Obamacare survit après que la Cour suprême a rejeté le dernier défi républicain

La Cour suprême a statué jeudi contre le Texas et d’autres États dirigés par les républicains qui cherchaient à annuler Obamacare lors du dernier test de la loi devant la plus haute juridiction du pays.

Le tribunal de première instance a voté 7 contre 2 pour annuler une décision de la cour d’appel qui avait invalidé la disposition relative au mandat individuel de la loi.

Le juge Stephen Breyer, qui a rédigé l’avis du tribunal, a déclaré que le Texas et les autres États qui ont contesté la loi n’ont pas montré qu’ils en avaient été lésés. Sur le plan juridique, les États n’ont pas démontré qu’ils avaient qualité pour agir.

« Ni l’individu ni les plaignants de l’État n’ont montré que le préjudice qu’ils subiront ou ont subi est » assez attribuable « au » comportement prétendument illégal « dont ils se plaignent », a écrit Breyer.

Cette décision est une victoire majeure pour la législation, que l’ancien président Barack Obama a signée en 2010. La loi est depuis devenue un élément crucial du système de santé du pays, responsable de la couverture de dizaines de millions d’Américains.

Le président Joe Biden, qui était vice-président d’Obama lors de la signature de la loi, s’est engagé à étendre sa portée.

Cette décision marque la troisième fois qu’Obamacare, officiellement connu sous le nom de Loi sur les soins abordables, survit à une contestation devant la Cour suprême. Les défenseurs de la loi craignaient que le panel, qui compte désormais une majorité de 6-3 de juges nommés par les républicains, n’abroge la législation, qui a longtemps été critiquée par les conservateurs.

« Chaque fois, dans chaque arène, la loi sur les soins abordables a prévalu », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., quelques minutes après le prononcé de la dernière décision.

« Permettez-moi de dire définitivement: la loi sur les soins abordables a gagné, la Cour suprême a statué, l’ACA est là pour rester. Et maintenant, nous allons essayer de la rendre plus grande et meilleure », a déclaré Schumer.

« Quelle journée », a-t-il ajouté.

Plusieurs conservateurs du tribunal, dont le juge en chef John Roberts, se sont joints à l’opinion de Breyer jeudi. Les autres votants avec Breyer étaient les juges Clarence Thomas, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett.

Kavanaugh et Barrett sont nommés par l’ancien président Donald Trump, dont l’administration a tenté en vain de renverser Obamacare tout au long de son mandat. Cependant, le Congrès dans le cadre du projet de loi fiscale 2017 éliminé Les pénalités de mandat individuelles d’Obamacare.

Une porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à la demande de CNBC de commenter la décision du tribunal.

Les démocrates avaient averti lors des audiences de confirmation de Barrett qu’elle était susceptible de voter dans l’affaire qui mettrait en péril Obamacare.

Les juges Samuel Alito et Neil Gorsuch, tous deux conservateurs, se sont opposés à l’opinion majoritaire de la cour.

« La décision d’aujourd’hui est le troisième volet de notre épique trilogie Affordable Care Act, et elle suit le même schéma que les versements un et deux », a écrit Alito dans une dissidence à laquelle s’est joint Gorsuch. « Dans les trois épisodes, alors que la Loi sur les soins abordables fait face à une menace sérieuse, la Cour a réussi un sauvetage improbable. »

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de CNBC de commenter la décision. Mais de nombreux responsables de l’administration Biden n’ont pas tardé à célébrer la décision sur les réseaux sociaux jeudi matin.

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a tweeté « C’est toujours un BFD » – une référence apparente au tristement célèbre commentaire de Biden lors de la signature du projet de loi en 2010, lorsqu’il a chuchoté à Obama, « c’est un gros f —- — accord. »

« Aujourd’hui est une bonne journée », a tweeté Sabrina Singh, attachée de presse adjointe du vice-président Kamala Harris.

La responsable des communications de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a souligné que la décision marquait la troisième fois qu’Obamacare survivait à une contestation devant la Haute Cour.