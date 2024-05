Obésité et cancer : démêler un réseau complexe

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus de 684 000 Américains reçoivent chaque année un diagnostic de cancer « associé à l’obésité ».

L’incidence de bon nombre de ces cancers a augmenté ces dernières années, en particulier chez les jeunes – une tendance qui contraste avec la baisse globale des cancers sans relation établie avec l’excès de poids, comme les cancers du poumon et de la peau.

L’obésité est-elle le nouveau tabagisme ? Pas exactement.

Tracer une ligne directe entre l’excès de graisse et le cancer est beaucoup moins évident qu’avec le tabac. Alors qu’environ 42 % des cancers — y compris les cancers les plus courants comme le cancer colorectal et le cancer du sein postménopausique — sont considérés comme liés à l’obésité, seulement environ 8% des cancers incidents sont attribuées à un excès de poids corporel. Les gens développent souvent ces maladies quel que soit leur poids.

Bien que de nombreuses preuves indiquent que l’excès de graisse corporelle est un facteur de risque de cancer, on ne sait pas exactement à quel point l’excès de poids a un effet. Par exemple, prendre du poids plus tard dans la vie est-il meilleur ou pire pour le risque de cancer que d’être en surpoids ou obèse dès le plus jeune âge ?

Il existe une autre lacune flagrante dans les connaissances : la perte de poids à un moment donné à l’âge adulte change-t-elle la donne ? En d’autres termes, combien de ces 684 000 diagnostics auraient pu être évités si les gens perdaient leurs kilos en trop ?

En ce qui concerne le poids et le risque de cancer, « il y a beaucoup de choses que nous ignorons », a déclaré Jennifer W.Bea, PhD, professeur agrégé, sciences de la promotion de la santé, Université de l’Arizona, Tucson, Arizona.

Une relation cohérente mais compliquée

Compte tenu de l’incidence croissante de l’obésité – qui touche actuellement environ 42 % des adultes américains et 20 % des enfants et adolescents – il n’est pas surprenant que de nombreuses études se soient penchées sur les effets potentiels du surpoids sur les taux de cancer.

Bien que pratiquement toutes les preuves proviennent d’études de cohortes à grande échelle, laissant ouverte la question de la cause à effet, certaines associations continuent d’apparaître.

« Ce que nous savons, c’est que, de manière constante, un indice de masse corporelle plus élevé [BMI] – en particulier dans la catégorie des personnes obèses – entraîne un risque plus élevé de cancers multiples », a déclaré Jeffrey A. Meyerhardt, MD, MPH, codirecteur, Colon and Rectal Cancer Center, Dana-Farber Cancer Institute, Boston.

Dans un rapport largement cité et publié dans Le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre en 2016, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a analysé plus de 1 000 études épidémiologiques sur la graisse corporelle et le cancer. L’agence a pointé du doigt plus d’une douzaine de cancers, dont certains parmi les plus courants et les plus mortels, liés à l’excès de poids.

Cette liste comprend l’adénocarcinome de l’œsophage et le cancer de l’endomètre – associés au risque le plus élevé – ainsi que les cancers du rein, du foie, de l’estomac (cardia gastrique), du pancréas, colorectal, du sein postménopausique, de la vésicule biliaire, de l’ovaire et de la thyroïde, ainsi que le myélome multiple et le méningiome. Il existe également des preuves « limitées » liant l’excès de poids à d’autres types de cancer, notamment le cancer agressif de la prostate et certains cancers de la tête et du cou.

Dans le même temps, a déclaré Meyerhardt, bon nombre de ces mêmes cancers sont également associés à des problèmes qui conduisent ou coexistent avec le surpoids et l’obésité, notamment une mauvaise alimentation, le manque d’exercice et des conditions métaboliques telles que le diabète.

C’est un réseau complexe et il est probable, a déclaré Meyerhardt, qu’un IMC élevé affecte directement le risque de cancer et fait partie d’une « voie causale » d’autres facteurs qui le font.

En ce qui concerne les effets directs, la recherche préclinique a mis en évidence de multiples façons par lesquelles un excès de graisse corporelle pourrait contribuer au cancer, a déclaré Karen M. Basen-Engquist, PhD, MPH, professeur, Division de la prévention du cancer et des services à la population, MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas, Houston.

L’inflammation systémique chronique est un mécanisme général permettant d’expliquer le lien entre obésité et cancer, car l’excès de tissu adipeux peut augmenter les niveaux de substances dans le corps, telles que le facteur de nécrose tumorale alpha et l’interleukine 6, qui alimentent l’inflammation. L’excès de graisse contribue également à l’hyperinsulinémie – trop d’insuline dans le sang – qui peut contribuer à favoriser la croissance et la propagation des cellules tumorales.

Mais les raisons sous-jacentes semblent également varier selon le type de cancer, a déclaré Basen-Engquist. Dans le cas des types de cancer d’origine hormonale, comme celui du sein et de l’endomètre, l’excès de graisse corporelle peut modifier les niveaux d’hormones de manière à stimuler la croissance tumorale. Les tissus adipeux supplémentaires peuvent, par exemple, convertir les androgènes en œstrogènes, ce qui pourrait aider à nourrir les tumeurs dépendantes des œstrogènes.

Cela, a noté Basen-Engquist, pourrait expliquer pourquoi l’excès de poids est associé au cancer du sein postménopausique, et non préménopausique : avant la ménopause, la graisse corporelle contribue relativement peu aux niveaux d’œstrogènes, mais devient plus importante après la ménopause.

Quelle est l’ampleur de l’effet ?

Bien que plus d’une douzaine de cancers aient été systématiquement associés au surpoids, la force de ces associations varie considérablement.

Les cancers de l’endomètre et de l’œsophage sont deux cas remarquables. Dans l’analyse du CIRC de 2016, les personnes souffrant d’obésité sévère présentaient un risque sept fois plus élevé de cancer de l’endomètre et un risque 4,8 fois plus élevé d’adénocarcinome de l’œsophage que les personnes ayant un IMC normal.

Pour d’autres cancers, l’augmentation du risque pour les personnes souffrant d’obésité sévère par rapport à un IMC normal était bien plus modeste : 10 % pour le cancer de l’ovaire, 30 % pour le cancer colorectal et 80 % pour les cancers du rein et de l’estomac, par exemple. Pour le cancer du sein postménopausique, chaque augmentation de cinq unités de l’IMC était associée à une augmentation du risque relatif de 10 %.

Un 2018 étude de l’American Cancer Society, qui a tenté d’estimer la proportion de cancers aux États-Unis attribuables à des facteurs de risque modifiables – notamment la consommation d’alcool, l’exposition aux rayons ultraviolets et l’inactivité physique – a révélé que le tabagisme représentait de loin la proportion la plus élevée de cas de cancer. (19 %), mais l’excès de poids arrive en deuxième position (7,8 %).

Encore une fois, le poids semble jouer un rôle plus important dans certains cancers que dans d’autres : on estime que 60 % des cancers de l’endomètre étaient liés à un excès de poids, tout comme environ un tiers des cancers de l’œsophage, du rein et du foie. À l’autre extrémité du spectre, un peu plus de 11 % des cancers du sein, 5 % des cancers colorectaux et 4 % des cancers de l’ovaire étaient imputables à un excès de poids.

Même au bas de l’échelle, ces taux pourraient faire une grande différence au niveau de la population, en particulier pour les groupes présentant des taux d’obésité plus élevés.

Données CDC montrent que les cancers liés à l’obésité augmentent chez les femmes de moins de 50 ans, plus rapidement chez les femmes hispaniques, et que certains cancers liés à l’obésité moins courants, tels que ceux de l’estomac, de la thyroïde et du pancréas, augmentent également chez les Noirs et les Américains d’origine hispanique.

L’obésité pourrait être l’une des raisons des disparités croissantes en matière de cancer, selon Léa Ferrucci, PhD, MPH, professeur adjoint d’épidémiologie, Yale School of Public Health, New Haven, Connecticut. Mais, a-t-elle ajouté, les preuves sont limitées car les individus noirs et hispaniques américains sont sous-étudiés.

Quand les kilos en trop sont-ils importants ?

En ce qui concerne le risque de cancer, à quel moment de la vie l’excès de poids, ou la prise de poids, est-il important ? La prise de poids standard à un âge mûr, par exemple, est-elle aussi dangereuse que le fait d’être en surpoids ou obèse dès le plus jeune âge ?

Certaines preuves suggèrent qu’il n’existe pas de moment « sûr » pour prendre des kilos en trop.

Une récente méta-analyse ont conclu que la prise de poids à tout moment après l’âge de 18 ans est associée à une augmentation progressive du risque de cancer du sein postménopausique. Un 2023 étude dans Réseau JAMA ouvert ont trouvé une tendance similaire avec les cancers colorectaux et autres cancers gastro-intestinaux : les personnes qui souffraient de surpoids ou d’obésité entre l’âge de 20 ans et l’âge moyen étaient confrontées à un risque accru de développer ces cancers après l’âge de 55 ans.

Le moment de la prise de poids ne semblait pas non plus avoir d’importance. Le même risque élevé s’observe chez les personnes qui avaient un poids normal dans leur jeunesse mais qui sont devenues en surpoids après l’âge de 55 ans.

Ces études se sont concentrées sur les maladies à apparition tardive. Mais ces dernières années, les experts ont repéré un hausse inquiétante dans les cancers à apparition précoce – ceux diagnostiqués avant l’âge de 50 ans – en particulier les cancers gastro-intestinaux.

Une question évidente, selon Meyerhardt, est de savoir si la prévalence croissante de l’obésité chez les jeunes est en partie responsable.

Il existe des données à l’appui, a-t-il déclaré. Un analyse de la Nurses’ Health Study II a révélé que les femmes obèses couraient deux fois plus de risques de développer un cancer colorectal précoce que celles ayant un IMC normal. Et chaque augmentation de poids de 5 kg après l’âge de 18 ans était associée à une augmentation de 9 % du risque de cancer colorectal.

Mais même si les tendances en matière d’obésité expliquent probablement en partie l’augmentation des cancers à apparition précoce, l’histoire est probablement plus complexe, a déclaré Meyerhardt.

« Je pense que nous tous qui voyons un nombre croissant de patients de moins de 50 ans atteints d’un cancer colorectal savons qu’il y en a un bon nombre qui ne correspondent pas à cela. [high BMI] profil », a-t-il déclaré. « Il y en a un bon nombre de plus de 50 ans qui ne le font pas non plus. »

La perte de poids aide-t-elle ?

Avec toutes les preuves indiquant qu’un IMC élevé est un facteur de risque de cancer, une conclusion logique est que la perte de poids devrait réduire ce risque excessif. Cependant, a déclaré Bea, il existe en réalité peu de données pour étayer cela, et celles qui existent proviennent d’études observationnelles.

Certaines recherches se sont concentrées sur les personnes ayant subi une perte de poids substantielle après une chirurgie bariatrique, avec des résultats encourageants. Une étude publiée dans JAMA ont constaté que parmi 5 053 personnes ayant subi une chirurgie bariatrique, 2,9 % ont développé un cancer lié à l’obésité sur 10 ans, contre 4,9 % dans le groupe non chirurgical.

Cependant, la plupart des gens visent une perte de poids moins spectaculaire, à l’aide d’un régime alimentaire et d’exercices ou parfois de médicaments. Certaines données montrent qu’une légère perte de poids peut réduire les risques de cancer du sein et de l’endomètre après la ménopause.

Un 2020 analyse groupée ont constaté, par exemple, que parmi les femmes âgées de ≥ 50 ans, celles qui perdaient aussi peu que 2,0 à 4,5 kg ou 4,4 à 10,0 livres et ne le reprenaient pas pendant 10 ans présentaient un risque plus faible de cancer du sein que les femmes dont le poids restait stable. . Et perdre plus de poids – 9 kg, soit environ 20 livres ou plus – était encore mieux pour réduire le risque de cancer.

Mais d’autres recherches suggèrent le contraire. UN analyse récente ont découvert que les personnes qui ont perdu du poids au cours des deux dernières années grâce à un régime alimentaire et à l’exercice physique présentaient un risque plus élevé de développer divers cancers que celles qui n’ont pas perdu de poids. Dans l’ensemble, cependant, le risque accru était assez faible.

Quoi que la recherche montre ou non sur le poids et le risque de cancer, a déclaré Basen-Engquist, il est important que les facteurs de risque, l’obésité et autres, ne soient pas « utilisés comme outils de blâme ».

« Dans le cas de l’obésité, le comportement joue certainement un rôle », a-t-elle déclaré. « Mais il y a tellement d’influences sur notre comportement qui sont socialement déterminées. »

Basen-Engquist et Meyerhardt ont déclaré qu’il était important que les cliniciens prennent en compte la personne en face d’eux et que chacun fixe des attentes réalistes.

Les personnes obèses ne devraient pas se sentir obligées de maigrir pour être en meilleure santé, et personne n’est obligé de passer de la sédentarité à la vie. faire de l’exercice plusieurs heures par semaine.

« Nous ne voulons pas que les patients aient le sentiment que s’ils n’atteignent pas un objectif déclaré dans une ligne directrice, tout cela ne sert à rien », a déclaré Meyerhardt.