Obi-Wan Kenobi Date de sortie, distribution, actualités et rumeurs

Pas ému par The Mandalorian? Vous pourriez être tenté par un autre spectacle en direct de Star Wars à venir sur Disney + dans un avenir proche: nul autre qu’Obi-Wan Kenobi obtient sa propre série, mettant en vedette Ewan McGregor lui-même.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Quand Obi-Wan Kenobi sort-il?

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la série Obi-Wan, qui sera exclusive à Disney + chaque fois qu’elle commencera à être diffusée. C’est également là que vous trouverez The Mandalorian et The Clone Wars, aux côtés des films Star Wars, si vous avez envie de vous inscrire.

L’émission a été confirmée pour la première fois – après de nombreuses rumeurs – à l’exposition D23 de Disney en 2019, lorsqu’il a été annoncé que tous les scripts avaient été écrits et que le tournage commencerait en 2020.

Bien sûr, la pandémie et divers problèmes autour du personnel créatif ont tout retardé. Cependant, le tournage a finalement débuté dans la série. Ewan McGregor l’a confirmé dans une interview avec Jimmy Kimmel – et vous pouvez voir son apparition pour l’émission ci-dessous:

Combien d’épisodes y aura-t-il?

Nous ne sommes pas sûrs non plus. La série aurait été initialement censée ne comprendre que six épisodes, mais le rapport du Hollywood Reporter sur les retards de production suggérait également que le nombre d’épisodes était tombé à seulement quatre en raison des problèmes de scénario présumés.

On ne sait pas pour le moment dans quelle mesure cela est vrai, mais il ne semble pas probable que la série comportera plus de six épisodes.

Qui fait partie du casting d’Obi-Wan Kenobi?

Dans le rôle principal se trouve bien sûr Obi-Wan lui-même, Ewan McGregor. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles l’acteur reviendrait au rôle qu’il a joué dans la trilogie préquelle pendant des années, qui devrait à l’origine être dans un film autonome, mais il est maintenant confirmé pour jouer dans la série Disney +.

« Cela fait quatre ans que je me dis » eh bien, je ne sais pas « », a-t-il déclaré aux fans à la D23 2019. « Maintenant, je peux dire » oui, nous allons le faire « .

Ce spectacle mettra également en vedette le retour de Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador, des années après qu’il se soit fait connaître comme Anakin et ait fait connaître ses sentiments sur le sable. Nous ne savons pas encore s’il fournira le corps, la voix ou les deux de Vader – il est difficile d’imaginer entendre quelqu’un d’autre que James Earl Jones sous ce masque.

Le compte Twitter de Star Wars a confirmé une grande liste de distribution pour Obi-Wan Kenobi, que vous pouvez trouver ci-dessous:

La production commence bientôt sur Obi-Wan Kenobi, une série d’événements spéciaux à venir #DisneyPlus. pic.twitter.com/9z49eW9Vgx – Star Wars (@starwars)

29 mars 2021

La liste comprend la star de Game of Thrones Indira Varma, l’actrice de The Queen’s Gambit Moses Ingram, l’acteur de Fast and Furious Sung Kang, la star de Homeland Rupert Friend et l’acteur de Silicone Valley Kumail Nanjiani.

De l’univers Star Wars, nous assistons également au retour de Joel Edgerton qui a joué Owen Lars, et Bonnie Piesse qui a joué Beru. Les deux acteurs ont joué les personnages de la trilogie prequel – dans les originaux, ils sont mieux connus sous le nom de « tante et oncle » de Luke Skywalker. Par conséquent, il est possible que nous voyions un jeune Luke apparaître dans Obi-Wan Kenobi.

Maya Erskine rejoint également le casting, avec un rôle de soutien dans au moins trois épisodes selon Deadline. Erskine a déjà joué des rôles dans PEN 15 et Insecure et Scoob !.

Qui écrit et dirige Obi-Wan?

Alors que The Mandalorian comptait une foule d’écrivains et de réalisateurs différents, l’émission Obi-Wan aura un objectif plus singulier.

Au départ, le plan était que chaque épisode serait écrit par Hossein Amini, le scénariste derrière Drive, 47 Ronin et Snow White and the Huntsman. Cependant, elle est partie en janvier 2020 – suscitant la spéculation sur les retards et les problèmes – et a depuis été remplacée par Joby Harold, qui a travaillé de différentes manières en tant que producteur et écrivain sur des personnages comme John Wick 3 et la prochaine armée des morts de Zack Snyder. On s’attend maintenant à ce que Harold soit le seul auteur de l’émission.

Il y aura également un directeur à travers le lot. Deborah Chow, qui a également travaillé sur des épisodes de The Mandalorian, Mr Robot, American Gods, Jessica Jones, Fear the Walking Dead, Better Call Saul et The Man in the High Castle, dirigera le spectacle complet.

«Nous voulions vraiment sélectionner un réalisateur capable d’explorer à la fois la détermination discrète et la riche mystique d’Obi-Wan d’une manière qui s’intègre parfaitement dans la saga Star Wars», a déclaré la présidente de LucasFilm, Kathleen Kennedy, dans un communiqué de presse.

«Sur la base de son travail phénoménal sur le développement de nos personnages dans The Mandalorian, je suis absolument convaincu que Deborah est la bonne réalisatrice pour raconter cette histoire.

De quoi s’agit-il et quand est-il défini?

Naturellement, les créateurs sont pour la plupart restés discrets sur les détails les plus fins de la série à venir, mais nous en savons un peu. On s’attend à ce qu’il se déroule dix ans après La vengeance des Sith, qui à son apogée a montré l’ordre Jedi détruit par Palpatine et l’armée de clones, avec l’aide de Padawan Anakin d’Obi-Wan.

Cela signifie que nous verrons probablement Obi-Wan se cacher sur Tatooine, surveillant potentiellement un jeune Luke Skywalker à distance, quelques années avant les événements de A New Hope, le film original de Star Wars.

«Ce sera intéressant de prendre un personnage que nous connaissons d’une manière et de lui montrer … Eh bien, son arc sera assez intéressant, je pense, en traitant du fait que tous les Jedi ont été massacrés avec la fin de l’épisode III, »A déclaré McGregor au Men’s Journal. «C’est quelque chose à surmonter.»

Des photos prises dans le village britannique de Little Marlow, Bucks, montrent ce qui semble être une scène de rue sur une planète extraterrestre – vous pouvez les voir sur starwarsnews.net.

Au-delà de cela, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Il est probable que nous verrons un jeune Luke, mais probablement seulement en passant ou de loin. Nous pourrions découvrir pourquoi il a choisi le nom pas si subtil de « Ben Kenobi » quand il s’est caché, et nous espérons voir une sorte d’aventure à travers Tatooine – et peut-être même au-delà.

Comment puis-je regarder la série Obi-Wan Kenobi?

Obi-Wan Kenobi est sur le point d’être une autre exclusivité Disney +, ce qui signifie que vous ne pourrez le regarder que sur la plate-forme de streaming. Au moment de la rédaction de cet article, Disney + coûte 7,99 £ / 7,99 $ par mois pour un abonnement glissant et 79,90 £ / 79,99 $ pour un laissez-passer annuel. Vous pouvez inscrivez-vous à Disney Plus ici.