Obama soutient Beasley dans une course cruciale au Sénat pour les démocrates

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – L’ancien président Barack Obama a approuvé mardi la candidate au Sénat américain de Caroline du Nord, Cheri Beasley, dans une nouvelle annonce de campagne alors que les démocrates ciblent l’État swing du Sud comme l’un des rares où ils ont une bonne chance de renverser un siège dans le chambre uniformément divisée.

La Caroline du Nord, qu’Obama a remportée de justesse en 2008, a l’un des concours sénatorial les plus compétitifs du pays lors des élections de mi-mandat. Beasley, l’ancien juge en chef de la Cour suprême de l’État, se présente contre le représentant républicain américain Ted Budd, qui a l’approbation de l’ancien président Donald Trump. Les républicains devant faire des gains à la Chambre en novembre, la course de Beasley est une reprise essentielle pour les démocrates du Sénat qui espèrent conserver le contrôle d’au moins une chambre.

Alors que son adversaire se penche sur ses liens avec Trump – une décision qui, selon les analystes politiques, pourrait aliéner les électeurs modérés et indépendants qui décident souvent des élections dans les États swing – la campagne de Beasley a déclaré qu’elle prévoyait de dépenser six chiffres pour diffuser l’approbation d’Obama dans tout l’État. À partir de mardi, la campagne diffusera une publicité de 60 secondes exprimée par l’ancien président sur les réseaux sociaux et une coupure de 30 secondes sur les plateformes numériques et la radio.

“Cheri travaille dur, elle est honnête et, plus important encore, elle fait toujours passer les gens en premier”, déclare Obama dans la publicité de 60 secondes. « Au Sénat, Cheri se battra pour rendre les soins de santé et les médicaments sur ordonnance plus abordables et protéger nos droits fondamentaux, du droit de vote au droit d’une femme de contrôler son propre corps. La course va être serrée et nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper.

Le soutien de l’ancien président intervient deux semaines avant le jour du scrutin, avec un vote anticipé en personne déjà en cours en Caroline du Nord. Il a également coupé les publicités pour les candidats démocrates au Sénat John Fetterman de Pennsylvanie et Mandela Barnes du Wisconsin.

L’annonce fait partie d’un effort plus large pour engager et mobiliser les électeurs noirs dans l’État de Tar Heel, a déclaré la campagne Beasley à l’Associated Press, y compris des visites d’églises et des réunions avec des membres de fraternités et sororités historiquement noires connues sous le nom de “The Divine Nine”.

Obama n’a pas indiqué s’il se rendrait en Caroline du Nord pour faire campagne pour Beasley dans les derniers jours du cycle de campagne 2022. Il prévoit de faire plusieurs arrêts dans d’autres États avec des courses de sénateurs et de gouverneurs cette semaine et la prochaine, y compris une visite en Géorgie le 28 octobre, au Wisconsin et au Michigan le 29 octobre et au Nevada le 1er novembre.

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter à @H_Schoenbaum.

