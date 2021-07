Objets que Jeff Bezos a emmenés dans l’espace

Mardi, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, et 3 autres personnes ont attaché leur ceinture de sécurité et ont décollé dans l’espace pendant environ 10 minutes à bord de la fusée New Shepard et de la capsule spatiale de Blue Origin. Un vol historique alors qu’il était, Bezos s’est assuré qu’il y avait beaucoup plus d’histoire quand il a emporté les lunettes de l’aviatrice américaine Amelia Earhart avec lui sur le vol.

Bezos était accompagné de son jeune frère Mark et les deux ont été rejoints lors du vol spatial par la plus ancienne et la plus jeune des astronautes, l’aviatrice Wally Funk, 82 ans, et Oliver Daemen, 18 ans, diplômé du secondaire néerlandais.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le vol, Bezos a révélé qu’il possédait les lunettes que la célèbre pilote Earhart avait portées lorsqu’elle avait traversé l’Atlantique. Les lunettes avaient des rubans adhésifs au milieu de chaque lentille pour bloquer les rayons du soleil.

Bezos a déclaré: « J’aime penser que si Amelia était ici, elle serait très fière de Wally », Wally Funk s’était entraîné pour devenir astronaute dans les années 1960 mais ne pouvait pas y aller en raison de son sexe. Elle faisait partie de Mercury 13 – un groupe de femmes américaines qui ont subi les tests physiologiques que les astronautes sélectionnés par la NASA ont fait.

L’équipage aurait également emporté dans l’espace quelques autres objets inestimables, dont un morceau de toile du Wright Flyer, le premier avion motorisé piloté par les frères Wright en 1903 et également un médaillon en bronze pour commémorer le premier vol en montgolfière en 1783.

« Merci, Amelia, où que vous soyez – nous espérons que vous regardez tout cela », a déclaré Bezos. Il a remis les lunettes à Wally en cadeau. Vous pouvez regarder la conférence de presse complète sur le site Web de Blue Origin ou ci-dessous :

Earhart avait traversé l’Atlantique à deux reprises, d’abord en tant que passager en 1928 lorsqu’elle accompagnait le pilote Wilmer Stultz et le copilote et mécanicien Louis Gordon sur le vol. Elle avait le devoir de tenir le carnet de vol. Plus tard, elle a traversé l’Atlantique en solo en 1932. Féministe et femme de ressources, Earhart a fini par entreprendre plusieurs autres projets de vol en solo. Elle a disparu avec en 1937 lors d’une tentative de vol autour du monde et son avion n’a jamais été retrouvé.

