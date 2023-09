Objectifs verts contre soucis environnementaux : certains résidents de Fort Mill s’opposent à l’entreprise de panneaux solaires | WFAE 90.7

Les habitants de Fort Mill sont divisés quant à leur soutien au vote du conseil de comté cette semaine, par 4 voix contre 3, pour approuver une opération de panneaux solaires de plusieurs millions de dollars dans la région. La société canadienne Silfab Solar prévoit d’investir 150 millions de dollars dans un bâtiment existant à Fort Mill, où les responsables de l’entreprise affirment que 800 emplois seront créés.

Certains résidents s’inquiètent de l’augmentation de la circulation et des problèmes environnementaux potentiels. Et tout comme les inquiétudes concernant un projet de mine de lithium dans le comté de Gaston qui fournirait des matériaux vitaux pour les batteries de véhicules électriques, la lutte pour la centrale de panneaux solaires de Fort Mill illustre à quel point les objectifs généraux en matière d’énergie verte peuvent se heurter aux préoccupations environnementales locales.

L’un des voisins est Wally Buchanan, un pasteur et homme d’affaires à la retraite qui habite à côté de l’immeuble sur l’autoroute 21 dans le comté de York où Silfab Solar installe sa production de panneaux solaires.

« Quand nous regardons par nos fenêtres arrière, nous voyons le bâtiment industriel (Silfab) », a déclaré Buchanan. « La famille qui en était propriétaire, nous étions de bons amis et quand le père est décédé, ils ont vendu le terrain et le bâtiment est là depuis environ deux ans. Il a été construit pour servir d’entrepôt. »

Buchanan vit sur un terrain de deux acres avec sa femme, entouré des maisons de neuf autres membres de la famille sur un terrain que ses grands-parents ont acheté en 1941 pour exploiter une ferme. Aujourd’hui, cette zone autrefois rurale possède sa propre épicerie, un restaurant, des parkings et d’autres commerces. Buchanan se dit préoccupé par l’augmentation du trafic que Silfab Solar entraînera sur la route à deux voies menant à l’installation. Mais Buchanan a un souci plus important.

« Cette entreprise manipulera des matières dangereuses et nous avons peur de ce qui sortira de l’air », a déclaré Buchanan. « Ils ne pouvaient pas nous garantir qu’il n’y aurait pas de déversements et ils veulent utiliser 1,7 million de gallons d’eau par jour. Et après avoir rincé ces cellules, ils veulent les restituer à Rock Hill comme eau potable, et non. Je garantis que ce sera sûr et j’ai peur que cela se passe comme à Camp Lejeune. »

Buchanan fait référence à la découverte de 1982 selon laquelle, pendant plus de 30 ans, l’eau de la base du Corps des Marines a été contaminée par des produits chimiques dangereux provenant de nettoyeurs à sec et d’autres sources.

Silfab n’a pas pu être contacté pour commenter, mais ils ont déclaré aux responsables du conseil du comté de York lors de la réunion de cette semaine qu’ils dirigeraient une opération respectueuse de l’environnement. Ils affirment que les millions de gallons d’eau nécessaires à la production de panneaux solaires seront débarrassés de leurs contaminants avant d’être rejetés dans le système d’eau de la région.

Piedmont Lithium, l’entreprise qui souhaite construire une mine de lithium dans le nord du comté de Gaston, affirme que la mine n’ouvrira pas avant 2027 au plus tôt en raison de permis et d’autres retards.

Un responsable du service d’incendie local a déclaré au conseil qu’il n’avait aucune inquiétude majeure concernant le fonctionnement de Silfab. Mais Debi Cloninger, membre du conseil, a fait pression sur les responsables de l’entreprise lors de la réunion.

«Pouvez-vous m’écrire un accord dès maintenant selon lequel les produits chimiques qui s’échapperont de ce système de filtration de l’air ne provoqueront pas de cancer dans 10 ans ? » a demandé Cloninger. « Pouvez-vous garantir notre communauté ? Parce que j’habite à un kilomètre et demi. Je veux m’assurer que je suis en sécurité, ainsi que mes petits-enfants, tous les enfants d’à côté, à 13 000 pieds, veulent savoir qu’ils sont en sécurité et qu’ils n’auront pas de cancer. »

D’autres membres du conseil affirment que Silfab Solar a été transparente quant à son fonctionnement et pensent qu’il sera sans danger pour l’environnement. La présidente du Conseil, Christi Cox, décrit le projet de cette façon :

«Il s’agit d’un investissement majeur qui créera 800 emplois qualifiés et fera de l’entreprise un fabricant de pointe dans notre communauté », a déclaré Cox. « Il est particulièrement important dans le sens où il nous aidera à nous positionner comme un acteur plus compétitif, les États-Unis comme un acteur plus compétitif. acteur plus compétitif dans une industrie solaire auparavant monopolisée et hautement technique. Et je pense que nous devrions accueillir Silfab ici car je pense qu’ils seront un bon partenaire.

Silfab bénéficiera d’un allégement fiscal sous la forme de frais négociés, ce à quoi certains résidents se sont opposés, mais c’est un outil que de nombreuses villes utilisent pour attirer les entreprises. Cox a modifié la législation pour augmenter le salaire horaire promis par l’entreprise pour les salariés de 20 $ à 22 $ de l’heure. L’entreprise devra également souscrire une assurance environnementale en cas d’accident et de nettoyage.

Une pétition en ligne contre la centrale solaire continue de recueillir des signatures alors que les responsables de Silfab attendent un permis du ministère de la Santé et du Contrôle environnemental de Caroline du Sud. Le DHEC tiendra une audience publique avant de prendre une décision – ce que Wally Buchanan considère comme une opportunité de poursuivre son combat pour empêcher l’entreprise de panneaux solaires d’opérer à côté de sa famille.