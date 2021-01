Le président Joe Biden a signé deux décrets sur les soins de santé. Ses décrets rouvrent l’inscription à la loi sur les soins abordables, ou Obamacare, et lèvent l’interdiction de l’administration Trump de financer les organisations à but non lucratif qui encouragent l’avortement.

La première commande ordonne au ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) d’ouvrir une période d’inscription spéciale pour la loi sur les soins abordables du 15 février au 15 mai, donnant aux Américains sans emploi une chance de souscrire à une assurance maladie. L’ordonnance ordonne également aux agences fédérales d’examiner «Des règles et autres politiques qui limitent l’accès des Américains aux soins de santé.»

« Je ne lance aucune nouvelle loi, aucun nouvel aspect de la loi, » Biden a dit avant de signer la commande. « Cela revient à ce qu’était la situation avant » à l’administration Trump.

Pres. Biden: "Aujourd’hui, je suis sur le point de signer deux décrets. Fondamentalement, la meilleure façon de le décrire – pour réparer les dégâts que Trump a causés. Il n’y a rien de nouveau que nous faisons ici à part la restauration de la Loi sur les soins abordables." https://t.co/zWhGtFWZZ6 pic.twitter.com/Jn9BCS5uKg – ABC Nouvelles (@ABC) 28 janvier 2021

Il y a quatre ans, le premier décret de l’ancien président Donald Trump a ordonné aux agences fédérales de faire exactement le contraire et de réduire autant de composants d’Obamacare que possible. Plus tard en 2017, une refonte fiscale parrainée par les républicains a éliminé le mandat individuel – une disposition très décriée de la loi sur les soins abordables qui pénalisait les individus pour ne pas avoir d’assurance maladie. Son administration a également permis la vente de polices d’assurance privées exemptées de certaines réglementations Obamacare et a mis en place une obligation de travail pour les prestations Medicaid.

L’abrogation et le remplacement d’Obamacare était une promesse clé de la campagne de Trump en 2016, mais le président récemment parti n’a jamais réussi à tuer complètement l’acte ou à révéler une alternative viable.

Aussi sur rt.com Croisade pour le climat de Biden: le forage pétrolier et gazier est interdit sur les terres fédérales dans une nouvelle série de décrets

Le deuxième ordre du jour de Biden annule l’interdiction par l’administration Trump du financement fédéral des ONG internationales qui fournissent des conseils ou des références en matière d’avortement. L’interdiction, connue sous le nom de «politique de Mexico», remonte au deuxième mandat de Ronald Reagan et a été alternativement levée et réimposée par les administrations démocrates et républicaines depuis. Malgré les intentions de Reagan et de ses successeurs républicains, l’interdiction n’a finalement pas réussi à réduire les taux d’avortement dans les pays touchés.

L’ordre ordonne également à HHS d’envisager de lever les restrictions de l’ère Trump sur l’octroi de fonds fédéraux aux organisations de planification familiale aux États-Unis qui recommandent des femmes pour l’avortement, telles que Planned Parenthood. Il est interdit à ces organisations de proposer directement l’avortement depuis que Richard Nixon a mis en place le programme de financement en 1970.

Les commandes de Biden sont les dernières de plus de 40 qu’il a signées depuis son entrée en fonction la semaine dernière. Ces derniers jours, des séries de décrets présidentiels axés sur le changement climatique, la race, l’immigration et Covid-19 ont été signées, la majorité d’entre eux annulant les politiques de Trump.

Aussi sur rt.com Une semaine après le règne de Biden et le flair des médias sur Saint Joe doit cesser. Il ne peut pas obtenir un laissez-passer gratuit simplement parce qu’il n’est pas Trump

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!