Objectif (TGT) de revenus pour le premier trimestre 2021

Target publiera ses résultats du premier trimestre de l’exercice mercredi avant la cloche.

Voici à quoi s’attend Wall Street, selon les estimations consensuelles de Refinitiv:

Bénéfice par action: 2,25 $

Chiffre d’affaires: 21,81 milliards de dollars

Le détaillant à grande surface a connu une croissance significative pendant la pandémie, car les acheteurs se sont tournés vers ses magasins pour tout, de l’épicerie aux vêtements d’entraînement, en passant par les commandes en ligne sur le parking. Il a rapporté de nombreux chiffres époustouflants au cours de l’exercice, y compris une croissance des ventes de plus de 15 milliards de dollars, soit plus que la croissance totale de ses ventes au cours des 11 années précédentes. Les ventes comparables de Target, une mesure clé qui suit les ventes dans les magasins ouverts au moins 13 mois et en ligne, ont augmenté de 19,3% par rapport à l’année précédente.

Ces résultats ont suscité des attentes et ont préparé l’entreprise à des comparaisons difficiles d’une année à l’autre. Cependant, l’élan a vraiment démarré au deuxième trimestre 2020.

Cela signifie que Target fera face à des comparaisons plus favorables au premier trimestre. Lorsque les verrouillages ont frappé il y a un an, les clients de Target ont initialement sauté de nombreux articles discrétionnaires à marge plus élevée comme les vêtements et les coûts de main-d’œuvre du détaillant ont explosé. L’entreprise s’est efforcée de s’adapter alors que les consommateurs faisaient leurs achats en ligne et achetaient plus de nourriture et d’électronique lorsqu’ils travaillaient à domicile.

Les rapports sur les revenus d’autres détaillants sont de bon augure pour Target. Walmart, Home Depot et Macy’s ont dépassé les attentes de Wall Street pour le premier trimestre. Les entreprises ont attribué de fortes ventes, en partie, au fait que les clients avaient plus d’argent dans leurs poches grâce aux chèques de relance, qu’ils ont reçus en mars. Walmart et Macy’s ont déclaré que les clients achetaient également des articles comme des bagages et du blanchiment des dents lorsqu’ils voyagent et se rendent à nouveau à des fêtes.

Target n’a pas fourni de prévisions pour l’année, affirmant que la pandémie a rendu trop difficile la prévision des dépenses de consommation.

À la clôture de mardi, les actions de Target ont augmenté d’environ 17% jusqu’à présent cette année. Ses actions ont clôturé à 206,43 dollars mardi, portant sa valeur marchande à 102,71 milliards de dollars.