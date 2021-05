«  Obscène pour mettre les profits avant de sauver des vies  »: 9 nouveaux milliardaires de Big Pharma émergent au milieu du déploiement du vaccin Covid-19

Une grande partie de la recherche scientifique consacrée à la création de vaccins efficaces contre Covid-19 a été financée par l’argent des contribuables, mais les entreprises privées qui détiennent le monopole de la propriété intellectuelle (PI) qui en résulte sont celles qui en récoltent les fruits. Cette situation est injuste et devrait être modifiée, soutient l’Alliance populaire pour les vaccins, qui appelle à la levée des protections de propriété intellectuelle pour les vaccins avant un sommet du G20.

Valider le point est l’évolution de la richesse nette des individus liés à l’activité pharmaceutique, a déclaré le groupe. Les données Forbes mises à jour en avril montrent que neuf chiffres de Big Pharma sont devenus des milliardaires en dollars depuis le début de la pandémie, alors que les stocks des fabricants de vaccins ont grimpé en flèche avec l’annonce de bénéfices solides.

Les 9 nouveaux milliardaires, ont une richesse nette combinée de 19,3 milliards de dollars, assez pour vacciner complètement toutes les personnes dans les pays à faible revenu 1,3 fois. Pendant ce temps, ces pays n’ont reçu que 0,2% de l’approvisionnement mondial en vaccins, en raison de la pénurie massive de doses disponibles. – Le vaccin populaire (@peoplesvaccine) 20 mai 2021

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, est le nouveau «milliardaire de vaccins» le plus riche, suivi par Ugur Sahin, son homologue de BioNTech. Chacun vaut maintenant plus de 4 milliards de dollars. Parmi les autres sur la liste figurent trois investisseurs de Moderna, le président d’une société chargée de fabriquer et de conditionner le produit de Moderna et les trois cofondateurs du producteur chinois de vaccins CanSino Biologics.

Huit autres, dont la richesse avait déjà dépassé le seuil du milliard de dollars lorsque la pandémie a frappé, ont vu leur richesse croître de manière significative. Ils comprennent des personnes liées à Chongqing Zhifei Biological et Sinopharm en Chine, Cadila Healthcare en Inde et au Serum Institute of India, et des détenteurs d’actions BioNTech.

«Ces milliardaires sont le visage humain des énormes profits que de nombreuses sociétés pharmaceutiques réalisent grâce au monopole qu’ils détiennent sur ces vaccins», a déclaré Anna Marriott, responsable de la politique de santé à l’association caritative Oxfam, membre de l’Alliance. «Nous devons mettre fin de toute urgence à ces monopoles afin de pouvoir accroître la production de vaccins, faire baisser les prix et vacciner le monde.»

Winnie Byanyima, directrice exécutive d’un autre membre de l’Alliance, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH / sida, a déclaré « Obscène que les profits continuent de venir avant de sauver des vies », car les titulaires de brevets ont refusé de partager leur technologie.

Les fabricants de vaccins et ceux comme Bill Gates, qui soutiennent les protections IP pour les médicaments, invoquent des facteurs tels que le manque de capacités de production appropriées dans les pays en développement et les goulots d’étranglement logistiques freinent l’effort mondial de vaccination. La levée des protections brevetées ne résoudra pas cela et peut rendre le déploiement plus lent, pas plus rapide, préviennent-ils.

Les gouvernements sont divisés sur la proposition. L’Afrique du Sud et l’Inde ont demandé une dérogation en vertu des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMS), mais l’appel a été soutenu par des dizaines de pays plus pauvres qui se sentaient laissés pour compte par les pays les mieux lotis. L’efficacité de COVAX, le mécanisme de partage des vaccins approuvé par l’OMS et destiné à garantir un accès équitable, a été au mieux décevante, souffrant d’un sous-financement et d’une offre insuffisante.

Les États-Unis et l’UE ont déclaré qu’ils étaient prêts à envisager une forme de suspension de brevet, des pays comme la Russie, la France et l’Espagne indiquant qu’ils soutiendraient une telle initiative. L’Allemagne et le Royaume-Uni, en revanche, ont exprimé leur opposition.

La déclaration de l’Alliance populaire pour les vaccins intervient un jour avant le sommet mondial sur la santé du G20, qui se tiendra vendredi à Rome et verra la pression exercée sur les participants défendant la protection des brevets de vaccins.

