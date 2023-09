Obésité : une approche holistique

Est-il plus difficile de perdre du poids après la ménopause ?





Le yoga et le tai-chi sont-ils des types d’exercices ou de soulagement du stress ?





À quel point une personne doit-elle être en surpoids avant de recevoir de l’aide grâce à des médicaments ou à des procédures de perte de poids ?



Il est vrai qu’il est plus difficile de perdre du poids après la ménopause. Notre taux métabolique de base, ou métabolisme, a un point fixe avec lequel nous brûlons de l’énergie. Ce point de consigne commence à diminuer dès la deuxième décennie. Ainsi, après la vingtaine, votre vitesse de consommation d’énergie diminue. Cela ralentit après la ménopause – et diminue encore après la ménopause.

D’autres choses se produisent également avec la ménopause. Vos hormones changent beaucoup. Ceux-ci jouent un rôle dans les fringales et la faim. Les hormones créent également un changement dans le rapport muscle/graisse de votre corps. Ainsi, vous constaterez peut-être des changements dans la répartition de votre poids, notamment au niveau de la graisse du ventre. Cela peut affecter la facilité ou la difficulté de perdre ou d’atteindre un certain objectif. C’est pourquoi l’entraînement en force et le maintien d’une bonne quantité de muscle sont très importants.

Le yoga et le tai-chi sont à la fois des exercices et un soulagement du stress. Ils conviennent également à l’entraînement en résistance. Vous prenez des poses, utilisez le contrôle musculaire et engagez votre force de base. Dans certains cas, le yoga et le tai-chi peuvent être vos seules options pour ce que vous êtes physiquement capable de faire.

Il est important de réaliser que le parcours de perte de poids de chacun est différent. Certaines personnes souffrent de surpoids depuis des années, tandis que d’autres ont dû, plus récemment, s’y intéresser. Le poids et la taille diffèrent selon les régions du monde – et également selon les cultures.

Je pense que les modifications d’un mode de vie sain, comme l’activité physique, sont incroyablement utiles, quel que soit votre



indice de masse corporelle



. En règle générale, nous vous recommandons de commencer par modifier votre mode de vie lorsque vous êtes dans la catégorie du surpoids ou si la majeure partie de votre excès de poids se trouve dans votre ventre.

Si vous faites partie de la catégorie des personnes en surpoids mais que vous souffrez d’autres problèmes de santé comme le diabète ou l’hypertension artérielle, vous devriez discuter avec votre médecin des traitements supplémentaires. En fin de compte, il est important de leur parler des besoins spécifiques de votre corps, afin de trouver la meilleure approche pour atteindre vos objectifs.