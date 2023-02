Objet à haute altitude survolant le nord du Canada : Norad

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (Norad) dit qu’il surveille un objet aéroporté à haute altitude survolant le nord du Canada.

Le département des affaires publiques du Norad a confirmé le développement à CTV News samedi.

“Des avions militaires opèrent actuellement depuis l’Alaska et le Canada pour soutenir les activités du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD). Le NORAD confirme que nous avons positivement identifié un objet aéroporté à haute altitude au-dessus du nord du Canada”, ont déclaré le Norad et le Commandement du Nord de l’armée américaine dans une déclaration.

“Bien que nous ne puissions pas discuter des détails liés à ces activités pour le moment, veuillez noter que le NORAD mène des opérations soutenues et dispersées pour la défense de l’Amérique du Nord dans une ou les trois régions du NORAD. Le NORAD est une organisation binationale des États-Unis et du Canada chargée de les missions d’alerte aérospatiale, de contrôle aérospatial et d’alerte maritime pour l’Amérique du Nord.”



Ceci est une nouvelle de dernière minute et sera mis à jour.