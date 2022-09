Obligations contre actions, chute du pétrole, petit achat dans un marché difficile

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Obligations contre actions Actions énergétiques Constellation acheter 1. Obligations contre actions Le Dow Jones a chuté vendredi, en dessous de son plus bas de clôture de 2022 à la mi-juin, battu en partie par la hausse des rendements obligataires. Le rendement du Trésor à 2 ans a continué de grimper à plus de 4 %, atteignant de nouveaux sommets sur 15 ans dans le sillage de la décision de la Réserve fédérale d’augmenter encore les taux d’intérêt de 75 points de base supplémentaires cette semaine. Les rendements sont de plus en plus attrayants pour les investisseurs, car les prix des obligations et les rendements ont une relation inverse. “Nous n’allons pas payer autant pour les revenus”, a déclaré Jim Cramer vendredi. Avec l’inflation et la concurrence du 2 ans, Jim a ajouté qu’il est “insondable de penser que vous pouvez acheter des actions ici et gagner de l’argent alors que vous avez une si bonne alternative”. 2. Actions énergétiques Les prix du pétrole ont chuté vendredi à leur plus bas niveau en huit mois, le brut WTI en baisse de 6 %, à 78,45 $ le baril. À ce niveau, nous savons qu’il devient généralement plus difficile pour les compagnies pétrolières de continuer à remettre un capital important aux actionnaires. Mais Jim a dit qu’il cherchait toujours des sociétés énergétiques comme les holdings du Club Pioneer Natural Resources (PXD), Devon Energy (DVN) et Coterra Energy Inc (CTRA). Notre portefeuille reste surpondéré sur les actions énergétiques – et si le cours des actions de l’une de ces trois baisse encore plus, nous pourrions éventuellement en acheter davantage. Ces avoirs énergétiques ont tous des seuils de rentabilité inférieurs à 80 $ le baril de WTI et pourraient encore générer des retours sur investissement élevés. 3. Constellation acheter Jim a répondu vendredi à une question d’un membre du Club, Mario, sur ce que les gestionnaires de fonds professionnels devraient faire dans ce marché difficile. Jim a dit que les pros “regardaient et grignotaient” et “regardaient et grignotaient”. Alors que l’oscillateur S & P continue de montrer que le marché est survendu, nous nous en tenons aux actions de qualité et recherchons des opportunités d’achat. “Nous n’allons pas fuir ce marché”, a déclaré Jim. C’est pourquoi nous effectuons un petit achat dans la vente de vendredi, en ajoutant 20 actions supplémentaires de Constellation Brands (STZ). Nous aimons STZ pour les qualités résistantes à la récession de son portefeuille unique de bières mexicaines Corona, Modelo et Pacifico. Même en période économique difficile, les gens ont toujours tendance à boire de l’alcool. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long PXD, DVN, CTRA et STZ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.