Objectif : fermer neuf magasins dans 4 États, invoquant le vol et la violence

Le géant de la vente au détail Target a annoncé mardi qu’il fermerait neuf magasins dans plusieurs grandes villes de quatre États en raison de la violence, du vol et du crime organisé dans le commerce de détail.

La chaîne discount fermera un magasin dans le quartier de Harlem à New York, deux magasins à Seattle, trois magasins dans la région de San Francisco-Oakland et trois autres magasins à Portland, Oregon, à compter du 21 octobre, selon un communiqué de presse de l’entreprise.

« Nous ne pouvons pas continuer à exploiter ces magasins parce que le vol et le crime organisé menacent la sécurité de notre équipe et de nos clients et contribuent à une performance commerciale non durable », a déclaré Target dans un communiqué de presse. « Nous savons que nos magasins jouent un rôle important dans leurs communautés, mais nous ne pouvons réussir que si l’environnement de travail et d’achat est sûr pour tous. »

Target a également déclaré avoir tenté de prévenir les vols en ajoutant des agents de sécurité et d’autres moyens de dissuasion dans ces magasins, mais aucun d’entre eux n’a fonctionné.

« Malgré nos efforts, nous continuons malheureusement à faire face à des défis fondamentaux pour exploiter ces magasins en toute sécurité et avec succès », a déclaré le détaillant.

L’entreprise a déclaré que plus de 150 sites resteraient ouverts dans les villes où les autres magasins sont fermés.

Target possède près de 2 000 magasins aux États-Unis

Avec cette annonce, Target se distingue également par sa décision de fermer des magasins et de blâmer explicitement cette décision sur la criminalité dans le commerce de détail, selon CNBC.

Le PDG de Target, Brian Cornell, a déclaré aux analystes financiers lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en août que l’augmentation de la criminalité dans le commerce de détail était l’une des raisons de la baisse des ventes de son entreprise. Les ventes du détaillant au deuxième trimestre ont chuté pour la première fois depuis 2017.

« Les incidents de sécurité associés au vol vont dans la mauvaise direction », a déclaré Cornell. « Au cours des cinq premiers mois de cette année, nos magasins ont connu une augmentation de 120 % des vols impliquant des violences ou des menaces de violence. »

Mais les dirigeants de l’entreprise ont également reconnu que le merchandising flagrant de la fierté LGBT de Target avait joué un rôle, entraînant des ventes lamentables pour le trimestre, Le signe quotidienJ’ai signalé.

Christina Hennington, directrice de la croissance de Target, a admis que « la forte réaction face à l’assortiment Pride de cette année » a affecté les ventes.

D’autres détaillants quittent les villes infestées par la criminalité

Comme l’a rapporté CBN News, d’autres détaillants fuient certaines des mêmes villes que Target quitte, car la criminalité croissante continue de nuire à leurs entreprises.

Le mois dernier, Nordstrom a fermé son magasin phare à San Francisco alors que la criminalité, le sans-abrisme et la consommation publique de drogues ont frappé le centre-ville de la ville.

« Cela est certainement dû en partie à la criminalité dans la région. Le COVID-19 a eu un impact important », a déclaré un employé de Nordstrom. KGO-TV.

« Beaucoup de gens et d’entreprises ont fermé leurs portes parce qu’elles plus de voleurs que de clients« , a déclaré Mohamad, propriétaire d’une bodega du centre-ville, à CBN News en juillet dernier.

La hausse des taux de criminalité constitue également un problème dans d’autres villes, où des bandes de voleurs ciblent parfois les magasins en plein jour et en toute impunité. Début août, plusieurs personnes ont saccagé un magasin Nordstrom du Topanga Mall, près de Los Angeles.

À Portland, Oregon, 79 % des entreprises interrogées ont déclaré être victimes de vandalisme ou des effractions, et 19 % ont été vandalisés au moins 5 fois.

« Notre entreprise a été vandalisée plus d’une demi-douzaine de fois. Nous avons eu cinq cambriolages dans notre entreprise. Nous avons eu un impact d’une valeur de plus de 100 000 $ », a déclaré le propriétaire de l’entreprise, Jim Rice. Actualités CBN lors d’un entretien en avril.

Walmart et Cracker Barrel font partie d’une vague d’entreprises fuyant la région de Portland. Plus de 2 600 entreprises du centre-ville ont également quitté les lieux.

Le propriétaire d’une entreprise technologique, Gabe Johnson, cherche également à déménager.

« En continuant à maintenir nos activités dans le comté de Multnomah et dans les limites de la ville de Portland, nous donnons de l’argent pour résoudre le problème, et nous allons donc déménager », a-t-il déclaré.

