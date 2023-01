Objectifs et tour d’horizon de l’EFL: Burnley et Sheffield United continuent la charge de promotion | Nouvelles du football

Burnley s’est assuré qu’ils restaient à cinq points d’avance sur Sheffield United en tête du championnat avec une victoire 1-0 sur Coventry à Turf Moor.

Ian Maatsen a fait un bloc brillant pour empêcher Kasey Palmer de tirer les visiteurs juste avant la mi-temps et les Clarets n’ont pas pu trouver une percée jusqu’à la 82e minute, lorsque Jordan Beyer a hoché la tête devant le gardien Ben Wilson.

United, deuxième, a suivi le rythme des Clarets alors qu’ils récoltaient les trois points avec une victoire 3-1 sur Alimenter.

Iliman Ndiaye a marqué son 10e but de la saison pour donner aux Blades une avance à la neuvième minute et Jayden Bogle a marqué le doublé lorsque son effort dévié a trouvé le fond du filet.

Nick Powell a réduit le déficit sur le coup de la mi-temps avant que Bogle ne décroche son deuxième sur 90 minutes.

Watford est passé en troisième après la frappe de Tobi Adeyemo en seconde période et le penalty d’Ismaila Sarr à Vicarage Road a fait la différence dans leur victoire 2-0 sur Blackpoolqui est tombé au deuxième rang avec le résultat.

Le vainqueur de la deuxième mi-temps de Marcus Forss assuré de Middlesbrough la charge de promotion sous Michael Carrick s’est poursuivie avec une victoire 1-0 sur Millwall alors qu’ils sautaient à la quatrième place du tableau.

Après une première mi-temps serrée au Riverside, l’attaquant finlandais a marqué le premier but crucial à la 54e minute pour placer Boro aux commandes dans cette bataille entre deux prétendants aux barrages.

Blackburn a chuté à la cinquième place après une superbe défaite 4-0 contre Rotherham au début du coup d’envoi. Hakeem Odoffin a marqué à la première minute et en deuxième mi-temps des frappes d’Ollie Rathbone, Shane Ferguson – direct d’un corner – et Conor Washington a assuré les points.

Swansea ont fait compter leur avantage numérique en battant 10 joueurs Sunderland 3-1 au Stade de la Lumière.

Le renvoi précoce de Luke O’Nien signifiait que les Black Cats devaient jouer plus de 70 minutes avec un joueur de moins, et tandis que Dan Neil refusait aux visiteurs une feuille blanche après le premier match de Joel Piroe à la 50e minute, Liam Cullen et Ollie Cooper se sont assurés que Swansea s’éloignait. avec les trois points.

Les Swans ont gagné quatre places avec la victoire, terminant l’après-midi en 11e, tandis que Sunderland a chuté de deux à 10e.

Luton laisser filer une avance de 2-0 alors qu’ils perdaient 3-2 pour West Brom à Kenilworth Road. Carlton Morris et Elijah Adebayo ont donné l’avantage aux hôtes mais Daryl Dike a riposté avant la mi-temps et Jayson Molumby et Conor Townsend ont marqué après le redémarrage pour sceller la victoire.

Mark Sykes a marqué ses deux premiers buts pour Ville de Bristol dans une victoire 4-2 contre Birmingham à Ashton Gate. Antoine Semenyo et Nahki Wells avaient mis les Robins 2-0 au début et Sykes s’est assuré que le penalty de Troy Deeney et la frappe de Reda Khadra n’étaient qu’une simple consolation.

La scie à croisillons de Tyler Roberts RPQ lutter contre un déficit de deux buts pour remporter un match nul 2-2 mérité à Lecturedont les buts sont tous deux venus de Jeff Hendrick.

Kieran Dowell et Teemu Pukki ont tous deux mis des accolades en tant que Norwich battre Preston 4-0 à Deepdale pour passer au septième rang.

Cardiff et Wigan a partagé les points 1-1 après des buts dans les 10 dernières minutes de Callum O’Dowda et Will Keane, tandis que de Huddersfield voyage à coque terminé avec le même score que le dernier égaliseur d’Oscar Estupinan qui a annulé le but de Michal Helik.

Sky Bet Ligue 1

Bali Mumba a frappé un égaliseur de temps d’arrêt pour gagner les leaders de Sky Bet League One Plymouth un match nul 1-1 chez les rivaux de la promotion Ipswich.

Wes Burns avait donné l’avantage aux Tractor Boys avec une volée oblique juste après l’heure de jeu, ce qui semblait suffisant pour les trois points.

Cependant, alors que le temps s’écoulait dans le temps additionnel, Mumba, prêté par les rivaux de Town Norwich, a tiré dans un égaliseur qui laisse Plymouth trois points d’avance au sommet.

Mercredi de Sheffield s’asseoir deuxième, mais avec un match en main, après que le premier but de Will Vaulks ait assuré une victoire 1-0 à Wycombe.

Derby est venu de l’arrière pour gagner 3-2 à Cheltenham. L’équipe locale avait rapidement pris les devants grâce à la tête de Caleb Taylor, mais Conor Hourihane a rapidement hoché la tête pour égaliser.

Les Rams ont complété le revirement à la 11e minute grâce à une superbe frappe à longue portée de Max Bird et Tom Barkhuizen a porté le score à 3-1 juste avant l’heure de jeu.

L’effort rapproché d’Alfie May a mis en place une finition tendue, mais les Rams ont clôturé le match pour une troisième victoire consécutive pour prolonger leur invincibilité à 12 matchs de championnat.

Boulonner a maintenu sa propre poussée en barrages avec une victoire 3-0 sur sans manager Portsmouth. Dion Charles a mis les hôtes sur leur chemin après 15 minutes, avec Kieran Lee doublant l’avance au début de la seconde période et Eoin Toal concluant les choses avec un troisième en fin de match.

Barnsley ont vu leurs espoirs ébranlés par une défaite 2-0 à Charltonoù les buts de chaque mi-temps des ailiers Tyreece Campbell et Jesurun Rak-Sakyi ont assuré les points pour l’équipe locale, qui a remporté une troisième victoire consécutive en championnat.

À l’autre bout de la table, club du bas Forêt verte s’est battu pour un match nul 1-1 à Exeter.

Les Rovers ont pris les devants à la 54e minute grâce à Jordon Garrick, qui faisait ses débuts après son arrivée de Swansea.

Exeter a riposté pour égaliser avec 15 minutes à faire grâce à une belle frappe du remplaçant Jevani Brown, puis a frappé deux fois les boiseries tard.

Shrewsbury est revenu sur le chemin de la victoire avec une victoire 4-0 à la lutte Burton. Christian Saydee a mis les Musaraignes sur leur chemin après seulement 20 secondes et en a ajouté un autre avec une finition de curling peu avant la pause.

Luke Leahy est entré depuis le point de penalty à l’heure de jeu, et Chey Dunkley est rentré à la maison un quatrième dans le temps d’arrêt.

Accrington est sorti des quatre derniers avec une victoire 2-0 sur la poursuite de la promotion Routiers de Bristolavec le remplaçant Tommy Leigh et le défenseur Ryan Astley sur la cible en seconde période.

Ailleurs, le but tardif de Ciaron Brown a aidé Oxford venir par derrière pour battre Fleetwood 2-1.

Brendan Wiredu avait donné l’avantage aux hôtes à la fin de la première mi-temps, avant que Kyle Joseph n’égalise peu de temps après son arrivée à la 62e minute et que Brown arrache les trois points sur le coup à temps plein à la suite d’une ruée vers le but.

Dons MK et Lincoln a joué un match nul et vierge, tandis que de Cambridge Match contre Morecambe a été reporté pour des raisons de sécurité après que des vents nocturnes aient endommagé le toit de la tribune principale du stade Abbey.

Sky Bet Ligue Deux

Charlie Austin a marqué lors de ses deuxièmes débuts pour Swindon alors que les Robins remontaient dans les places de barrage de la Sky Bet League Two avec une victoire 5-0 sur Grimsby au terrain du comté.

Austin est rentré chez lui avec un beau centre de Remeao Hutton en première mi-temps avant que les vannes ne s’ouvrent après la pause.

Marcel Lavinier a marqué à la maison une superbe seconde avant que d’autres buts de Jonny Williams, Ronan Darcy et Saidou Khan n’assurent une victoire confortable pour Swindon sans manager, qui a également frappé le poteau à trois reprises.

Carlisle a également profité de l’occasion pour combler l’écart avec les leaders lors d’une journée où aucune des trois meilleures équipes n’a gagné.

Kristian Dennis et John-Kymani Gordon les ont guidés vers une confortable victoire 2-0 contre Newport et les Cumbriens occupent la quatrième place, à quatre points de la troisième place Northampton avec un jeu en main.

Salford s’asseoir un point en dessous Carlisle cinquième après une victoire de 2-0 sur Sutton.

Le doublé de Conor McAleny l’a remporté pour les Ammies, Robert Milsom manquant un penalty en seconde période pour les visiteurs.

Les Cobblers se sont inclinés 2-0 à Stockport après un but d’Antoni Sarcevic et un but contre son camp de Jack Sowerby.

Leyton Orient ont été tenus en échec 0-0 par Brouettetandis que la deuxième place Stevenage fait match nul 1-1 à Harrogate après que Luke Armstrong de Town ait annulé le premier match de Carl Piergianni.

Gillingham a marqué deux buts dans un match pour la première fois depuis avril alors qu’ils battaient Hartlepool 2-0 à Priestfield.

Tom Nichols a marqué à ses débuts après avoir quitté Crawley et Dom Jefferies s’est assuré de la victoire.

Mansfield a échappé aux barrages après un match nul 1-1 avec Creweles autres espoirs des barrages Bradford n’ayant pas réussi à percer lors d’un match nul 0-0 avec l’AFC Wimbledon.

Colchester a apaisé leurs craintes de relégation avec une victoire 2-1 contre d’autres lutteurs Rochedale.

Junior Tchamadeu a ouvert le score avant que Devante Rodney n’égalise et Cole Skuse a ensuite empoché un vainqueur à deux minutes de la fin.

Le but de Josh Hawkes à la 78e minute est garanti Tranmère match nul 1-1 à domicile pour Walsall.

Danny Johnson a donné l’avantage aux Saddlers à la 72e minute, mais l’avance n’a duré que six minutes avant que Hawkes ne s’assure que les points soient partagés.

Crawley’s affrontement à domicile avec Doncaster a été reporté en raison d’un terrain gorgé d’eau.