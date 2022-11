Obee’s Sub Shoppe à La Salle annonce sa fermeture en décembre – Shaw Local

Obee’s Sub Shoppe à La Salle ferme ses portes en décembre.

La sous-boutique, 113 Wright St., La Salle, appartient à Frank Pullam, propriétaire du restaurant depuis plus de deux décennies dans trois endroits différents.

“C’était une décision très difficile. Ces dernières années ont été très éprouvantes pour moi-même, ma famille et mon personnel », a lu un message sur la page Facebook de l’entreprise.

« Nous avons toujours essayé de vous offrir le meilleur service client, la meilleure qualité de nourriture et le meilleur rapport qualité-prix. Mais avec les prix alimentaires effrénés d’aujourd’hui, les coûts élevés de l’énergie et à peu près tout le reste, ce n’est plus possible. La bataille est terminée.

Pullam a remercié ses partisans au cours de ses 19 ans. Il a passé plusieurs années à opérer au centre-ville d’Ottawa avant de déménager au centre-ville de La Salle et avait également un magasin à Spring Valley.

Le dernier jour d’activité est prévu pour le vendredi 23 décembre. Les clients sont invités à consulter la page Facebook d’Obee à fb.com/ObeesSubShoppe pour les mises à jour car le menu, les heures et le service de livraison sont sujets à changement.