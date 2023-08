O’Bees Detailing de Streator déménage dans la ville – Shaw Local

La Chambre de commerce de la région de Streator a organisé une cérémonie d’inauguration chez O’Bees Detailing, qui a récemment déménagé son entreprise au 222 N. Bloomington St., Streator.

O’Bees Detailing a ouvert ses portes en 2019 et propose des détails complets sur les véhicules, motos, camping-cars, entre autres. L’entreprise propose également des services de revêtement céramique, de teinte et de stéréo. O’Bees a récemment lancé un programme de fidélité par cartes perforées et propose des forfaits VIP.

Pour plus d’informations, appelez O’Bees au 815-822-6211.