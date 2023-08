OBSBOT Tiny 4K Webcam Review : Un plaisir absolu à utiliser

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Webcam 4K avec options 1080p/60Hz

Configurabilité étendue

Excellent suivi du visage à 360 degrés lorsque vous vous déplacez dans une pièce

Panoramique et zoom manuels

Bons micros Les inconvénients Pas d’obturateur de confidentialité, juste un mode de confidentialité

L’autofocus peut être légèrement mou Notre avis La webcam OBSBOT Tiny PTZ 4K offre une gamme incroyable de fonctionnalités haut de gamme à un prix raisonnable, couronnée par une capacité alimentée par l’IA pour suivre physiquement votre visage lorsque vous vous déplacez.

Prix ​​lors de l’examen

269,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : OBSBOT Tiny PTZ 4K

239,00 $ 269,00 $

L’OBSBOT Tiny 4K se classe certainement parmi les meilleures webcams que vous puissiez acheter, 4K ou non, point final. Il offre tellement : vidéo 4K, une option 60fps (bien qu’à 1080p), et la vraie magie : un cardan automatisé qui tourne physiquement et plonge la webcam pour centrer votre visage.

Ça s’ameliore. L’OBSBOT Tiny 4K (parfois vendu sous le nom d’OBSBOT Tiny PTZ 4K) sera bientôt complété par le Tiny 2, avec un capteur plus grand pour une vidéo améliorée. Cela devrait aider à résoudre l’un des seuls défauts du Tiny 4K : la qualité vidéo est bonne, mais pas exceptionnelle. D’autre part, OBSBOT réduit le Tiny PTZ 4K en prévision du lancement du Tiny 2, vous pouvez donc économiser une grande partie de son PDSF habituel de 269,99 $.

Le Tiny 4K est livré en deux parties : un support magnétique et l’ensemble de caméra lui-même, emballés ensemble dans une mallette de transport zippée fournie par OBSBOT. OBSBOT offre également le choix entre un câble USB-C vers USB-C de 4,92 pieds/1,5 m ou un câble USB-C vers USB-A dans le même boîtier. Assurez-vous simplement de connecter ce dernier à un port USB 3.1 (par opposition à USB 2.0) pour vous assurer que la webcam a suffisamment de puissance.

L’OSBBOT Tiny 4K est exceptionnellement bien conçu, avec des touches dont vous n’avez peut-être pas encore besoin. Le support magnétique maintient l’ensemble de la caméra rapidement, les «mâchoires» pliantes étant suffisamment longues et prononcées pour gérer des écrans encore plus épais. L’ensemble de montage est même livré avec une petite surface collante qui peut être décollée pour fixer le support, même si vous n’en aurez probablement pas besoin.

L’OBSBOT Tiny 4K a l’air un peu précaire lorsqu’il est perché sur un ordinateur portable, mais il s’installe facilement et vous pouvez même le coller sur une surface pour le sécuriser. Mark Hachman / IDG

Au total, la webcam et son support mesurent 5,59 pouces de hauteur et 2,28 pouces de largeur et de profondeur. Le cardan et le support séparé pèsent 0,37 lb ensemble.

Le Tiny 4K a une configurabilité incroyable et simple

C’est l’une des rares caméras dont le logiciel utilitaire, téléchargeable sur le site OBSBOT, semble vraiment nécessaire. OBSBOT fournit les commandes d’image traditionnelles : commandes de luminosité, d’exposition, de balance des blancs et d’anti-scintillement, mais aussi des commandes d’autofocus et d’exposition (mesurées globalement, ou bien spécifiquement sur votre visage).

Les fonctionnalités premium incluses dans l’OBSBOT Tiny 4K sont également contrôlables. La vraie magie du Tiny 4K est la façon dont il se verrouille et suit votre visage, et cela peut être déclenché via l’utilitaire OBSBOT Webcam. OBSBOT, cependant, va plus loin : non seulement vous pouvez régler la caméra à mise au point automatique pour qu’elle s’oriente automatiquement sur votre visage, mais vous pouvez également configurer manuellement la façon dont vous apparaissez sur la caméra.

L’OBSBOT Tiny 4K est extrêmement bien conçu, combinant les options 4K et 60Hz avec un cardan automatisé qui peut suivre physiquement votre visage.

Un réglage « headroom » incline un peu la caméra pour créer un « espace » au-dessus de votre tête, si vous préférez. Vous pouvez même régler manuellement le cardan automatique pour que la caméra positionne votre visage d’un côté ou de l’autre, pour les sous-titres ou les graphiques. (Alors que la caméra vous suivra dans une pièce, sur 360 degrés, vous pouvez configurer manuellement le cardan à 150 degrés avec une inclinaison de 45 degrés.) Vous pouvez également définir le champ de vision (86, 78 ou 65 degrés) et zoom optique entre 1X et 4X. Le niveau de configurabilité du Tiny 4K est tout simplement au-dessus et au-delà de la plupart des webcams concurrentes sur le marché aujourd’hui.

Le support magnétique aide à maintenir la webcam Tiny 4K stable et lui permet de pivoter. Mark Hachman / IDG

OBSBOT vous permet même de verrouiller la caméra sur votre visage par des gestes : en tendant la main, paume vers le haut, vous identifie comme la « cible ». Tenir vos doigts en forme de « L » effectue un zoom avant et arrière. Tous ces gestes ont parfaitement fonctionné hors de la boîte, même si j’ai constaté que j’avais besoin de me ré-identifier à une occasion.

Il n’y a pas d’obturateur de confidentialité, bien que l’appareil passe en mode veille s’il n’est pas utilisé activement. Vous pouvez également pousser manuellement la caméra vers le bas ; lorsqu’il est pointé vers le bas, il passe en mode veille, éteignant le micro et la caméra. (Les applications Magnétophone et Appareil photo de Windows l’ont confirmé.) L’appareil photo a tendance à oublier vos préférences si vous le débranchez ou éteignez votre PC, bien que vous puissiez également les enregistrer en tant que préréglage.

Comment fonctionne l’OBSBOT Tiny 4K ?

Le suivi du visage du Tiny PTZ 4K est assez incroyable. Le Tiny 4K est lent, mais obstiné ; vous pouvez littéralement marcher autour de votre écran et la caméra vous suivra, bien que lentement. C’est l’un des seuls coups contre cette webcam, car vous vous habituerez à ce qu’elle vous suive pendant que vous vous déplacez dans votre siège et même dans la pièce. (Méfiez-vous simplement si vous vous penchez pour vous moucher !) C’est un peu fantaisiste dans le fait que la plupart d’entre nous ne font pas les cent pas dans la pièce pendant un appel vidéo – et si vous le faites, vos téléspectateurs peuvent voir des angles étranges lorsque le la caméra vous suit.

L’OBSBOT Tiny 4K, avec une webcam représentative prise en 4K, en utilisant les paramètres indiqués dans l’utilitaire OSBCOM à droite. Pas mal, même si mon visage pourrait bénéficier d’un éclairage annulaire. Mark Hachman / IDG

S’il vous perd de vue, le Tiny 4K recherchera le dernier emplacement connu de votre visage, puis pivotera de gauche à droite et de haut en bas jusqu’à ce qu’il vous retrouve. Un petit réseau de LED sur le signal avant si tout va bien (vert) et s’il a reconnu les commandes gestuelles que vous avez faites.

La qualité vidéo de l’OBSBOT Tiny 4K est assez bonne, à égalité si légèrement inférieure à la Razer Kiyo Pro Ultra, qui semble à peu près aussi bonne que n’importe quelle webcam. À propos des seuls reproches que j’ai, c’est que la résolution vidéo n’est réglable qu’en mode aperçu, et le réglage HDR ne peut pas faire des merveilles dans une pièce rétro-éclairée. Gardez également à l’esprit que la résolution 4K n’est réalisable qu’en 30 Hz. Si vous souhaitez capturer ou diffuser en 60 Hz, vous devrez passer à 1080p.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, la mise au point automatique pourrait également s’améliorer. Les deux micros antibruit, cependant, ont filtré les sons de fond assez efficacement, bien qu’ils aient fait un meilleur travail associé aux algorithmes antibruit de Zoom, par exemple.

Mon visage sidelit est un peu mou ici. Le Tiny 4K semble un peu plus net lorsque sa mise au point globale est activée, par rapport à la mise au point sur mon visage. Mark Hachman / IDG

OBSBOT vient de sortir le Tiny 2, qui ajoute quelques nouveautés : commande vocale, mise au point plus rapide et un capteur d’image plus grand, pour 329 $. Nous l’examinerons probablement bientôt. Pourtant, la configurabilité sans effort de l’OBSBOT Tiny 4K l’élève à l’une des meilleures webcams que nous ayons jamais vues, et un produit formidable à part entière. Nous recommandons fortement le Tiny PTZ 4K.