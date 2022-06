Obama s’est vanté de s’être opposé à l’exonération de la taxe sur l’essence, mais Biden en veut maintenant une

À l’époque, Obama était enfermé dans une bataille primaire avec l’ancienne sénatrice de New York Hillary Clinton, et comme il était sous le feu à la suite de sermons controversés de son pasteur, Jeremiah Wright.

Mais son ancien patron Obama, dans ses mémoires à succès de 2020 « A Promised Land », a vanté les avantages politiques de s’opposer à l’aide financière à court terme pour les conducteurs américains au motif que cela entraînerait un préjudice financier à plus long terme.

Reste à savoir si le Congrès accepte le discours de Biden et s’il y voit une réponse positive de l’électorat.

Le désir du président Biden d’un sursis de trois mois pour les clients des taxes fédérales et sur l’essence survient alors que les États-Unis voient la flambée des prix du carburant, et le démocrate voit les cotes d’approbation du public chuter quelques mois seulement avant les élections de mi-mandat de novembre.

L’ancien président Barack Obama a qualifié l’opposition à une exonération de la taxe fédérale sur l’essence de « l’un de nos moments les plus fiers » lors de sa campagne de 2008 – mais son vice-président, Joe Biden, pense que ce type de vacances est indispensable maintenant qu’il est en charge à la Maison Blanche.

« Ensuite, nous avons reçu de l’aide d’un quart inattendu », a écrit Obama.

« Les prix de l’essence avaient monté en flèche » et « rien n’a mis les électeurs de mauvaise humeur comme les prix élevés de l’essence », a-t-il écrit.

L’éventuel candidat républicain à la présidence cette année-là, le sénateur John McCain de l’Arizona, a proposé une suspension temporaire de la taxe fédérale sur l’essence – tout comme Biden le fait actuellement – ​​et « Hillary a immédiatement approuvé l’idée », a écrit Obama.

Lorsque l’équipe de campagne d’Obama lui a demandé ce qu’il voulait dire sur la question, « je leur ai dit que j’étais contre », a-t-il écrit.

« Bien que cela ait un attrait superficiel, je savais que cela drainerait un fonds fédéral pour les autoroutes déjà épuisé, entraînant moins de projets d’infrastructure et d’emplois », a écrit Obama.

« Sur la base de mon expérience en tant que sénateur de l’État de l’Illinois, où j’avais déjà voté pour une proposition similaire, j’étais sûr que les consommateurs n’y verraient pas beaucoup d’avantages. En fait, les propriétaires de stations-service étaient tout aussi susceptibles de maintenir les prix de l’essence élevés et augmenter leurs propres bénéfices car ils devaient répercuter les économies de trois cents le gallon sur les automobilistes. »

Obama a écrit que « quelque peu à ma grande surprise », ses principaux conseillers de campagne étaient d’accord avec lui. Et le lendemain, devant une station-service, il a fait valoir sa position devant les journalistes, la qualifiant de « politique énergétique sérieuse à long terme » qui contrastait « avec la solution typique de Washington que McCain et Hillary proposaient », a-t-il écrit. .

Obama a ensuite écrit qu’il avait « doublé » son argument après que McCain et Clinton aient tous deux tenté de le dépeindre comme insouciant des finances des familles de travailleurs, « tournant une publicité télévisée sur la question et la diffusant sans arrêt dans l’Indiana et la Caroline du Nord. »

« La chose la plus simple au monde pour un politicien est de vous dire exactement ce que vous voulez entendre », a déclaré Obama à l’époque, qualifiant l’exonération de la taxe sur l’essence de « truc ».

« Ce fut l’un de nos moments les plus fiers, prendre une position dure sans le bénéfice des sondages et face à des experts qui pensaient que nous étions fous », a écrit Obama dans ses mémoires.

« Nous avons commencé à voir des signes dans les données des sondages que les électeurs achetaient notre argument », a-t-il écrit.

Peu de temps après, Obama a battu Clinton dans la primaire de Caroline du Nord par 14 points de pourcentage et, « plus surprenant, nous avions obtenu une égalité efficace dans l’Indiana, perdant par quelques milliers de voix seulement », a écrit Obama.

Alors qu’il y aurait une demi-douzaine de primaires supplémentaires avant la fin officielle du concours démocrate, « les résultats de cette nuit nous ont dit que la course était pratiquement terminée », a-t-il écrit.

« Je serais le candidat démocrate à la présidence des États-Unis », a-t-il écrit.

Plus récemment, une autre démocrate de premier plan, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de Californie, a critiqué à plusieurs reprises l’idée d’une exonération de la taxe fédérale sur l’essence.

En avril, Pelosi a qualifié l’idée de vacances de « bonnes relations publiques », mais a ajouté : « Il n’y a aucune garantie que l’économie, la réduction de la taxe fédérale, qui serait répercutée sur le consommateur ».

Un mois plus tôt, Pelosi avait qualifié l’idée de « très showbiz ».

Biden, qui doit parler de sa proposition d’exonération de la taxe fédérale sur l’essence mercredi après-midi, demandera aux États de suspendre leurs propres taxes sur l’essence.

Il existe actuellement une taxe fédérale de 18,4 cents par gallon sur l’essence et une taxe fédérale de 24,4 cents par gallon sur le carburant diesel.