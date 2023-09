Objectif fermer 9 magasins aux États-Unis en raison d’un problème croissant de vol

Target a annoncé mardi qu’elle fermerait neuf magasins dans quatre États, dont un dans le quartier East Harlem de New York et trois dans la région de la baie de San Francisco, affirmant que le vol et le crime organisé de vente au détail menaçaient la sécurité de ses employés et de ses clients.

Les fermetures, qui entreront en vigueur le 21 octobre, concernent également trois magasins à Portland, Oregon, et deux à Seattle. Target a déclaré qu’elle disposerait toujours d’un total de 150 magasins ouverts sur les marchés où les fermetures ont lieu. Il a déclaré qu’il offrirait aux travailleurs concernés la possibilité d’être transférés vers d’autres magasins.

Le détaillant de Minneapolis a déclaré que la décision de fermer les magasins était difficile.

« Nous savons que nos magasins jouent un rôle important dans leurs communautés, mais nous ne pouvons réussir que si l’environnement de travail et d’achat est sûr pour tous », a déclaré Target dans un communiqué.

Target a déclaré avoir investi massivement dans des stratégies visant à prévenir le vol, telles que l’embauche de davantage d’agents de sécurité, le recours à des services de garde tiers, l’installation d’outils antivol et le verrouillage des marchandises. L’entreprise a également formé les gérants de magasin et les membres de l’équipe de sécurité pour se protéger et atténuer les problèmes de sécurité potentiels.

Mais il a noté qu’il restait confronté à des « défis fondamentaux » pour exploiter les magasins en toute sécurité – et que les performances commerciales sur les sites dont la fermeture était prévue n’étaient pas durables.

Un petit nombre parmi 1.900 magasins

Bien que les fermetures de magasins ne représentent qu’une fraction des 1 900 magasins que Target exploite aux États-Unis, cette décision souligne les défis auxquels les détaillants sont confrontés pour réduire les vols dans les magasins, protéger leurs employés et leurs clients et maintenir leurs emplacements dans des zones qui pourraient avoir peu d’alternatives pour faire du shopping.

Par exemple, le magasin Target d’East Harlem est l’un des rares choix dont disposent les résidents à proximité pour acheter des aliments sains et de qualité. À San Francisco, le magasin dont la fermeture est prévue est situé au coin de la 13e rue et de Folsom, sous un viaduc très fréquenté avec des tentes pour sans-abri, dans un quartier largement commercial avec des magasins automobiles. Les deux autres magasins de la Bay Area fermés se trouvent à Oakland et à Pittsburgh. À Seattle, l’un des magasins est situé sur une avenue animée près de l’Université de Washington.

Le PDG de Target, Brian Cornell, fait partie des rares PDG du commerce de détail à signaler ce qu’ils ont décrit comme une augmentation des vols au cours de la dernière année. Cornell était resté ferme sur le fait qu’il ne voulait pas recourir à la fermeture de magasins malgré des pertes croissantes. Target a déclaré en mai que le vol réduisait ses résultats financiers et s’attendait à ce que les pertes liées à ce vol soient supérieures de 500 millions de dollars à celles de l’année dernière, où les pertes dues au vol étaient estimées entre 700 et 800 millions de dollars. Cela signifie donc que les pertes pourraient dépasser 1,2 milliard de dollars au cours de cet exercice.

L’impact global du vol dans le commerce de détail n’est pas clair

De plus, Cornell a déclaré aux analystes en août que les incidents violents contre les travailleurs des magasins Target avaient augmenté de 120 pour cent au cours des cinq premiers mois de l’année par rapport à la même période de l’année dernière.

« Notre équipe continue d’être confrontée à un nombre inacceptable de vols dans les commerces de détail et de crimes organisés dans le commerce de détail », a déclaré Cornell. « Malheureusement, les incidents de sécurité liés au vol évoluent dans la mauvaise direction. »

L’annonce intervient également alors que Target est encore sous le choc d’être ciblé pour son soutien LGBTQ+, en particulier ses présentations de produits du mois de la fierté. Fin mai, avant le mois de la fierté, Target a retiré certains articles dans des régions particulières et a apporté d’autres modifications après avoir rencontré l’hostilité de clients qui ont confronté les travailleurs et renversé les présentoirs. Target a déclaré que ces mesures avaient été prises pour protéger les travailleurs des magasins.

On ne sait pas exactement combien d’argent les détaillants perdent en général à cause du crime organisé dans le commerce de détail – ni si le problème s’est considérablement aggravé. Mais le problème a reçu davantage d’attention au cours des dernières années, alors que les vols de détail très médiatisés et les vols flash mob ont attiré l’attention des médias nationaux.

D’autres détaillants mettent en garde contre une perte de bénéfices due au « rétrécissement »

Au cours des derniers trimestres, un nombre croissant de détaillants, dont Dick’s Sporting Goods et Ulta Beauty, ont dénoncé l’augmentation des vols, les citant comme un facteur de diminution des bénéfices.

Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré à CNBC en décembre que les vols étaient en augmentation dans les magasins. En août, il a déclaré aux analystes que dans certaines juridictions des États-Unis, des mesures devaient être prises pour aider à protéger les gens contre la criminalité, y compris le vol.

La National Retail Federation, le plus grand groupe de commerce de détail aux États-Unis, a déclaré que sa dernière enquête sur la sécurité auprès d’environ 177 détaillants a révélé que la perte de stocks – appelée démarque inconnue – a atteint un taux moyen de 1,6 pour cent l’année dernière, ce qui représente 112,1 milliards de dollars de pertes. Cela représente une hausse par rapport à 1,4 pour cent l’année précédente.

La plus grande part de la démarque inconnue – 65 pour cent – ​​provenait de vols externes, y compris de produits volés lors d’incidents de vol à l’étalage organisé, a indiqué mardi l’association professionnelle. Plus des deux tiers des personnes interrogées ont déclaré qu’elles constataient encore plus de violence et d’agressions de la part des auteurs du crime organisé dans le commerce de détail qu’il y a un an.

À la fin de l’année dernière, le Congrès a adopté un projet de loi, appelé Inform Act, qui vise à lutter contre les ventes de produits contrefaits et de produits dangereux en obligeant les marchés en ligne à vérifier différents types d’informations – notamment le compte bancaire, le numéro d’identification fiscale et les coordonnées – des vendeurs qui font des achats. réaliser au moins 200 ventes uniques et gagner un minimum de 5 000 $ au cours d’une année donnée.

Target a déclaré mardi qu’elle investissait considérablement dans la cyberdéfense pour lutter contre le vol et la fraude au détail et s’était associée à la division Homeland Security Investigations du département américain de la Sécurité intérieure pour lutter contre le vol au détail.