objekt architecten injecte des touches de couleur dans une maison rénovée en Belgique

Objekt Architecten fait revivre une maison rurale avec un intérieur moderne

Objekt Architecten a transformé un détaché maison dans la campagne de Wichelen, Belgiquelui donnant un intérieur rafraîchi mais contemporain tout en préservant son extérieur classique. La rénovation a restauré le pignon à redents d’origine, précédemment recouvert en raison des dégâts causés par l’humidité, tandis que le reste de l’extérieur est resté intact à l’exception de nouvelles ouvertures de fenêtres contrastantes à l’arrière. Une grande fenêtre à double hauteur a été ajoutée pour améliorer la connexion avec le jardin et les prairies environnantes, la distinguant des éléments de style néo-classique d’origine par des détails et des proportions modernes.



toutes les images par Photographie d’entreprise Ypsilon

L’espace à double hauteur et la mezzanine rénovent l’intérieur de Lamat

L’intérieur a connu la transformation la plus importante. Le plafond de l’espace de vie a été supprimé, créant un espace ouvert à double hauteur s’étendant sous le faîte de la maison. Une mezzanine a été introduite, flottant au-dessus de l’espace comme un disque de béton coulé sur place. Ce nouveau plancher a été soigneusement conçu en mettant l’accent sur la structure porteuse et les méthodes de fixation, garantissant qu’il s’intègre parfaitement dans l’agencement ouvert de la maison.

Pour définir les différentes zones au sein de l’espace ouvert, les architectes Les matériaux utilisés sont variés. La cuisine et le salon sont séparés visuellement par une grande jardinière remplie de plantes tropicales, tandis que des carreaux Topcer verts recouvrent le sol de la cuisine et se prolongent sur l’îlot et la jardinière. En revanche, le parquet définit l’espace de vie. Grâce à des détails méticuleux, de nouveaux matériaux et éléments structurels ont été harmonisés dans la conception globale, créant un intérieur homogène et fonctionnel.



Objekt Architecten a transformé une maison classique à Wichelen, en Belgique, avec un intérieur contemporain



les nouvelles ouvertures de fenêtres à l’arrière créent un contraste, avec des détails et des proportions modernes



une fenêtre à double hauteur relie l’intérieur au jardin et aux prairies environnantes



à l’intérieur, le plafond de l’espace de vie a été supprimé pour créer un espace ouvert à double hauteur



la grande fenêtre à double hauteur apporte de la lumière naturelle au plus profond de l’intérieur de la maison



la cuisine et le salon sont séparés visuellement par une grande jardinière remplie de plantes tropicales



Les carreaux verts Topcer s’étendent du sol de la cuisine jusqu’à l’îlot et à la jardinière pour un look unifié



une mezzanine, coulée en béton sur place, plane au-dessus de l’espace de vie comme un disque suspendu