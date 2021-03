L’ancien président Barack Obama et d’autres voix politiques et de célébrités se sont emparés d’une série de meurtres dans les salons de massage de la région d’Atlanta comme un appel à démanteler la «suprématie blanche» – malgré l’absence de tout motif de haine anti-asiatique apparent.

«Bien que le mobile du tireur ne soit pas encore clair, l’identité des victimes souligne une montée alarmante de la violence anti-asiatique qui doit cesser». Obama a déclaré mercredi sur Twitter. Tout en utilisant les horribles fusillades pour plaider en faveur des lois sur les armes à feu, il a ajouté que l’Amérique doit «Extirper les schémas omniprésents de haine et de violence dans notre société.»

Alors même que nous avons combattu la pandémie, nous avons continué à négliger l’épidémie de plus longue durée de violence armée en Amérique. Bien que le mobile du tireur ne soit pas encore clair, l’identité des victimes souligne une montée alarmante de la violence anti-asiatique qui doit cesser. – Barack Obama (@BarackObama) 17 mars 2021

Obama était loin d’être le seul à essayer de faire l’histoire de la couleur de la peau. Les législateurs démocrates, tels que les représentants américains Alexandria Ocasio-Cortez (New York) et Cori Bush (Missouri), ainsi qu’un certain nombre de célébrités ont rapidement utilisé les fusillades en Géorgie comme preuve supplémentaire que la suprématie blanche est une crise en Amérique.

«Pour démanteler la violence raciste et anti-asiatique, il faut s’opposer à la suprématie blanche», Ocasio-Cortez a tweeté. Bush a proposé une approche similaire: «Nous pleurons avec vous ceux qui ont été tués hier soir à Atlanta. Nous allons démanteler la suprématie blanche à vos côtés.

Démanteler la violence raciste et anti-asiatique signifie lutter contre la suprématie blanche – la même idéologie qui nous demande de faire preuve d’empathie envers ceux qui commettent la violence raciste plutôt qu’avec les familles détruites et les communautés visées par elle.#StopAsianHate – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 17 mars 2021

À nos voisins asiatiques, à notre famille et à nos amis. Je sais que le monde semble plus effrayant aujourd’hui. Plus cruel. Sachez que nous vous aimons. Nous pleurons avec vous ceux qui ont été tués hier soir à Atlanta. Nous allons démanteler la suprématie blanche à vos côtés. – Cori Bush (@CoriBush) 17 mars 2021

Mais d’autres ont suggéré que les fusillades qui ont fait huit morts, dont six victimes d’origine asiatique, n’avaient rien à voir avec la race, l’animosité envers les Asiatiques ou la suprématie blanche.

L’auteur Andy Ngo, dont les parents ont fui aux États-Unis depuis leur Vietnam natal en tant que réfugiés en 1978, a demandé à Bush quelles preuves indiquaient que les meurtres étaient motivés par la suprématie blanche. «Est-ce que parce que le suspect est blanc, il s’agit d’une violence suprémaciste blanche?» Il a demandé. « Voulez-vous que cette logique soit appliquée aux musulmans et à d’autres groupes de personnes? »

Quelle preuve y a-t-il jusqu’à présent que les fusillades et les meurtres étaient motivés par la suprématie blanche? Est-ce que parce que le suspect est blanc, il s’agit d’une violence suprémaciste blanche? Voulez-vous que cette logique s’applique aux musulmans et à d’autres groupes de personnes? https://t.co/sXgo68jBv4 – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 17 mars 2021

L’écrivain Ahmed Elkady a répondu de la même manière à Obama, en disant: «Ne politisez pas la race, mec. En tant qu’Asie-Américaine, je ne pense pas que ce comportement cible les Asiatiques [sic]. Sa cible est le salon de massage. Beaucoup d’entre eux sont gérés par des Asiatiques. »

Ne politisez pas mec de race. En tant qu’Américain d’origine asiatique, je ne pense pas que ce comportement cible les Asiatiques. Son objectif est le Massage Parler, beaucoup d’entre eux sont exploités par des Asiatiques. – Ahmed Elkady 🇾🇪 (@ahmmedelkady) 17 mars 2021

En fait, le shérif du comté de Cherokee, Frank Reynolds, a déclaré mercredi que le suspect, Robert Aaron Long, 21 ans, avait déclaré à la police qu’il n’y avait aucune motivation raciale. Au lieu de cela, il a dit qu’il avait une dépendance au sexe et qu’il essayait d’éliminer la tentation des salons de massage, qu’il aurait fréquentés.

En plus d’avoir tué six femmes asiatiques (deux d’origine chinoise et quatre d’origine coréenne), l’assaillant a tué une femme blanche et un homme blanc. Il a également blessé un homme hispanique.

Les grands médias ont parcouru les comptes de médias sociaux de Long et interrogé des connaissances, espérant probablement peindre le portrait d’un suprémaciste blanc à qui l’ancien président Donald Trump avait appris à haïr les Asiatiques. Ils ont découvert qu’il était un chrétien profondément religieux et aimait la pizza, les armes à feu et la musique.

Un ancien colocataire a déclaré à CNN qu’il n’avait jamais entendu Long «Dis quelque chose de racial», ajoutant qu’il souffrait de dépendance sexuelle, comme le suspect l’a déclaré à la police. Longtemps passé en rééducation pour sa dépendance sexuelle l’année dernière, a déclaré le colocataire. Une autre connaissance a raconté à quel point Long était tourmenté par sa dépendance sexuelle et a déclaré qu’il «Rechuté» et est allé dans des salons de massage pour se livrer à des actes sexuels.

Mais les politiciens et autres opportunistes ne pouvaient voir les meurtres d’Atlanta qu’à travers le prisme de la couleur de la peau. La NAACP a appelé les fusillades «Un exemple dégoûtant et inquiétant de la façon dont la propagation du terrorisme domestique a été autorisée à tourmenter les communautés. Ces actes sont la manifestation visible de mots haineux donnant naissance à des actes haineux. »

Un exemple dégoûtant et inquiétant de la façon dont la propagation du terrorisme domestique a pu tourmenter les communautés. Ces actes sont la manifestation visible de mots haineux engendrant des actes haineux! Une attaque sur One est une attaque sur TOUS!#StopAsianHatehttps://t.co/Dba3F7gdRc – NAACP (@NAACP) 17 mars 2021

Hollywood s’est joint au récit. « Nous allons utiliser cette rage, » producteur de films Adele Lim mentionné, avant de supprimer le tweet.«Nous savons qui et quoi chercher. Nous allons abattre tous les piliers racistes dans le panier d’extrême droite du culte de la haine, du culte des armes à feu et des lingettes meurtrières. L’acteur George Takei de la renommée de « Star Trek » a suggéré que les républicains du Congrès qui se référaient à Covid-19 comme le «Virus de la Chine» peut avoir motivé le tireur.

Nous allons utiliser cette rage. Nous savons qui et quoi chercher. Nous allons abattre tous les piliers racistes dans le panier d’extrême droite, culte de la haine, adorant les armes à feu, de meurtriers ** lingettes https://t.co/cc2I9BQrnv – Adele Lim (@adeleBlim) 17 mars 2021

Il y a trois jours, le chef du GOP de la Chambre l’appelait à nouveau le «virus chinois». Les mots ont des conséquences, en particulier celles de nos dirigeants. Reporters: demandez aux politiciens qui trafiquent le racisme s’ils se sentent responsables ou ont des remords pour la violence commise à la suite de leurs propos. – George Takei (@GeorgeTakei) 17 mars 2021

Les meurtres ont eu lieu juste avant la publication, mercredi, d’un rapport sur l’extrémisme violent intérieur par les agences de renseignement américaines. Le résumé non classifié indique que les extrémistes à motivation raciale ou ethnique représentent le plus « mortel » menaces de terrorisme intérieur, et que les suprémacistes blancs ont la «Les connexions transnationales les plus persistantes et les plus préoccupantes» parce que des personnes ayant des croyances similaires existent en dehors des États-Unis.

