obligations vertes, financement mixte nécessaire

Singapour, une petite ville-État dont l’économie dépend des importations, est particulièrement vulnérable à l’élévation du niveau de la mer, aux vagues de chaleur et aux autres effets néfastes du changement climatique.

C’est pourquoi le gouvernement a promis 100 milliards de dollars de Singapour (74,15 milliards de dollars) au cours du siècle prochain pour aider le pays à résister et à minimiser les dommages causés par les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit d’une approche adaptative qui diffère des mesures d’atténuation telles que la tarification du carbone et les énergies renouvelables.

Les experts avertissent cependant que les fonds publics ne suffisent pas à eux seuls pour que l’infrastructure et l’économie de Singapour s’adaptent à des températures plus élevées. Des sources privées de capitaux auprès des banques, des acteurs de l’assurance et des marchés financiers sont également nécessaires, en plus des projets de financement mixte impliquant des partenariats public-privé, disent-ils.

Le problème n’est pas propre à Singapour.

Partout dans le monde, le financement de l’adaptation au climat est traditionnellement à la traîne des investissements d’atténuation qui visent à ralentir ou à arrêter l’augmentation des émissions de combustibles fossiles.

Cela est principalement dû à la perception largement répandue que les projets d’adaptation et de résilience ne génèrent pas vraiment de revenus, selon Xinying Tok, responsable de l’Asie du Sud-Est au cabinet de conseil en environnement Carbon Trust.

Le manque de compréhension de l’adaptation et de la résilience conduit à une mauvaise évaluation des solutions financières, qu’il s’agisse d’investissement, de crédit ou d’assurance, a-t-elle poursuivi.