Objectifs souhaitables d’authenticité et de croissance personnelle – Shaw Local

À présent, la plupart d’entre nous se sont réinstallés dans une routine d’après-vacances.

Ces premiers jours de retour en mode travailleur peuvent être un peu flous et déroutants après l’entre-temps reposant et nourrissant des vacances.

Personnellement, je me suis remis de ma maladie annuelle due au stress au début de janvier.

Peu importe à quel point j’essaie de simplifier les vacances, il semble que je finisse toujours par tomber malade. La ruée saisonnière couplée aux obligations sociales supplémentaires me fatigue.

Cette année, j’ai pris des comprimés de zinc au premier signe de malaise et en quelques jours, j’étais revenu à la normale. Les autres années, je n’ai pas eu autant de chance, car il m’a fallu des semaines pour récupérer.

Je ne suis pas du genre à prendre des résolutions spécifiques et mesurables pour le Nouvel An, bien que ce ne soit peut-être pas une mauvaise idée si je le faisais.

En tant que personne qui s’inscrit comme “perceptive” sur le spectre de personnalité Myers-Briggs, je préfère garder mes options ouvertes et vivre la vie assez spontanément. Cette façon d’être a certainement ses avantages, mais ce n’est pas la meilleure pour faire avancer les choses sur un plan.

Demandez à mon fiancé. Je le rends fou parfois avec mon indécision.

Heureusement pour nous, il est plus organisé et soucieux de faire avancer les choses. Nos styles se complètent.

Bien que je ne fasse pas de résolutions détaillées pour la nouvelle année, j’essaie d’y aller avec une idée générale d’où je suis et où je veux être dans l’année à venir. Ce faisant, je garde à l’esprit que je suis « parfaitement imparfait ». Si je sors à la fin de l’année une version plus authentique de ce que mon Créateur m’a conçu malgré mes défauts, alors cela a été une bonne chose pour moi.

S’il y a quelque chose sur quoi je veux me concentrer, c’est qu’il continue à grandir spirituellement et à partager un mode de vie spirituel avec ceux qui sont intéressés. La croissance spirituelle ne peut être mesurée mathématiquement ou scientifiquement. Parce qu’il ne peut pas être mesuré de cette manière, il est souvent considéré avec scepticisme par ceux qui vivent leur vie et expérimentent le monde de manière concrète. Mais la croissance spirituelle peut être mesurée avec le cœur et comment sa présence, ses paroles et ses actions influencent les autres autour d’eux.

Une croissance spirituelle authentique signifie être réel. Cela signifie que vous parlez et vivez du même endroit dans chaque situation dans laquelle vous vous trouvez. Cela signifie vivre avec humilité, vous voir tel que vous êtes vraiment, le bon, le mauvais et l’entre-deux. Et vous ne jouez pas un rôle attrayant pour certains, puis allez traiter les autres comme des ordures. Bien qu’aucun d’entre nous ne soit toujours une représentation idéale de ces valeurs spirituelles que nous cherchons à imiter, c’est une chose bien différente de se présenter d’une manière à certains et ensuite de chercher activement à diminuer ou à détruire la vie des autres.

En regardant ma vie jusqu’à présent, j’ai eu tendance à vivre avec un état d’esprit de « croissance ». La croissance, pour moi, ne signifie pas accumuler des richesses matérielles. J’ai toujours été curieuse et curieuse, alors quand je parle de croissance, je veux dire apprendre davantage et évoluer en tant qu’être humain, à travers les bons moments et les moins bons. Les moments moins bons sont souvent ceux où le potentiel de croissance est hors des cartes, s’il est navigué consciencieusement.

Être plus authentiquement moi signifie être fidèle à ma voix intérieure unique et l’exprimer de manière tangible et sincère. Cela signifie aborder la vie de manière créative et avec sensibilité. Cela signifie toujours chercher à développer et à partager les talents et les dons qui m’ont été si généreusement accordés.

Si je peux garder toutes ces aspirations à l’esprit et les utiliser comme ma boussole dans ma vie quotidienne, alors chaque année sera une bonne année, même si les circonstances de ma vie disent le contraire.

Je vous souhaite à tous une nouvelle année bénie et que chacun de vous devienne plus authentiquement celui que l’Intelligence Divine a fait de vous.