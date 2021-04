Des célébrités réagissent au verdict du procès de l’ancien policier Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable mardi de tous les chefs d’accusation dans le meurtre de George Floyd en mai dernier.

Chauvin, 45 ans, a été accusé de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. L’ancien officier, qui est blanc, a été vu sur une vidéo épinglant Floyd, un homme noir de 46 ans, au sol avec son genou le dernier Memorial Day pendant plus de neuf minutes.

La vidéo de l’incident sur téléphone portable est devenue virale, provoquant des protestations et des émeutes dans tout le pays de la part de personnes appelant à la fin de la brutalité policière et du racisme systémique.

Des célébrités se sont tournées vers Twitter pour exprimer leur approbation de la décision du jury.

« Un début, » a écrit Mariah Carey. « un petit grain d’espoir pour notre avenir. »

« Merci Jésus! » tweeté Ciara. « Je suis en larmes. Puisse ton héritage vivre pour toujours »

Oprah a partagé dans une déclaration sur Twitter qu’elle est «soulagée – et émotive d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas».

«J’ai pleuré de joie à la lecture de chaque verdict», a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle était reconnaissante envers les jurés et les témoins. « Merci mon Dieu pour de vrai! »

Whoopi Goldberg a écrit que «personne ne gagne».

« George Floyd est toujours parti … et finalement quelqu’un était responsable … Derek Chauvin, » continua-t-elle.

Shonda Rhimes a également eu une réaction plus sombre, l’écriture, « Ce verdict ne ramène pas M. Floyd. Mais la justice est la vérité. »

Kerry Washington a écrit que « ce combat pour la justice n’est pas terminé ».

«Nous avons beaucoup de travail à faire», a-t-elle poursuivi. « Il y a plus de combat devant nous. Mais MAINTENANT s’il vous plaît prenez soin de vous. Et prenons soin les uns des autres. Prières et amour à la famille de #GeorgeFloyd. »

Ancienne star de « Bachelor » Matt James a écrit que «la justice serait M. George Floyd vivant».

« C’est une question de responsabilité », a-t-il ajouté.

« COUPABLE !!!! Comme il se doit !! » a écrit Viola Davis. « Maintenant … Reposez en paix George Floyd. Reposez-vous. Vous et votre famille avez été confirmés. »

Ancien président Barack Obama a écrit que le jury «a fait la bonne chose». Dans une déclaration conjointe avec l’ancienne première dame Michelle Obama, le couple a déclaré que «la vraie justice exige que nous acceptions le fait que les Noirs américains sont traités différemment, chaque jour».

« Michelle et moi envoyons nos prières à la famille Floyd, dans l’espoir qu’ils trouveront la paix », ont-ils poursuivi.

Amanda Gorman a écrit cette «victoire serait que George Floyd soit vivant».

« Chaque jour, les Noirs américains s’inquiètent de savoir s’ils seront le prochain est un autre jour sans justice », a-t-elle ajouté.

Chris Evans a écrit qu’il «envoie de l’amour à la famille et aux amis de George Floyd».

Charisma Carpenter tweeté « un soupir collectif de soulagement. »

« 8 minutes 46 secondes une vie perdue pour toujours, » a écrit Tamron Hall, faisant référence à la longueur de la vidéo virale. « aujourd’hui la justice »

Billie Eilish, Taylor Swift, Oprah, De plus en plus de célébrités réagissent à la mort de George Floyd: « Nous devons agir »

« MERCI DIEU », Cher tweeté. « OH HAPPY DAY »

Elizabeth Banks a également exprimé sa gratitude, l’écriture, « Merci aux jurés. »

L’ancienne candidate démocrate à la présidence et secrétaire d’État Hillary Clinton a écrit que la famille et la communauté de Floyd «méritaient que son assassin soit tenu pour responsable».

«Aujourd’hui, ils ont cette responsabilité», a-t-elle poursuivi. « Toujours et pour toujours, la vie des Noirs compte. »

Sophia Bush décrit le verdict comme « responsabilité », mais a ajouté que « la justice nécessitera beaucoup plus de travail et des changements bien plus importants ».

«Prières à la famille», a-t-elle poursuivi. « Gratitude aux militants sur le terrain qui ont tout mis en œuvre pour faire avancer de plus en plus l’aiguille vers le progrès. »

« Justice, » a écrit George Takei. « L’arc moral de l’univers s’est finalement penché vers lui. »

Billy Porter tweeté, « VERROUILLEZ! LUI! UP! »

« DIEU MERCI!! » a écrit LeAnn Rimes.

« Merci Dieu! » a écrit Patricia Arquette. « Merci les jurés. Merci aux témoins pour l’accusation. Amour à la famille Floyd. »

«Que la justice guérisse notre nation», a écrit Meghan McCain.

