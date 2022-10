Objectif de vendre des ustensiles de cuisine Caraway dans les magasins

La société d’ustensiles de cuisine en ligne Caraway fait sa plus grande avancée dans les magasins physiques, avec ses casseroles et poêles qui font leurs débuts en 350 Cible magasins cette semaine.

Target deviendra le plus grand détaillant à vendre la marque dans les magasins. Certains produits Caraway sont également vendus dans 80 magasins Crate & Barrel, 80 magasins Bed Bath & Beyond et 20 points de vente Nordstrom.

La startup basée à New York fait partie des nombreuses marques qui sont devenues populaires en vendant directement aux acheteurs en ligne et se sont depuis tournées vers les magasins pour stimuler la croissance et attirer une clientèle plus large.

Warby Parker et Tous les oiseaux par exemple, ont ouvert des magasins pour atteindre de nouveaux clients et devenir rentables. Peloton a également récemment conclu un accord avec Dick’s Sporting Goods, qui prévoit de vendre ses vélos, tapis roulants et autres produits dans plus de 100 magasins à temps pour les vacances.

“Rien ne remplace cette expérience de sentir le poids dans vos mains ou de voir la couleur en personne”, a déclaré le fondateur et PDG de Caraway, Jordan Nathan, dans une interview.

Les magasins peuvent aider à gagner de nouveaux clients, en particulier ceux qui pourraient hésiter à acheter une batterie de cuisine d’environ 400 $, a déclaré Nathan. De plus, a-t-il dit, des détaillants comme Target ont de grandes entreprises de registre de mariage qui peuvent encourager les ventes et la sélection d’articles plus chers.

Certains détaillants, comme ceux en difficulté Bain de lit et au-delà considèrent également les marques populaires en ligne comme un moyen d’attirer les jeunes acheteurs.

Target a déclaré dans un communiqué que l’ajout de Caraway fait partie d’un effort plus large pour attirer les clients avec un mélange intéressant de marchandises, des jeunes marques et des articles uniques aux noms nationaux populaires. Elle vend d’autres marques numériques d’abord et directes aux consommateurs. Plus tôt ce mois-ci, il a commencé à vendre une gamme exclusive de Tupperware, une marque généralement vendue en personne lors de fêtes et en ligne.

Les marques s’adressant directement aux consommateurs peuvent vouloir plus d’espace sur les étagères avant cette saison des fêtes pour une autre raison également. On s’attend à ce que les acheteurs fassent davantage d’achats en personne, car les préoccupations liées à Covid-19 s’estompent et l’inflation alimente la demande d’offres.

Environ 40% à 50% des ventes de Caraway ont également lieu au quatrième trimestre, lorsque les acheteurs achètent des cadeaux ou se préparent à organiser des dîners et des fêtes de vacances, selon Nathan.. Cela correspond à peu près aux ventes typiques de la catégorie cuisine.

Depuis son lancement en novembre 2019, les ustensiles de cuisine antiadhésifs et non toxiques de Caraway ont été repris par les sites Web des détaillants, notamment West Elm, Crate & Barrel, Zola et Amazone . Target a commencé à vendre la marque en ligne l’année dernière.

Caraway, une société privée, ne divulgue pas les chiffres de vente. La société a été rentable en 2020 et 2021 et est sur la bonne voie pour être rentable en 2022, a déclaré Nathan. Il a déclaré qu’environ 75% des activités de l’entreprise provenaient de son propre site Web. Au fil du temps, il a dit qu’il s’attend à ce que Caraway obtienne environ la moitié des ventes des sites Web ou des magasins d’autres détaillants.

L’entreprise s’adresse généralement aux citadins dans la trentaine ou la quarantaine et a un revenu familial annuel de 100 000 $ ou plus, a déclaré Nathan. Target aidera l’entreprise à atteindre un plus large éventail de marchés, tels que les acheteurs de banlieue dans le Midwest.

Bien que le taux de croissance de Caraway se soit ralenti depuis le pic de la pandémie, Nathan a déclaré que la clientèle de l’entreprise dépense toujours pour les ustensiles de cuisine les plus chers.

Dans le même temps, l’entreprise tente d’élargir son attractivité. Le mois dernier, il a ajouté un ensemble de prix inférieur: un duo d’une mini poêle à frire et d’une mini casserole pour 190 $.

La connexion Caraway vient comme cible, Walmart et d’autres détaillants ont noté un abandon des catégories discrétionnaires comme les vêtements et l’électronique alors que les acheteurs réduisent leurs dépenses en raison de l’inflation ou choisissent plutôt de faire des folies sur des expériences telles que les voyages ou les restaurants.

Les deux discounters font également face à une surabondance de marchandises indésirables – y compris des achats pandémiques populaires comme les articles ménagers et les appareils de cuisine.