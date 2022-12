Objectifs et tour d’horizon de l’EFL: Sheffield United passe au niveau des leaders du championnat Burnley; Norwich et Preston gagnent | Nouvelles du football

Un but en première mi-temps du capitaine Billy Sharp a donné à Sheffield United une victoire 1-0 contre Huddersfield dans une affaire terne à Bramall Lane.

Sharp a marqué après 15 minutes pour offrir aux Blades une cinquième victoire en six matchs du championnat Sky Bet.

Le résultat élève le niveau de United aux points avec les leaders Burnley, qui ont un match en moins, tandis que Huddersfield reste en bas de tableau.

Teemu Pukki a marqué son huitième but de la saison pour déplacer Norwich à la quatrième place du championnat, après une victoire 1-0 à Swansea.

L’attaquant finlandais n’avait pas marqué de but lors de ses cinq matches précédents, mais a marqué dans la première minute alors que Swansea a payé le prix d’une ouverture terne après un mois d’inactivité.

Pukki a marqué après seulement 58 secondes et bien que Swansea ait contrôlé la majeure partie du match par la suite, l’équipe locale a manqué de précision et de pointe pour briser une défense canarienne bien organisée.

Preston a servi à Blackburn, son rival du Lancashire, un dur réveil et a illustré ses propres références de promotion automatique avec une victoire 4-1 à Ewood Park.

Ben Woodburn a mis North End en marche dans des conditions enneigées et Ched Evans en forme a balayé une seconde après que les Rovers aient été surpris en train de jouer par l’arrière.

Une finition soignée de Bradley Dack a réduit le déficit, mais une superbe tête d’Evans et un entraînement de 20 mètres de Ben Whiteman ont assuré un triomphe derby pour les visiteurs.

Le remplaçant Matt Crooks a marqué un spectaculaire vainqueur du temps d’arrêt pour Middlesbrough alors que Luton, 10 joueurs, a subi une défaite 2-1 au championnat lors du premier match de Rob Edwards en charge.

Edwards a pris un départ parfait lorsque Jordan Clark a viré les Hatters devant au Riverside avant que Chuba Akpom n’égalise pour Boro.

Mais le dernier vainqueur de Crooks est venu après l’expulsion d’Amari’i Bell, la victoire prolongeant l’invincibilité de l’équipe de Michael Carrick à cinq matchs.

Bristol City a lancé sa saison avec une victoire 3-1 à Rotherham.

Les Robins n’avaient pas gagné à Rotherham depuis 1995, mais un but contre son camp, ainsi que des frappes de Joe Williams et Cameron Pring ont inversé la tendance et ont également permis de dépasser Rotherham dans le tableau.

Stoke et Cardiff n’ont montré aucun signe de rouille après la pause de la Coupe du monde du championnat alors qu’ils disputaient un match nul 2-2 divertissant au stade Bet365.

Les Bluebirds en visite ont réussi un premier match d’ouverture lorsque Ryan Wintle est rentré chez lui en six minutes. Quelques instants plus tard, le niveleur de Tyrese Campbell a donné vie aux Potter et a provoqué un retour rapide.

Le prêteur de Manchester City, Liam Delap, a terminé le revirement avec moins de 18 minutes au compteur dans un départ plein d’action.

La persistance de Cardiff dans sa quête d’un égaliseur en seconde période a été récompensée par Callum Robinson assurant que le match se terminait parfaitement.

Kolo Touré a dû se contenter d’un point lors de ses débuts en tant que manager alors que Wigan et Millwall ont disputé un match nul 1-1 divertissant à The Den.

Will Keane a mis les Latics en tête après 33 minutes en tirant du centre de la surface dans un filet pratiquement vide, le gardien de Millwall George Long cruellement trompé par une série d’efforts déviés.

Il n’a pas fallu longtemps, cependant, pour que l’équipe locale réagisse et Zian Flemming a fracassé la maison avec une volée sensationnelle après l’astucieux coffre de Tom Bradshaw.

Les progrès impressionnants de Coventry avant la pause de la Coupe du monde se sont brusquement arrêtés lors de leur retour à l’action alors qu’ils perdaient 1-0 à Reading.

Les Sky Blues ont pris du retard à la 12e minute de la deuxième période, lorsque le Français Amadou Mbengue était sur place pour marquer son premier but à Reading. Et City, comme ils l’ont fait, n’a pas été en mesure de forcer une riposte alors que les hôtes ont tenu bon avec une relative facilité.

Pendant ce temps, Blackpool a mis fin à une série de quatre défaites consécutives en tenant Birmingham à un match nul 0-0 âprement disputé à Bloomfield Road.

Sky Bet Ligue 1

Ipswich est revenu au sommet de la Sky Bet League One pour la première fois depuis septembre après avoir devancé Peterborough et vu les anciens leaders Plymouth tenus à Cambridge.

Un doublé de Conor Chaplin a aidé l’équipe de Kieran McKenna à décrocher une victoire 2-1 lors d’un coup d’envoi précoce à Portman Road.

Frankie Kent avait trouvé le filet pour Posh hors de forme, mais Chaplin a frappé au début de la seconde période et cela s’est avéré suffisant pour les remettre en tête.

Plymouth savait que la victoire à Cambridge en difficulté plus tard dans la journée les verrait revenir en première position, mais ils ont eu du mal à briser les hôtes et ont dû remercier le gardien Michael Cooper en deuxième mi-temps pour un match nul 0-0.

Sheffield Wednesday reste troisième après que l’effort de Callum Paterson dans le temps d’arrêt a assuré un match nul 1-1 à Exeter.

Jake Caprice a renvoyé les Grecs devant après 56 minutes à St James Park, mais Paterson a eu le dernier mot lorsqu’il a trouvé le coin inférieur avec le temps qui s’écoulait.

Le spectacle tardif de Shrewsbury a stupéfié Bolton avec la tête de Chey Dunkley dans le temps d’arrêt qui a valu aux hôtes une victoire 3-2.

Le doublé de Dion Charles avait rendu visite aux Wanderers sur la bonne voie pour les trois points après avoir annulé le premier match de Rob Street, mais Christian Saydee a égalisé avec 11 minutes à faire à Montgomery Waters Meadow pour mettre en place une arrivée en tribune.

L’arrière central Dunkley a veillé à ce que les supporters de Shrewsbury rentrent chez eux heureux et a également expié pour avoir donné un penalty lorsqu’il est rentré chez lui tard pour régler le thriller de cinq buts.

Victor Adeboyejo a marqué son 12e but de la campagne pour offrir à Burton un match nul 1-1 à domicile contre Derby.

La tête de James Collins a donné l’avantage aux Rams en quête de promotion à la mi-temps, mais la finition intelligente d’Adeboyejo du coin de Terry Taylor après 79 minutes a permis de partager le butin entre les rivaux locaux.

Le but tardif de Myles Peart-Harris a propulsé Forest Green vers une victoire 1-0 à domicile contre Cheltenham.

Le prêteur de Brentford a dirigé le coup franc de Harry Boyes à 15 minutes de la fin pour mériter le droit de se vanter dans le derby du Gloucestershire.

Joey Barton a fêté son 100e match à la tête des Bristol Rovers avec une victoire âprement disputée 1-0 sur Port Vale.

L’affrontement semblait se diriger vers un match nul et vierge jusqu’à ce qu’Aaron Collins intervienne de l’extérieur de la surface à trois minutes de la fin.

Le garçon d’anniversaire Daniel Batty a marqué tard pour Fleetwood pour terminer son revirement à MK Dons.

Warren O’Hora a placé l’équipe locale devant au début de la seconde période, mais Carl Johnston a égalisé avant que Batty ne trouve le coin supérieur dans le temps d’arrêt pour inspirer une victoire 2-1.

Lincoln et Wycombe ont joué une impasse au stade LNER avec le match nul 0-0 maintenant le record invaincu à domicile des Imps sous le patron Mark Kennedy cette saison.

Le match à domicile d’Oxford avec Barnsley a été reporté samedi matin en raison d’un terrain gelé pour suivre les traces de Morecambe et Accrington, qui ont vu leurs matchs à domicile avec Charlton et Portsmouth, respectivement, annulés vendredi, avec leurs terrains jugés injouables.

Sky Bet Ligue Deux

Stevenage a raté l’occasion de réduire l’avance du leader Leyton Orient au sommet de la Sky Bet League Two après un match nul et vierge à domicile contre Mansfield.

Boro reste donc quatre points derrière les hommes de Richie Wellens, avec Town 10 points plus loin en cinquième position.

Kyle Knoyle a frappé après 58 minutes pour Doncaster pour les voir gagner 1-0 contre Newport à Rodney Parade. Ils grimpent à la 10e place.

Colchester reste dans la zone de relégation après une défaite 1-0 à Sutton.

Une pénalité de Rob Milsom au plus profond du temps d’arrêt de la première mi-temps a assuré la victoire des hommes de Matt Gray, tandis qu’Ossama Ashley a été expulsé pour l’équipe d’Essex.

Un but en deuxième mi-temps de Jake Burton n’a pas suffi à inspirer Tranmere à une victoire de retour contre Grimsby à Blundell Park.

Brendan Kiernan a mis les Mariners sur leur chemin après sept minutes et Niall Maher a ajouté une seconde après la pause, avant la consolation de Burton.

Ailleurs, Swindon et l’AFC Wimbledon ont disputé un match nul et vierge au County Ground.