauté, sans contrainte par les précédents passés et avec peu de tractations entre factions qui avaient lieu auparavant.

L’ancien journaliste de Hong Kong Willy Lam et d’autres analystes tels que Derek Scissors de l’American Enterprise Institute, cependant, disent que Xi pourrait encore être contraint de faire des compromis et de garder ou de promouvoir des personnes ayant des opinions différentes sur la gouvernance de la Chine.

Des informations fiables sur qui pourrait être nommé sont devenues extrêmement difficiles à obtenir sous l’emprise de l’État, a déclaré Alfred Wu, un professeur basé à Singapour qui a côtoyé le dirigeant chinois il y a des décennies en tant que journaliste, lorsque Xi était gouverneur de la province du Fujian.

“Il est très difficile d’avoir des conversations de fond”, a-t-il déclaré à propos de ses anciens contacts. “Ils savent que ce n’est pas bien de parler de politique.”

Ho a fait ses débuts dans une chaîne de télévision publique dans les années 1980. Lorsque des manifestations pro-démocratie ont eu lieu sur la place Tiananmen à Pékin en 1989, Ho était là, écrivant pour un journal de Hong Kong, avec accès à des hauts fonctionnaires. Il est parti quelques jours avant que les soldats n’ouvrent le feu sur les manifestants, convaincus que l’effusion de sang était inévitable.

Après avoir traversé la frontière vers Macao, Ho a déménagé au Canada, puis aux États-Unis, s’installant à Great Neck, une banlieue de New York avec une importante population chinoise.

Après avoir travaillé pour un journal taïwanais, il a créé un groupe de médias en langue chinoise, Mingjing – qui signifie « le miroir » – et dirige maintenant des sites Web d’information, des magazines et des librairies à Taïwan et aux États-Unis.

Il se mêle aux sources et aux émigrés dans les restaurants chinois et dans son bureau de Great Neck, qui a des étagères remplies de livres et une photo de lui avec le dirigeant tibétain en exil, le Dalaï Lama. Parfois, il offre des critiques cinglantes du Parti communiste et dit qu’il n’a pas l’intention de revenir en arrière.

Malgré cela, Ho se réfère à la Chine comme sa patrie, pas à l’Amérique. Ses publications et sa chaîne YouTube sont en mandarin pour un public chinois. Contrairement à de nombreux dissidents chinois à l’étranger, Ho voit souvent d’un mauvais œil la politique américaine et dénonce les échecs et les failles du système américain tout comme il critique le gouvernement chinois.

Mais la seule chose que Ho apprécie aux États-Unis, c’est la liberté de parler ouvertement. “Il n’y a pas de police qui frappe à votre porte ici”, a-t-il déclaré.

De nombreux concurrents de Ho dans les médias en langue chinoise à l’étranger colportent des théories du complot, motivés par une pure opposition à Pékin. L’un d’eux, un journaliste lié à la secte Falun Gong, a répandu le mois dernier des rumeurs d’un coup d’État en Chine qui se sont avérées fausses.

Le groupe de médias de Ho, en revanche, est généralement fondé sur les faits, même s’il est lourd de commérages politiques chinois. Ho a fait une prédiction pour savoir qui composera la prochaine génération de dirigeants chinois, mais au lieu de la rendre publique, il a mis en place un jeu qui permet à son public de faire lui-même des prédictions – une façon de les maintenir engagés.

Ho est cinglant à propos de la répression de Xi contre la liberté de la presse et a déclaré que la propagande rigide et la diplomatie affirmée de Pékin ont ruiné la réputation mondiale de la Chine.

Mais contrairement à de nombreux observateurs occidentaux, Ho a suggéré que Xi avait encore une chance d’être un grand leader. S’il joue bien ses cartes, a-t-il dit, la règle de fer de Xi pourrait finalement éloigner la Chine de l’effondrement et éviter le sort de l’Union soviétique.

“C’est très différent de la Chine que j’imaginais il y a 30 ans”, a-t-il dit, “mais ce n’est pas un simple retour à la Révolution culturelle, ni un mouvement vers la démocratie occidentale”.

Bien que certains hommes d’affaires et intellectuels n’aiment pas Xi, a déclaré Ho, il bénéficie toujours d’un large soutien. De nombreuses personnes ont bénéficié de ses programmes pour étendre le filet de sécurité sociale et sont d’accord avec sa position nationaliste opposant la Chine à l’Occident.

De nombreux Chinois sont partis à l’étranger, seulement pour constater que l’Occident n’est pas si formidable, a-t-il déclaré. Les métros vieillissants et les chemins de fer en difficulté aux États-Unis contrastent fortement avec la nouvelle infrastructure étincelante de la Chine. Les Chinois opposent le chaos des élections en Occident, a déclaré Ho, à la stabilité sous le règne de Xi.

« La jeune génération en Chine a un fort sentiment de fierté nationale », a déclaré Ho. “C’est une base très solide pour Xi Jinping.”

Le plus grand danger, a déclaré Ho, est que Xi règne à vie, entouré de « yes men ». Si la question de la succession n’est pas résolue, a déclaré Ho, la Chine pourrait sombrer dans le chaos, comme ce fut le cas dans les dernières années du règne de Mao. Il s’agit de savoir comment le pouvoir de Xi est transmis et qui en hérite.

“S’il devient un dictateur à vie, ce sera un désastre pour le monde et un désastre pour la Chine”, a déclaré Ho.

Dake Kang, l’Associated Press