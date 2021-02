Oblak de l’Atletico Madrid minimise le discours de crise

Le gardien Jan Oblak a démenti que l’Atletico Madrid soit confronté à une « crise » après une défaite 1-0 en Ligue des champions contre Chelsea mardi qui a vu les dirigeants de la Liga perdre des matchs consécutifs pour la première fois cette saison.

Le résultat des huitièmes de finale aller à Bucarest – qui a vu le coup de pied d’Olivier Giroud donner à l’équipe de Premier League l’avantage avant le match retour à Stamford Bridge le 17 mars – a suivi la défaite nationale de l’Atletico contre Levante samedi.

« Je ne pense pas que ce soit une crise », a déclaré Oblak. « Oui, c’est différent de ce que nous avons vécu pendant le reste de la saison, mais [football] est comme ça. Cette équipe est forte. Nous allons passer à travers ça. Nous n’avons pas été parfaits en décembre et janvier et nous ne sommes pas mal maintenant. «

Atetico n’a maintenant pas réussi à garder une feuille blanche lors de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues, leur pire défensive pendant la décennie à la tête de l’entraîneur Diego Simeone.

« Nous y travaillerons », a déclaré Simeone. « Nous avons un match important avec Villarreal dimanche. Nous n’obtenons pas les résultats … En voyant l’effort de l’équipe et en connaissant l’explication du moment où nous sommes, je me sens bien. Je fais confiance à l’équipe qui on a.

« Si vous m’aviez dit en septembre que nous perdrions ce match aller 1-0 et serions en tête du championnat, je l’aurais pris à coup sûr. Nous allons nous en occuper. Il est clair que ce n’est pas le cas. t un bon moment. «

L’avance de l’Atletico sur le Real Madrid en tête du classement de la Liga a été réduite à trois points – avec un match en main – lorsqu’ils ont été battus par Levante, et la défaite de Chelsea est un autre coup dur pour le moral.

« Les défaites sont difficiles, mais nous nous relevons toujours », a déclaré le capitaine Koke. « Nous sommes la même équipe qui a remporté huit victoires en championnat … Nous avons eu une mauvaise semaine, c’est la réalité, mais nous devons continuer à nous battre. L’Atletico Madrid se relève toujours. Nous devons le faire. sortez pour gagner le match retour. «

Il a refusé de blâmer le besoin de l’Atletico de jouer son match « à domicile » à Bucarest – en raison des restrictions sur les vols britanniques arrivant en Espagne – pour la performance, qui a vu l’équipe échouer à décrocher un seul tir cadré.

« Nous savons comment le monde est en ce moment », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas pu jouer à domicile, mais ce n’est pas grave. Nous devons nous adapter. Nous devons aller à Londres et gagner. Si nous marquons deux fois, nous passerons. »