Objectifs de squash : la citrouille de 2 749 livres d’un homme du Minnesota établit un record du monde

Un professeur d’horticulture du Minnesota a établi un nouveau record du monde en cultivant la citrouille la plus lourde – une citrouille-lanterne gargantuesque pesant 2 749 livres.

Travis Gienger a établi le record lors du 50e pesée des citrouilles du Championnat du monde à Half Moon Bay, en Californie. La citrouille dodue a battu le précédent record, établi en 2021 par l’Italien Stefano Cutrupi, de 47 livres.

« Cette citrouille s’appelle Michael Jordan parce que c’est l’année [20]23 ans… et c’est le plus grand basketteur de tous les temps », Gienger a déclaré à KSTP-TV au Minnesota. (Le numéro de maillot de Jordan était le 23.) Cela « a commencé la ronde de basket-ball, et j’ai dit que ce serait une citrouille parfaitement ronde en forme de basket-ball », a déclaré Gienger.

Michael Jordan est devenu une énorme citrouille orange grumeleuse, équivalente à environ 2 110 ballons de basket, soit environ 275 courges citrouilles-lanternes. À titre de comparaison, Michael Jordan, le basketteur, pesait 216 livres au cours de sa carrière NBA.

Gienger tient sa fille Lily, âgée de deux ans, tout en regardant sa citrouille lundi. Photographie : Éric Risberg/AP

Gienger a dépensé environ 15 000 $ pour nourrir et prendre soin de Michael Jordan alors que la citrouille montait en ballon dans son jardin, et il l’a soigneusement conduite en Californie depuis le Minnesota le week-end dernier, selon SFGate.

Expérience : J’ai descendu une rivière avec une citrouille géante pendant 11 heures En savoir plus

Ce professeur d’aménagement paysager et d’horticulture de 43 ans au Collège technique d’Anoka cultive des citrouilles depuis son adolescence, perpétuant ainsi une tradition familiale. Il a remporté trois des quatre dernières pesées de citrouilles. Cette année, il a gagné 30 000 $ et l’équivalent d’une bague du Super Bowl, conçue par un bijoutier local. Il a déclaré à SFGate qu’il prévoyait de réinvestir les gains dans la culture d’une citrouille encore plus grosse l’année prochaine.

« J’ai travaillé pour pouvoir faire sourire les gens, et c’est tellement agréable de venir ici pour voir tout le monde dans cette ville », a-t-il déclaré.

De nombreux rivaux de Gienger lors de la pesée de lundi étaient originaires des régions voisines de Napa et Sonoma. Le temps relativement froid du Minnesota peut s’avérer loin d’être idéal pour la culture de citrouilles, avec des températures au printemps oscillant énormément entre la chaleur bouillante et le point de congélation.

Les quatre dernières citrouilles à peser seront présentées à la foule lundi. Photographie : Éric Risberg/AP

Nick Kennedy, qui a remporté la deuxième place, a déclaré aux médias locaux qu’il le ferait même si aucun prix n’était impliqué. « Cela doit être un travail d’amour » il a dit à ABC 7. « Regarder ces choses grandir – cette chose a pris 66 livres par jour à son apogée, donc c’est comme regarder un ballon exploser devant vous, en gros. »

Les trois citrouilles les plus lourdes seront exposées à Half Moon Bay jusqu’au week-end prochain, afin que les visiteurs puissent prendre des photos avec les énormes gourdes.