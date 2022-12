Objets étranges saisis par la sécurité de l’aéroport

Oubliez cette bouteille de soda ou ce tube de dentifrice errant.

Un passager d’une compagnie aérienne a pensé que c’était une idée géniale de placer un pack de six objets pointus ou potentiellement dangereux dans son bagage à main à l’aéroport LaGuardia de New York dimanche.

C’était tout un éventail, totalisant trois lames de scie, une paire de nunchucks, un couteau à cran d’arrêt et un couteau pliant pour faire bonne mesure.

Cependant, la Transportation Security Administration n’approuve pas des choses telles que les bagages à main. Les objets ont été capturés lors d’un contrôle avant le départ, et l’agence a ensuite envoyé un châtiment “morceau de charbon” sur Twitter soulignant l’incident :

“Un morceau de charbon pour ce type pour les vacances. Six objets interdits parmi les bagages à main d’un voyageur à @LGAairport dimanche – 3 lames de scie, des nunchakus, un couteau à cran d’arrêt et un couteau qui se replie dans une gaine en forme de balle. @TSA recommande d’emballer ces articles dans un sac enregistré.”

La porte-parole de la TSA, Lisa Farbstein, qui a publié le tweet, a déclaré à CNN Travel dans un e-mail lundi après-midi que les articles n’étaient pas illégaux, mais qu’ils sont interdits dans les bagages à main. Ils sont toutefois autorisés dans les bagages enregistrés des voyageurs.

“Donc pas d’arrestation. L’individu les a remballés dans un sac enregistré et a poursuivi son voyage comme prévu”, a déclaré Farbstein.

Quelle raison le voyageur avait-il d’avoir une telle réserve dans son bagage à main ? “Ils ont dit qu’ils déménageaient”, a déclaré Farbstein.

UNE CORNE D’ABONDANCE D’OBJETS

Il reste à voir si la gamme d’objets tranchants de ce passager figurerait parmi les découvertes récentes les plus inhabituelles de la TSA.

Chaque année, la TSA publie son “Top 10 des captures”, un tour d’horizon des objets les plus bizarres que l’agence a confisqués. Bien qu’il reste encore la majeure partie d’un mois pour que des objets étranges fassent surface pour 2022, la liste 2021 de la TSA comprenait:

Des balles cachées dans un stick déodorant.

Un burrito pour le petit-déjeuner – avec de la méthamphétamine dedans.

Une bombe de spray anti-ours.

Cliquez ici pour découvrir quels étaient les sept autres éléments.

Alors la prochaine fois que vous prenez l’avion et que vous avez envie de mettre cette batte de baseball, cette quille et ces gants de boxe dans votre bagage à main, vérifiez d’abord ici et découvrez lequel des trois est autorisé.