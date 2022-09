Objectif « Une meilleure communauté pour tous » du candidat au conseil de Kelowna – Kelowna Capital News

Un résident de longue date de Kelowna, candidat au conseil municipal, croit qu’il est temps d’avoir une voix nouvelle et fraîche.

“J’ai toujours cru que si vous voulez créer un changement, vous devez vous mettre en avant”, déclare Amarit Brar. “Je serai la voix du changement pour m’assurer que tous les résidents sont représentés, se sentent en sécurité et que notre environnement est protégé.”

Brar dit qu’elle a rencontré de nombreux dirigeants communautaires et électeurs et comprend qu’il y a beaucoup de travail à faire, mais qu’elle est prête à relever le défi. Elle dit qu’elle prévoit également de se concentrer sur le fait d’être un défenseur percutant de Kelowna.

“Nous avons besoin de solutions nouvelles et différentes pour faire baisser les taux de criminalité, nous assurer que tous les quartiers sont représentés par un système de quartiers et nous devons protéger notre environnement.”

Brar est diplômée du Rutland Senior Secondary et est une ancienne élève du Collège Okanagan. Elle est une ancienne employée politique sur la Colline du Parlement (à distance) et a occupé des postes de direction à l’échelle nationale et provinciale pour la commission des femmes d’un grand parti politique. Brar dit qu’elle encourage les jeunes de Kelowna et de partout au Canada à assumer des rôles de leadership et à redonner à leurs communautés. Elle ajoute qu’elle veut construire un Kelowna plus fort pour tout le monde.

“Un endroit où célébrer les caractéristiques uniques de chacun et utiliser les forces de chacun pour créer une meilleure communauté pour tous.”

