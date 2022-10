Obama vient au Wisconsin pour remplacer Barnes, Evers

MADISON, Wis. (AP) – L’ancien président Barack Obama, qui a remporté le Wisconsin à deux reprises avec de larges marges, arrive sur le champ de bataille dans les derniers jours de la campagne pour donner un coup de pouce au gouverneur démocrate et challenger du sénateur républicain américain Ron. Johnson.

Obama prévoit d’organiser un vote anticipé le 29 octobre à Milwaukee, la plus grande ville de l’État et qui abrite le plus grand groupe d’électeurs afro-américains. Le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes affronte Johnson et serait le premier sénateur noir du Wisconsin s’il gagnait.

Barnes, qui est de Milwaukee, a tenté de dynamiser les électeurs noirs dans une course qu’un sondage de la faculté de droit de l’Université Marquette cette semaine a montré à Johnson avec une avance apparente.

Le gouverneur Tony Evers est défié par Tim Michels, un copropriétaire d’une entreprise de construction qui est soutenu par l’ancien président Donald Trump. Les sondages Marquette pendant des mois ont montré que la course était à peu près égale.

La sénatrice américaine Tammy Baldwin, la représentante américaine Gwen Moore, qui représente Milwaukee, devraient également comparaître avec d’autres candidats démocrates, dont le procureur général Josh Kaul.

Obama a remporté le Wisconsin en 2008 par 14 points et par 7 points en 2012. Ces larges marges dans les courses présidentielles sont inhabituelles dans l’État où Trump a gagné par moins d’un point en 2016 mais a perdu contre le président Joe Biden par moins d’un point en 2020.

The Associated Press