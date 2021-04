Lope Y Fernandez a confortablement produit une victoire tant attendue en remportant le Listed Heritage Stakes d’un mile à Leopardstown.

Le joueur de quatre ans a remporté deux fois sa saison juvénile, remportant le Group Three Round Tower Stakes au Curragh et se classant deux fois derrière le champion de Godolphin, Pinatubo, âgé de deux ans.

Le succès à l’âge de trois ans était cependant insaisissable, car la baie exerçait son métier en Irlande, en Angleterre, en France et en Amérique et était incapable de remporter un triomphe.

Un passage à une compagnie légèrement moins exaltée lui a laissé le favori 4-6 à Leopardstown, une estimation qu’il a facilement justifiée lors de la croisière vers une victoire de cinq ans et demi sous Seamie Heffernan.

« L’année dernière, nous avons un peu dérangé son voyage », explique l’entraîneur Aidan O’Brien.

«Nous n’avons appris ce que c’était qu’à la fin de la Breeders Cup.

«C’est un miler et vous prenez votre temps avec lui.

«Il est à son meilleur quand il est capable de faire de la vitesse et aime le beau terrain.

« Nous envisageons d’aller au Lockinge avec lui, puis peut-être aux Queen Anne Stakes. »

Ado McGuinness a couru galamment en deuxième position, Saltonstall constant, avec 50-1 chance pour Koolasice de revenir à la troisième place pour Leigh Roche et Ross O’Sullivan.

Acanella avait l’air d’une artiste intelligente en devenir avec sa victoire dans l’hippodrome de Leopardstown Fillies Maiden.

Ayant son premier départ, la joueuse de trois ans entraînée par Ger Lyons a été la favorite 2-1 dans les soies de Juddmonte et est restée solide pendant la dernière étape pour battre Climate de deux longueurs.

Lyons était représentée par son frère, Shane, qui a déclaré: « Elle a fait aujourd’hui ce que nous avons vu à la maison. Nous l’avons toujours aimée, elle est très professionnelle et a un merveilleux pedigree.

«Nous ne pensions pas qu’elle serait prête à courir avant la mi-mai, mais étant par Dansili, nous avons profité du peu de jus dans le sol. C’est beau terrain ici.

« Nous attendons avec impatience. Ce qu’ils ont en tête pour elle, je ne suis pas sûr, mais ça va être excitant parce que c’est ce qu’elle nous a montré à la maison. »

Acanella était la deuxième étape d’un doublé pour Colin Keane, qui a remporté avec une autre pouliche prometteuse sous la forme d’Alazenya lors de l’ouverture de l’Irish Stallion Farms EBF Fillies Maiden – un entraîneur de course Dermot Weld a remporté avec l’héroïne de la Breeders ‘Cup Tarnawa en 2019.

Expulsée à 100-30, la fille de Siyouni a frappé le front avec un mètre à courir et avait une demi-longueur en main de La Joconde à la ligne.

Weld a déclaré: « C’est une belle pouliche et elle travaille bien à la maison. Colin l’aimait l’autre matin quand elle travaillait. Évidemment, la première fois là-bas est un peu d’inexpérience et de verdure, mais c’est une très belle pouliche.

«Nous verrons comment elle progresse avant de décider où aller, mais évidemment nous chercherons un peu de type noir avec elle.

« Ce voyage (10 stades) est bon pour le moment. Elle a beaucoup de rythme et le barrage est resté bien. Plus tard dans l’année, cette pouliche pourrait parcourir un kilomètre et demi. »