Barack Obama a été moqué pour avoir dit qu’il prendrait un futur vaccin Covid-19 en direct devant la caméra pour prouver sa sécurité. Les critiques ont rapidement rappelé une «cascade» similaire lorsqu’il a bu de l’eau fraîchement nettoyée à Flint, Michigan.

«Je vous promets que quand il sera fait pour des personnes moins à risque, je le prendrai», Obama a parlé d’un vaccin potentiel dans un SiriusXM rinterview d’adio publiée jeudi. « Il se peut que je finisse par le regarder à la télévision ou le faire filmer, juste pour que les gens sachent que je fais confiance à cette science », il ajouta.

Pourtant, les critiques ont immédiatement sauté sur le commentaire, le comparant à sa réponse à la crise de l’eau de Flint.

La tristement célèbre catastrophe sanitaire a commencé en 2014, lorsque, en raison d’une mauvaise gestion, les conduites d’eau ont succombé à la corrosion et ont contaminé l’approvisionnement de la ville en plomb. En mai 2016, Obama s’est rendu à Flint pour souligner l’aide fédérale au remplacement de certains tuyaux en plomb.

Puis, lors d’un rassemblement et d’une conférence de presse, Obama a apparemment bu une partie de l’eau de Flint nouvellement sûre devant les caméras, attestant personnellement de sa sécurité. « Ce n’est pas une cascade, » il a insisté.

Malgré le sceau d’approbation antérieur de l’ex-président, la ville n’a toujours pas d’eau totalement propre, car même quatre ans plus tard, tous les tuyaux contaminés n’ont pas été remplacés. La crise de l’eau à Flint a fait au moins 12 morts – et des milliers de personnes, y compris des enfants, ont été exposées au plomb, ce qui a entraîné des problèmes de santé et cognitifs.

Dans ce contexte, la tentative promise par Obama de dissuader les craintes autour d’un vaccin potentiel contre le coronavirus a été appelée encore «un autre coup», fait uniquement pour la publicité. «Le fait que Flint n’ait toujours pas d’eau potable est fou mais surtout triste» a tweeté un commentateur.

Une personne a plaisanté en disant qu’Obama devrait laver le vaccin « Avec un chasseur d’eau Flint. »

«Si Obama prend le vaccin, j’attends définitivement» plaisanta un autre.

Le fait que Flint n’ait toujours pas d’eau propre est fou mais surtout triste. – Passion Agressif 🌸 (@tyleaaa) 3 décembre 2020

Un autre coup, comme quand il a bu de l’eau à Flint, Michigan – Jonathan Murden (@ Jmurden08) 3 décembre 2020

Le boira-t-il avec un chasseur d’eau Flint? – Berniegirl (@mackyson) 2 décembre 2020

Suivi d’un verre d’eau de Flint, Michigan … oups …, j’ai oublié: il a déjà fait ce coup. – Dietrich Buxtehude (@ Buxtehude11) 3 décembre 2020

Après son coup avec l’eau de Flint …… Si Obama prend le vaccin, j’attends définitivement. https://t.co/WbuIHsCdz0 – 👑 Folasade Jaboút 👑 (@SadeJBanner) 2 décembre 2020

D’un autre côté, certains critiques pensaient qu’Obama prenant le vaccin ferait une déclaration puissante et l’ont qualifié de « chef » qui était «Donner l’exemple à la nation et au monde.»

Un leader de premier plan. Imagine ça. – Joe Newberry (@JoeNewberry) 2 décembre 2020

Tous les deux @Bill Clinton et @GWBLibrary 43 ont dit qu’ils le feraient aussi. Puissant et important pour donner l’exemple à la nation et au monde. – Lauren (Porter un masque) Leader (@laurenleaderAIT) 3 décembre 2020

Obama n’était pas le seul ancien président à avoir promis de se faire vacciner à la télévision. Dans une collaboration de type «Nous sommes le monde», ses deux prédécesseurs, George W. Bush et Bill Clinton, ont également déclaré qu’ils étaient également prêts à prendre publiquement le coup.

