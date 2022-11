Objets de collection rares stockés dans un coffre-fort caché

Le bâtiment ordinaire en briques brunes, niché dans un pâté de maisons quelconque dans une rue du Delaware, n’attirerait probablement pas beaucoup d’attention s’il n’y avait pas le fil de rasoir et les gardes armés à l’extérieur – des indices que quelque chose d’important se trouvait à l’intérieur, peut-être même précieux.

Fort Knox ce n’est pas le cas. Mais la réserve d’objets de collection que contient le bâtiment mérite sans aucun doute d’être gardée.

Il y a une carte Pikachu rare et une carte centenaire du grand baseball Honus Wagner, qui s’est récemment vendue pour 7,25 millions de dollars lors d’une vente privée. En plus des cartes à collectionner, il y a des battes de baseball et des chaussures de basket-ball, y compris une paire de baskets portées et signées par le regretté grand NBA Kobe Bryant.

Au total, 200 millions de dollars d’objets de collection sont stockés dans deux coffres à l’intérieur du bâtiment, équipés de certaines des dernières technologies pour protéger la précieuse cache contre les dommages ou les voleurs.

“Beaucoup de gens ne gardent pas de bijoux chez eux. Ils les gardent dans un coffre-fort”, peut-être dans une banque sécurisée, a déclaré Ross Hoffman, PDG de Goldin Co., une division du géant de l’industrie Collectors, qui exploite le coffre-fort, une installation de haute sécurité spécialisée dans la protection des objets de collection.

Le bâtiment n’a pas de signalisation et l’entreprise a demandé que tout indice de son emplacement ne soit pas divulgué. À l’intérieur se trouve une installation technologiquement avancée avec une voûte gardée, équipée de détecteurs de mouvement sismiques qui déclencheront l’alarme si quelqu’un essaie de percer les murs avec un marteau-piqueur.

Pour passer d’une pièce à l’autre, un agent de sécurité vous fait passer par une porte d’entrée à double porte activée par carte, laissant la première porte se fermer avant de passer la suivante. Il y a des caméras de surveillance partout.

Derrière l’une des deux portes de voûte de 7 500 livres (3 400 kilogrammes), chacune de plus d’un pied d’épaisseur, se trouvent des rangées d’étagères qui s’étendent jusqu’aux chevrons du bâtiment. Des rangées de boîtes sont remplies d’objets de collection, dont certains ont une valeur monétaire relativement faible, mais qui représentent une valeur sentimentale pour leurs propriétaires ou qui pourraient un jour valoir beaucoup plus.

Hoffman a qualifié l’établissement de “tueur de douleur”.

“Il y a de la douleur lorsque des choses se perdent. Il y a de la douleur dans les choses qui sont volées”, a déclaré Hoffman.

L’intérêt pour les objets de collection et les souvenirs sportifs a explosé ces dernières années, non seulement pour les articles coûteux, mais aussi pour les pièces redécouvertes qui avaient été cachées dans des greniers ou des sous-sols. En août, une carte de baseball Mickey Mantle en parfait état s’est vendue 12,6 millions de dollars, dépassant les 9,3 millions de dollars payés pour le maillot porté par Diego Maradona lorsqu’il a marqué le but controversé de la “Main de Dieu” lors de la Coupe du monde de football de 1986.

“Souvent, les gens ont des objets de collection pour le droit de se vanter de les montrer à d’autres personnes afin qu’ils puissent y aller, ooh et ahh”, a déclaré Stephen Fishler, fondateur de ComicConnect, qui a observé l’augmentation croissante – et la rentabilité – des objets de collection. étant négociés dans les maisons de vente aux enchères.

Mais certaines personnes ne veulent pas avoir la charge d’être responsables de la sécurisation de leur propriété, qu’elles considèrent comme des investissements similaires à des actions, a déclaré Fishler. Ces installations de stockage aident à mieux liquéfier les objets de collection en les traitant comme des actifs qui peuvent être plus facilement achetés et vendus.

Hoffman, dont la société mère gère également l’un des principaux services de classement et d’authentification, a déclaré que sa nouvelle entreprise est une reconnaissance des gros sous impliqués dans les objets de collection.

Avant la pandémie, le marché des souvenirs sportifs était estimé à plus de 5,4 milliards de dollars, selon une interview Forbes de 2018 avec David Yoken, le fondateur de Collectable.com.

En 2021, ce marché était passé à 26 milliards de dollars, selon la société de recherche Market Decipher, qui prédit que le marché augmentera de manière astronomique pour atteindre 227 milliards de dollars d’ici une décennie – en partie alimenté par la montée en puissance des soi-disant NFT, ou jetons non fongibles. , qui sont des objets de collection numériques avec des empreintes digitales uniques chiffrées.

Bien que les NFT numérisés ne nécessitent pas de coffres pour être conservés, le commerce des objets de collection physiques devrait rester actif et lucratif.

“Pour beaucoup de gens qui achètent des cartes, ils ont l’intention de les vendre”, a déclaré Hoffman, “donc le garder liquide et sûr est une bonne chose.”