Objet non identifié ou satellite dans le ciel ? Comment différencier les deux

Au milieu de l’inquiétude et de l’intrigue croissantes suscitées par les objets aériens abattus au-dessus du Canada et des États-Unis, les observateurs du ciel pourraient être en alerte accrue. Mais les observations inhabituelles dans le ciel signalées au cours des derniers jours pourraient avoir une explication plus simple, selon un expert.