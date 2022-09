Le développement du cerveau humain sera au centre d’un prochain conférencier de la série Experts and Insights au McHenry County College.

Bill Zingrone, professeur de psychologie au McHenry County College, présentera “Votre tout-petit et votre chien: un monde de différence” à 18 heures jeudi dans l’auditorium Luecht du collège.

“Votre chien atteint 80% de développement cérébral en seulement 5 mois, mais le cerveau d’un enfant mûrit jusqu’à l’âge de 18 à 21 ans”, a déclaré Zingrone dans un communiqué du collège. « Les jeunes enfants sont de véritables éponges d’information. En fait, une grande partie du modèle conceptuel du monde que nous portons tous dans nos têtes est développé au cours des cinq premières années de la vie.

Zingrone enseigne l’introduction à la psychologie, le développement humain tout au long de la vie et le développement de l’enfant au MCC depuis plus de 15 ans. Il a obtenu son doctorat en psychologie du développement de la Northern Illinois University en 2010 avec des intérêts dans le développement cognitif et l’évolution.

La séance est gratuite et ouverte au public. L’inscription est demandée mais les visites sont les bienvenues.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire et en savoir plus sur mchenry.edu/experts.