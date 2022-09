Objectifs de couple ! Dinesh Karthik et Dipika Pallikal rejoignent la tendance One-Word de Twitter

La tendance des tweets à un mot de Twitter a pris d’assaut les médias sociaux. Récemment, le fournisseur américain de services ferroviaires, Amtrak, a repris son compte Twitter officiel et a résumé la description de la marque en « trains ». Le tweet d’Amtrak est immédiatement devenu viral et son style minimaliste a captivé l’imagination de milliers d’utilisateurs à travers le monde. Maintenant, le couple de sportifs célèbres Dinesh Karthik et Dipika Pallikal ont rejoint le train en marche. Le couple puissant a maintenant partagé ses propres versions de la dernière tendance de Twitter.

Fait intéressant, Karthik et Dipika ne sont pas les seuls à avoir adopté la dernière tendance de Twitter. Des personnalités comme le président américain Joe Biden, la légende du cricket Sachin Tendulkar et l’agence spatiale américaine NASA ont également partagé leur propre version du tweet en un mot.

Karthik a tweeté “Dipika” pour exprimer son amour pour sa femme.

Au même moment, Dipika a tweeté “Dinesh” pour afficher son admiration pour le célèbre joueur de cricket.

Les internautes ont apprécié l’adorable démonstration d’affection du couple l’un envers l’autre.

L’année dernière, Karthik et Dipika ont eu la chance d’avoir des jumeaux.

Il convient de mentionner que si Dipika est un champion de squash, Karthik est un gardien de guichet dans l’équipe indienne de cricket. Le joueur de 37 ans est le joueur le plus âgé de l’équipe indienne. Karthik fait actuellement partie de l’équipe indienne qui participe à la Coupe d’Asie aux Émirats arabes unis.

Dinesh Karthik a fait ses débuts internationaux pour l’équipe indienne en septembre 2004. Cependant, Karthik a été mis à l’écart pendant de nombreuses années après que MS Dhoni ait consolidé sa place dans l’équipe. La carrière de Karthik a pris un second souffle en raison de sa forme exceptionnelle au cours des derniers mois. Dinesh Karthik a illuminé la dernière saison de la Premier League indienne avec son bâton explosif et a terminé de nombreux matchs pour Royal Challengers Bangalore (RCB).

En raison de ses exploits au bâton pour le RCB, les sélecteurs nationaux ont repêché Karthik dans l’équipe. Les experts sont surpris de la façon dont Karthik a conservé son excellente forme. La direction de l’équipe indienne voit désormais Karthik dans le rôle d’un pur finisseur. La domination de Karthik a été telle qu’il a été inclus dans le onze de jeu à la place de la superstar Rishabh Pant lors du match contre le Pakistan.

