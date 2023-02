Objet volant abattu au-dessus du Yukon sur les ordres de Trudeau ; CAF maman sur ce que c’était

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu’un objet volant à haute altitude au-dessus du Yukon a été abattu sur ses ordres samedi, même si les responsables militaires sont restés muets sur ce qu’était l’objet ou d’où il venait.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord a d’abord confirmé la présence de l’objet au-dessus du nord du Canada dans un communiqué tard samedi après-midi, affirmant que des avions militaires avaient été dépêchés pour l’intercepter.

Peu de temps après, Trudeau a annoncé sur Twitter qu’il avait été abattu par un avion de chasse américain.

“J’ai ordonné le démontage d’un objet non identifié qui a violé l’espace aérien canadien”, a-t-il écrit. « (NORAD) a abattu l’objet au-dessus du Yukon. Des avions canadiens et américains ont été dépêchés et un F-22 américain a tiré avec succès sur l’objet.

Trudeau a ajouté qu’il avait été en contact avec le président américain Joe Biden et que les Forces armées canadiennes étaient en train de récupérer et d’analyser l’épave. La ministre de la Défense Anita Anand a publié une série similaire de tweets.

Dans une déclaration annonçant pour la première fois la présence de l’objet au-dessus du nord du Canada, le porte-parole du NORAD, le major Olivier Gallant, a déclaré que même si l’armée avait identifié ce qu’il était, il ne révélerait aucun détail.

“Nous ne pouvons pas discuter des détails liés à ces activités pour le moment”, a-t-il déclaré.

L’emplacement exact de l’objet n’était pas clair non plus, bien que Nav Canada ait émis un avis dans l’après-midi pour que les vols non militaires évitent de s’approcher à moins de 100 kilomètres de l’aéroport de Mayo.

Mayo est située à environ 400 kilomètres au nord de la capitale territoriale de Whitehorse et à 230 kilomètres à l’est de Dawson City.

L’objet est le troisième connu à avoir violé l’espace aérien nord-américain au cours des deux dernières semaines, mais le premier dont la présence a été révélée alors qu’il survolait le Canada.

Un ballon espion chinois présumé était rentré aux États-Unis après avoir survolé l’Alaska et certaines parties de l’ouest du Canada il y a deux semaines avant d’être identifié publiquement le 1er février. Le ballon a été abattu au large de la Caroline du Nord le 5 février.

Le gouvernement libéral fédéral a été critiqué par les partis d’opposition et d’autres pour ne pas avoir fourni plus d’informations sur le passage du ballon chinois au-dessus du Canada.

Les membres du comité de la défense de la Chambre des communes ont voté vendredi pour tenir des audiences sur la question, ce qui comprend des plans pour entendre Anand et des responsables militaires.

Un deuxième objet a été abattu après avoir volé dans l’espace aérien de l’Alaska vendredi. Les responsables américains n’ont fourni aucun détail sur ce que c’était, sauf pour dire qu’il était différent du ballon chinois.

L’objet a été abattu parce qu’il aurait posé une menace pour la sécurité des vols civils plutôt qu’en raison de la connaissance qu’il était engagé dans la surveillance.

Mais les incidents jumeaux qui se succèdent de si près reflètent les inquiétudes accrues concernant le programme de surveillance de la Chine et la pression publique sur Biden pour qu’il prenne une position ferme contre lui.

Lee Berthiaume, La Presse Canadienne