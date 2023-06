Objets de collection à vendre : comment une machine à trier les cartes révolutionne les cartes à collectionner

En 2015, un ingénieur en mécanique a décidé de profiter d’une pause de deux semaines avant un nouvel emploi pour réexaminer sa collection de cartes. Trier ses objets de collection a pris plus de temps que prévu – 24 heures réparties sur trois jours, pour être précis.

« C’était une expérience un peu exténuante, et mon colocataire de l’époque m’a suggéré de construire une machine, un peu comme une blague, pour faire ça », a déclaré Graeme Gordon, président et chef de la direction de la startup technologique de Calgary, TCG Machines.

Avant qu’il ne s’en rende compte, Gordon passait son temps libre à rechercher la demande de machines de tri de cartes et à trouver comment trouver une solution efficace.

« J’ai une formation en génie mécanique, donc c’était un projet que je me sentais vraiment en confiance pour entreprendre, et j’ai donc commencé à travailler au noir en tant que développeur de machines de tri de cartes », a déclaré Gordon.

Après avoir mené une étude de marché, Gordon s’est rendu compte qu’une machine de tri de cartes était un appareil très convoité avec de nombreux preneurs potentiels. (David Mercer/CBC)

Alors que l’entrepreneur était passionné par son nouveau passe-temps, il n’a pas complètement changé avant septembre 2016. C’était après avoir mené une étude de marché et réalisé qu’une machine de tri de cartes était un appareil très convoité avec de nombreux preneurs potentiels.

« J’ai appelé 200 magasins différents partout au Canada et aux États-Unis.… Plus de 90 % des propriétaires de magasins avec qui j’ai parlé ont dit qu’ils commanderaient certainement une machine si j’en avais une », a déclaré Gordon. « Alors j’ai sauté [with] les deux pieds. »

« Je n’ai pas pris de salaire pendant sept ans »

Pour Gordon, cet acte de foi signifiait quitter son travail quotidien pour poursuivre sa passion à plein temps. Il a dit qu’il avait eu la chance de poursuivre son rêve grâce à sa femme, une enseignante du secondaire qui s’occupait des dépenses quotidiennes.

« Je n’ai pas touché de salaire pendant sept ans », a déclaré Gordon, notant que la première étape consistait à créer un prototype qu’il a testé avec l’aide d’un magasin local, Phoenix Comics, dans le nord-ouest de Calgary.

Il a perfectionné le système pendant deux ans, testant et triant un million de cartes de deux acteurs majeurs du marché des jeux de collection – Pokémon et Magic : The Gathering.

« Le succès de ce prototype m’a permis de demander une subvention à travers la province pour construire huit autres machines », a déclaré Gordon.

Sa machine, baptisée PhyzBatch-9000, a fait son chemin dans plusieurs magasins de jeux à travers l’Alberta, permettant à l’entrepreneur de s’installer avec son partenaire commercial en 2021.

Alors, comment fonctionne cette technologie ? Selon Gordon, la réponse n’est pas tout à fait simple.

« Il y a une trémie d’entrée où vous chargez environ 2 000 cartes, puis il y a quelques roues d’alimentation au bas de cette pile de cartes qui alimentent une carte à la fois sur une plaque de verre », a-t-il déclaré.

Des caméras, situées des deux côtés de la plaque de verre, capturent un instantané de la carte. Cette image est ensuite analysée par un logiciel de vision par ordinateur sophistiqué, permettant aux utilisateurs d’accéder aux informations pertinentes de la base de données de l’entreprise, telles que le prix.

« Sur la base de ces critères, l’utilisateur sélectionne la manière dont il souhaite que ces cartes soient physiquement triées, et il existe un certain nombre de bacs de sortie dans lesquels ces cartes sont ensuite déposées, en fonction de l’entrée de l’utilisateur », a déclaré Gordon.

Le PhyzBatch-9000 a un taux de précision de 99,9 % et prend en charge les cartes des principaux acteurs comme Pokémon et Magic : The Gathering. (David Mercer/CBC)

Les enjeux sont élevés – de grands noms comme Magic et Pokémon impriment plus d’un milliard de cartes à collectionner chaque année, selon Gordon, qui a déclaré que des millions de joueurs à travers le monde essayaient de mettre la main sur les cartes les plus populaires.

« C’est juste une industrie très vivante et active », a-t-il déclaré. « Mais cela passe en quelque sorte sous le radar, comme vous pouvez parler des cartes Magic, et les gens n’en ont peut-être jamais entendu parler et pourtant cela soutient cette industrie dynamique de plusieurs milliards de dollars. »

Selon Brian Ziemba, le propriétaire de Phoenix Comics, la demande de cartes à collectionner et d’objets de collection est à son plus haut niveau. Son magasin reçoit des centaines de visiteurs chaque semaine alors que les passionnés de cartes tentent de constituer leurs collections avec les choix les plus convoités.

Bien qu’il soit difficile d’identifier un nombre exact, Ziemba estime que son magasin compte plus de 1,5 million de cartes à collectionner, ce qui rend difficile le tri manuel et le choix des meilleures.

« Avec cette quantité de cartes, nous avons besoin d’aide pour les trier, passer en revue toutes ces choses. Et c’est ce que la machine fait pour nous », a déclaré Ziemba. « Il a la capacité de parcourir les cartes et de retirer celles qui ont de la valeur, ce qui est très important pour nous. »

« La machine ne fait aucune erreur »

Avant le PhyzBatch-9000, les employés de Phoenix Comics vérifiaient manuellement de grandes piles de cartes, ce qui signifiait de longues heures et plus de place pour les erreurs.

« La machine ne fait aucune erreur », a déclaré Ziemba. « Vous savez que la machine n’oubliera pas qu’il s’agit en fait d’une carte de 10 $ et nous ne manquons jamais rien de tout cela. »

Alors que les perspectives semblent prometteuses pour PhyzBatch-9000, Gordon reconnaît que la voie à suivre est semée d’embûches.

« Les différents producteurs de ces jeux complexifient sans cesse leurs cartes, [adding] divers nouveaux traitements de finition de surface », a-t-il déclaré.

« C’est une course aux armements constante en termes de développement d’un nouveau code pour reconnaître correctement les cartes et relever ces variations très subtiles entre différentes cartes. »

Le PhyzBatch-9000 est programmé pour analyser de grandes piles de cartes et identifier les choix les plus précieux. (David Mercer/CBC)

De plus, il est crucial de s’assurer que la machine n’endommage pas les cartes lors de leur analyse.

« L’état des cartes est d’une importance cruciale dans cette industrie », a déclaré Gordon. « La différence entre une carte d’un million de dollars et une carte de 10 000 $ peut n’être qu’une usure superficielle ou un coin déchiré. »

Pour faire face aux coûts d’exploitation, TCG Machines loue des machines PhyzBatch-9000 à des parties intéressées, à savoir des magasins de jeux, au lieu de les vendre.

La société est sur le point de franchir 2 millions de dollars en ce qui concerne les revenus récurrents – une étape qui n’est pas perdue pour Gordon.

« C’est surréaliste … arriver là où nous en sommes maintenant est bizarre », a-t-il déclaré. « C’est fascinant, déconcertant et écrasant parfois, mais je suis heureux d’être ici et heureux de faire quelque chose de différent. »