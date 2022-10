Obama se dirige vers la Géorgie, le Michigan et le Wisconsin à l’approche du vote

WASHINGTON (AP) – L’ancien président Barack Obama se rend en Géorgie, au Michigan et au Wisconsin dans les derniers jours de la campagne de 2022 pour donner un coup de pouce aux démocrates qui se présentent comme gouverneur, sénateur et candidats au scrutin.

Il se rend d’abord à Atlanta, où Stacey Abrams affronte le gouverneur républicain Brian Kemp le 8 novembre. Elle a perdu une course serrée contre lui en 2018.

Comme en 2020, la Géorgie pourrait également décider à nouveau quel parti contrôle le Sénat. Le sénateur démocrate Raphael Warnock est confronté au défi du républicain Herschel Walker, une star du football qui fait sa première candidature à une fonction publique.

Après avoir fait campagne à Atlanta le 28 octobre, Obama prévoit de s’arrêter le lendemain à Detroit et à Milwaukee pour organiser des événements afin d’obtenir le vote.

Dans le Michigan, la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer se présente contre Tudor Dixon, un ancien commentateur d’un programme en ligne conservateur qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump.

Les électeurs du Michigan décident également d’inscrire ou non le droit à l’avortement dans la constitution de l’État.

Dans le Wisconsin, le lieutenant-gouverneur démocrate Mandela Barnes tente de renverser le sénateur républicain Ron Johnson et de devenir le premier sénateur noir de l’État.

Barnes, qui est originaire de Milwaukee, la plus grande ville de l’État et qui abrite le plus grand groupe d’électeurs afro-américains, a tenté de dynamiser les électeurs noirs dans une course qu’un sondage de la faculté de droit de l’Université Marquette la semaine dernière a montré à Johnson avec une avance apparente.

Obama espère également donner un coup de pouce au gouverneur démocrate Tony Evers, qui est défié par Tim Michels, copropriétaire d’une entreprise de construction soutenue par Trump. Les sondages Marquette pendant des mois ont montré que la course était à peu près égale.

The Associated Press