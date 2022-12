Objections déposées contre trois candidats de Crystal Lake, dont le maire – Shaw Local

Un challenger candidat au conseil municipal de Crystal Lake a déposé lundi des objections à trois autres pétitions de candidats, dont celle du maire Haig Haleblian, arguant qu’elles avaient plusieurs omissions et erreurs.

“Je suis ingénieur de formation et de carrière, ce qui signifie que les choses doivent être faites avec précision et complètement”, a déclaré le candidat Donald Kountz, qui a déposé les objections contre Haleblian et les membres sortants du conseil Brett Hopkins et Ellen Brady.

Haleblian a reconnu l’erreur et a déclaré que Kountz était bien dans son droit de déposer l’objection.

“Quand j’ai entendu pour la première fois, j’étais confus : qu’est-ce que j’ai fait de mal ?” dit Haleblian. “Mais voilà, j’ai laissé un morceau de papier critique hors de mon paquet. Il [Kountz] m’a eu. Je vais devoir travailler un peu plus dur et différent de ce que je pensais [to win the election] mais ça va.”

Haleblian a omis une déclaration de candidature et un récépissé pour le dépôt d’une déclaration d’intérêts économiques, a déclaré Kountz. Il a également fait valoir que Hopkins avait cité un «bureau ambigu», écrivant le conseil municipal par opposition au conseil

membre ou maire, sur sa pétition de signature, et a déclaré que Brady avait écrit la date de la primaire, plutôt que la date de l’élection régulière, sur sa déclaration de candidature.

Les candidats ont déposé le matin du lundi 21 novembre 2022 à l’hôtel de ville de Crystal Lake pour se présenter aux courses politiques de la ville. L’actuel maire Haig Haleblian, à gauche, figurait parmi les candidatures déposées. (Patrick Künzer)

Haleblian a déclaré que dans le cas probable où l’objection serait maintenue, il se présenterait comme candidat écrit à l’élection du maire et “apprendrait aux gens à épeler mon nom”.

Haleblian est le seul candidat à avoir déposé sa candidature à la mairie.

Haleblian a dit qu’il pensait que c’était “intéressant”. Kountz s’est opposé uniquement aux pétitions des trois candidats sortants. Haleblian a déclaré que sa politique et celle des autres membres du conseil étaient de ne pas contester les pétitions des nouveaux candidats.

Le greffier municipal Nick Kachiroubas a déclaré que les dépôts d’objections concernant des erreurs techniques telles que les dates ne faisaient qu’une partie du paysage électoral de l’Illinois, y compris à Crystal Lake.

Le défunt maire Aaron Shepley a réussi à faire exclure un challenger de sa course du scrutin en 2014, arguant que les pages de la pétition du candidat n’étaient pas numérotées consécutivement et soigneusement reliées comme l’exige la loi électorale de l’Illinois.

Donald Kountz lors d’une interview du Northwest Herald lorsqu’il s’est présenté à la mairie de Crystal Lake au printemps 2021. (Northwest Herald)

Cette année-là, un challenger pour le conseil municipal de Crystal Lake a également été rejeté par le scrutin pour les mêmes raisons après que les trois membres sortants du conseil ce printemps-là – Cathy Ferguson, Hopkins et Brady – se sont opposés à ses pétitions, ne laissant que les titulaires sur le bulletin de vote.

Alors que Hopkins a déclaré qu’il n’était pas au courant des critiques spécifiques de sa pétition, il a déclaré que “tout candidat a le droit de remettre en question toute pétition” et que “c’est une partie normale du processus”.

Hopkins a déclaré qu’il était trop tôt pour dire ce qu’il ferait si sa candidature était rejetée. Une date pour une audience sur les pétitions sera déterminée dans les prochains jours, a déclaré Kachiroubas.

“Cela fait partie du processus et du jeu politique qui existe”, a déclaré Kachiroubas. “C’est ainsi que la législature de l’État a mis en place le code électoral.”

En plus de déposer les objections, Kountz a déposé une requête demandant que les membres actuels et suppléants du conseil électoral soient disqualifiés de servir puisque le maire, le greffier de la ville, le procureur de la ville et tous les membres du conseil municipal à l’exception de Ferguson ont signé tous les candidats contestés. pétitions.

“Nous voulons gérer le processus correctement et avec respect”, a déclaré Kachiroubas à propos des pétitions des candidats et du processus d’examen. “C’est ce que je vais faire en sorte qu’il se produise.”