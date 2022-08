O’Bonsawin nommé premier juge autochtone à la Cour suprême du Canada

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a nommé la juge ontarienne Michelle O’Bonsawin à la Cour suprême du Canada, faisant d’elle la première personne autochtone prête à siéger à la plus haute magistrature du pays.

O’Bonsawin arrive à la cour après avoir passé cinq ans comme juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Ottawa, où elle a également été la première femme autochtone à occuper ce poste.

Auparavant, elle a passé huit ans à titre d’avocate générale des Services de santé Royal Ottawa. Elle a également enseigné le droit à l’Université d’Ottawa et a travaillé auparavant dans les services juridiques de la GRC et de Postes Canada.

Né à Hanmer, en Ontario, juste à l’extérieur de Sudbury, O’Bonsawin s’identifie comme un Franco-Ontarien bilingue et un Abénaki membre de la Première Nation d’Odanak, selon une biographie publiée par le cabinet du premier ministre.

«Le plus haut tribunal du Canada a toujours manqué d’un individu pour interpréter les lois canadiennes à travers une lentille autochtone – mais plus maintenant», a déclaré Elmer St. Pierre, le chef national du Congrès des peuples autochtones, dans un communiqué vendredi.

« Les peuples autochtones sont depuis longtemps confrontés à la discrimination, au racisme et aux préjugés dans le système de justice canadien, ce qui a entraîné la surreprésentation de notre peuple dans les tribunaux et les prisons. Les gouvernements doivent continuer à s’assurer que les voix autochtones aident à créer des lois, à les interpréter et à les appliquer.

Le congrès s’est dit « ravi » de la décision – le même mot utilisé par l’Association du Barreau canadien, qui a déclaré que O’Bonsawin sera un « grand atout » pour le tribunal.

Murray Sinclair, ancien sénateur et ancien président de la Commission de vérité et réconciliation, a déclaré dans un communiqué que O’Bonsawin sera une “voix importante” au tribunal.

Sinclair a déclaré qu’il avait conseillé O’Bonsawin sur sa candidature pour le poste et qu’elle était “immensément qualifiée” pour le poste.

« Il est grand temps que le tribunal ait un siège pour un juge autochtone, un juge qui a vu de première main l’impact du colonialisme sur les communautés autochtones », a-t-il déclaré. “Le tribunal est renforcé et nos décisions sont meilleures lorsqu’il existe diverses perspectives là où elles sont le plus nécessaires.”

RoseAnne Archibald, la chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, a tweeté que la nomination d’O’Bonsawin est “une nomination importante à un moment critique” et a félicité le nouveau juge pour avoir fait “#HERstory”.

L’année dernière, le juge Mahmud Jamal est devenu la première personne de couleur à rejoindre les rangs de la Cour suprême.

L’exigence du bilinguisme anglais-français a été citée comme un facteur qui compliquait auparavant les efforts pour trouver des candidats autochtones à la cour, au milieu des critiques de longue date concernant la diversité à la magistrature.

Drew Lafond, président de l’Association du Barreau autochtone, a déclaré dans une entrevue que malgré trois sièges réservés aux juges du Québec, le tribunal n’a jamais réservé de place à quelqu’un pour représenter la population autochtone du Canada.

Et le processus qui a nommé O’Bonsawin a été le premier à inclure une représentation autochtone au sein du Comité consultatif indépendant de l’ère Trudeau pour les nominations à la magistrature de la Cour suprême du Canada. L’association de Lafond a nommé avec succès l’avocat David Nahwegahbow pour se joindre au comité plus tôt cette année.

Lorsqu’il s’agit de questions qui touchent les peuples autochtones, « il est très difficile d’avoir confiance dans la capacité du tribunal à se prononcer sur ces questions lorsqu’il n’y a aucune personne au tribunal qui a passé sa vie à travailler dans le respect des lois, des coutumes ou des pratiques autochtones ». traditions », a déclaré Lafond. “J’espère qu’avec la nomination de Michelle, nous pourrons commencer à changer cela.”

O’Bonsawin comblera le poste laissé vacant par le juge Michael Moldaver, qui doit prendre sa retraite le 1er septembre quelques mois avant d’avoir 75 ans, l’âge de la retraite obligatoire du tribunal.

Avant que O’Bonsawin n’entame ses nouvelles fonctions, le comité de la justice de la Chambre des communes devrait se réunir mercredi prochain pour entendre le ministre de la Justice et le président du comité consultatif indépendant pour les nominations à la Cour suprême.

O’Bonsawin comparaîtra ensuite devant le comité et les membres du Sénat pour une séance de questions-réponses.

La biographie d’O’Bonsawin indique qu’elle a “développé une compréhension approfondie des questions juridiques liées à la santé mentale” et “a effectué des recherches importantes concernant l’utilisation des principes Gladue dans le système médico-légal de santé mentale”.

Elle a soutenu avec succès une thèse de doctorat à l’Université d’Ottawa plus tôt cette année sur l’application des principes Gladue, qui décrivent des façons pour les juges de tenir compte des expériences uniques des peuples autochtones.

Dans un article en ligne l’an dernier, l’Institut canadien d’administration de la justice a cité O’Bonsawin, l’un des membres de son conseil d’administration, affirmant que son modèle était l’ancienne juge de la Cour suprême Beverley McLachlin. “Tout au long de sa carrière, elle a fait preuve d’une grande sagesse, de dévouement et d’assurance”, a déclaré O’Bonsawin dans le message.

Un questionnaire obligatoire affiché par le ministère de la Justice lors de sa nomination à la Cour supérieure de l’Ontario a élaboré sur son expérience du droit de la santé mentale.

« Je voudrais m’assurer que la stigmatisation associée à la santé mentale est réduite et un jour complètement éliminée. Cela s’applique non seulement à la population en général, mais aussi à la magistrature », a écrit O’Bonsawin.

“L’identification rapide des problèmes de santé mentale au début de toute procédure judiciaire aiderait les individus à accéder plus rapidement au traitement approprié dont ils ont besoin pour améliorer leur santé mentale et devenir des membres productifs de la société.”

Elle a également écrit sur son appréciation de la situation des peuples autochtones et a décrit avoir été victime de discrimination et s’être moquée d’elle en tant que jeune fille autochtone grandissant hors réserve.

Elle a dit que son expérience en tant que femme autochtone francophone, en tant que mère et en tant que professionnelle dans les domaines de la santé mentale et du droit autochtone est « un exemple clair de la riche diversité qui rend notre pays si spécial pour moi et ma famille ».

Répondant à une question sur le rôle approprié d’un juge dans une démocratie constitutionnelle, O’Bonsawin a écrit que les juges doivent interpréter la constitution comme un document vivant et « faire preuve d’une grande habileté à trouver le délicat équilibre entre les besoins du public et les droits de la individuel.”

Elle a déclaré que les juges doivent être politiquement neutres, sans influence extérieure et toujours garder à l’esprit que les décisions “peuvent aider à protéger les populations vulnérables, celles qui ne peuvent pas parler pour elles-mêmes et sont souvent exploitées”.

Dans une vidéo publiée sur le site Web de l’Université d’Ottawa, O’Bonsawin a décrit vouloir devenir avocat dès l’âge de neuf ans et avoir repoussé lorsqu’un conseiller d’orientation d’une école secondaire a dit que ce n’était peut-être pas dans les cartes pour quelqu’un d’un petite communauté du nord de l’Ontario.

“Non, c’est ce que je vais faire,” lui dit-elle alors. “Regarde moi.”

—Marie-Danielle Smith, La Presse Canadienne

