Objectif (TGT) Résultats T2 2022

Un panneau à l’extérieur d’un grand magasin Target le 07 juin 2022 à Miami, en Floride. Target a annoncé qu’il s’attend à ce que les bénéfices en pâtissent à court terme, car il marque les articles indésirables, annule les commandes et prend des mesures agressives pour se débarrasser des stocks supplémentaires.

Target a déclaré mercredi que son bénéfice trimestriel avait chuté de près de 90% par rapport à il y a un an, le détaillant ayant donné suite à son avertissement selon lequel de fortes démarques sur les marchandises non désirées pèseraient sur ses résultats.

Le détaillant à grande surface a largement raté les attentes de Wall Street, même après que la société elle-même a abaissé ses prévisions à deux reprises.

Pourtant, la société a réitéré ses prévisions pour l’ensemble de l’année, affirmant qu’elle était désormais positionnée pour un rebond. Il a déclaré qu’il s’attend à une croissance des revenus sur l’ensemble de l’année dans les chiffres inférieurs à moyens. Target a également déclaré que son taux de marge opérationnelle se situerait dans une fourchette d’environ 6% au second semestre. Cela représenterait un bond par rapport à son taux de marge opérationnelle de 1,2 % au deuxième trimestre.

Les actions de Target ont rebondi dans les échanges avant commercialisation alors que les investisseurs évaluaient le rapport.

Le directeur financier Michael Fiddelke a défendu les efforts d’inventaire agressifs de Target. Il a déclaré que le détaillant devait agir rapidement, afin de pouvoir éliminer l’encombrement, se préparer pour les vacances et naviguer dans un contexte économique assombri par l’inflation.

“Si nous n’avions pas géré nos stocks excédentaires de front, nous aurions pu éviter des problèmes à court terme sur la ligne de profit, mais cela aurait entravé notre potentiel à plus long terme”, a-t-il déclaré. “Bien que notre bénéfice trimestriel ait diminué de manière significative, notre avenir est plus prometteur.”

Voici comment Target s’est comporté pour la période de trois mois terminée le 30 juillet, par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice par action : 39 cents contre 72 cents attendus

Chiffre d’affaires : 26,04 milliards de dollars contre 26,04 milliards de dollars attendus

Target a connu un net retournement de situation au cours des deux derniers trimestres. Après avoir affiché trimestre après trimestre des chiffres de vente époustouflants pendant la pandémie, il a vu des vêtements, des cafetières, des lampes et plus encore s’attarder sur l’étagère – puis se faire virer du rack de dédouanement. Certaines de ces marchandises excédentaires sont les mêmes que celles qui se sont vendues au cours des premières parties de la pandémie, lorsque les acheteurs ont acheté des décorations pour la maison et des vêtements de détente.

Le revirement a forcé le détaillant à grande surface à réduire ses perspectives de bénéfices à deux reprises, une fois en mai, puis à nouveau en juin, et à s’engager à agir rapidement pour ramener son niveau d’inventaire à un niveau plus sain.

Les stocks restaient cependant élevés : 15,32 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, contre 15,08 milliards de dollars à la fin du premier.

Mais le PDG Brian Cornell a déclaré qu’il s’agissait d’un mélange plus favorable, car Target se penche sur des catégories à haute fréquence comme la nourriture et les articles ménagers essentiels ainsi que sur des catégories populaires comme les marchandises saisonnières. Il a annulé plus de 1,5 milliard de dollars de commandes pour des catégories discrétionnaires avec une demande plus faible.

Fiddelke a déclaré que le nombre d’inventaire est plus élevé en raison de l’inflation des coûts et de la réception de l’inventaire plus tôt pour s’assurer que Target est prêt pour les vacances.

Au deuxième trimestre, le bénéfice net de la société est tombé à 183 millions de dollars, ou 39 cents par action, contre 1,82 milliard de dollars, ou 3,65 dollars par action, un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires total a atteint 26,04 milliards de dollars contre 25,16 milliards de dollars il y a un an, en partie en raison de la hausse des prix due à l’inflation.

Les bénéfices trimestriels ont été comprimés de différentes manières. Les ventes d’un grand nombre de marchandises sont devenues moins rentables à mesure qu’elles se démarquaient. Les frais de transport, de transport et d’expédition ont augmenté parallèlement à la hausse des prix du carburant. Et l’entreprise a dû augmenter ses effectifs et couvrir davantage de rémunération dans les centres de distribution, car elle devait gérer une surabondance de choses supplémentaires.