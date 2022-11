Obama va annoncer l’extension du programme des jeunes leaders aux États-Unis

WASHINGTON (AP) – Un programme de la Fondation Obama qui a formé des centaines de jeunes leaders à travers l’Afrique, l’Asie-Pacifique et l’Europe est en train d’être élargi pour inclure les États-Unis.

L’ancien président Barack Obama devrait annoncer le nouveau programme jeudi lors d’un forum sur la démocratie de deux jours que la fondation coparraine à New York.

Le programme Obama Foundation Leaders United States est un programme de développement du leadership de six mois pour les leaders émergents âgés de 24 à 45 ans. Le programme servira plus de 100 leaders américains au cours de sa première année. Les participants seront choisis par le biais d’un processus de candidature concurrentiel.

Dans des remarques préparées pour être prononcées jeudi lors du forum, Obama cite “un intérêt constamment élevé” pour les programmes de la fondation comme raison de l’expansion.

“La créativité, la détermination et la passion de ces dirigeants ont déjà un impact – dans les vies sauvées, les environnements restaurés, les enfants éduqués”, dit-il. « Ils créent de nouveaux modèles pour la production d’énergie propre et la réduction de la pauvreté. C’est remarquable et inspirant – et un peu humiliant, car je n’avais certainement pas un tel impact à leur âge.

“Et la bonne nouvelle est que nous ne faisons qu’effleurer la surface de ce dont cette prochaine génération est capable”, a déclaré Obama.

Le programme Obama Foundation Leaders a travaillé avec plus de 700 personnes en Afrique, en Asie-Pacifique et en Europe depuis son lancement en 2018 après qu’Obama, un démocrate, ait quitté la Maison Blanche après deux mandats à la présidence, selon la fondation.

Valerie Jarrett, conseillère de longue date d’Obama, a déclaré que l’extension américaine du programme des leaders est “une continuation de nos efforts pour le faire avancer en aidant la prochaine génération”.

La fondation, en partenariat avec l’Université de Columbia et l’Université de Chicago, organise jeudi et vendredi son premier forum sur la démocratie à New York. Des penseurs, des dirigeants et des militants de la démocratie du monde entier discuteront de la manière de faire progresser et de renforcer la démocratie aux États-Unis et à l’étranger.

Obama doit clôturer la première journée du forum par un discours et une conversation avec un groupe de dirigeants de fondations.

Darlene Superville, Associated Press