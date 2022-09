Obamas de retour à la Maison Blanche pour le dévoilement des portraits officiels | Nouvelles américaines

Barack et Michelle Obama sont de retour à la Maison Blanche pour le dévoilement de leurs portraits officiels.

Plus de cinq ans après que M. Obama ait terminé son deuxième mandat au bureau ovale, lui et sa femme ont été accueillis par l’homme qui a été son vice-président, Joe Biden.

Avant les dévoilements, l’actuel président américain a salué le couple en disant: “Bienvenue à la maison”.

Il a ajouté: “Avec Barack comme président, nous nous sommes levés tous les jours et sommes allés au travail pleins d’espoir.

“Monsieur le président, rien n’aurait pu mieux ou plus me préparer à devenir président des États-Unis que d’être à vos côtés pendant huit ans, et je le dis du fond du cœur.”

M. Obama, s’exprimant une fois que lui et sa femme ont soulevé les couvertures de leurs portraits, a déclaré que c’était “super d’être de retour”, et a déclaré que M. Biden nous avait “guidés à travers des moments périlleux”.

Il a poursuivi: “Quand les gens me demandent ce qui me manque le plus dans les années à la Maison Blanche, ce n’est pas d’Air Force One dont je parle.”

L’ancien président, dont le deuxième mandat au pouvoir s’est terminé en janvier 2017, a ajouté, faisant rire, “même si Air Force One me manque”.

Image:

Le président Biden, le président Obama, Jill Biden et Michelle Obama à la Maison Blanche



Certaines des personnes qui ont servi sous ses ordres étaient là, et il a dit que ce qui lui manquait, c’était la “chance que j’avais de me tenir côte à côte avec vous tous”.

De grands portraits formels de présidents américains et de premières dames ornent les murs, les couloirs et les pièces de la Maison Blanche.

Alors qu’il est de coutume qu’un ancien président revienne pour le dévoilement, Donald Trump n’a pas organisé de cérémonie pour les Obamas alors qu’il occupait le poste le plus élevé.